Vokietijos ambasada sugėdino Rusiją socialiniuose tinkluose

Rusijos ambasada Pretorijoje socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė gaunanti daugybę solidarumo laiškų iš pietų afrikiečių, neva individualiai ir iš organizacijų.

„Mes labai dėkingi už paramą ir džiaugiamės, kad nusprendėte mus remti šiandien, kai Rusija, kaip ir prieš 80 metų, kaunasi su nacizmu Ukrainoje“, – rašė Rusijos ambasada.

Tačiau Vokietijos ambasada neliko skolinga. „Atsiprašau, bet mes negalime tylėti šiuo atveju, tai tiesiog pernelyg ciniška. Ką Rusija daro Ukrainoje, tai žudo nekaltus vaikus, moteris ir vyrus. Tai tikrai ne kova su nacizmu. Gėda visiems, kas patikės šiuo melu. (Sunku sakyti, bet mes kaip ir esame nacizmo ekspertai)“.

Sorry, but we can't stay silent on this one, it's just far too cynical. What 🇷🇺 is doing in 🇺🇦 is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not "fighting Nazism". Shame on anyone who's falling for this. (Sadly, we're kinda experts on Nazism.)