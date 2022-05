Vladimiro Putino niekas Rusijoje nenušalins ir jis yra sveikas: Vakarams veikti reikia kitaip

REKLAMA

„Aš dirbau Vyriausybėje šešerius metus ir asmeniškai pažįstu daug žmonių, kurie ten dirba aukštose pozicijose. Dauguma jų, apie 90 proc., yra visiškai sugniuždyti to, kas nutiko. Jie neturėjo jokių užuominų. Tampa visiškai aišku, kad V. Putinas pradėjo šį karą konsultuodamasis tik su saujele patarėjų ir karininkų, o dauguma aukštesnio lygmens tarnautojų, ministrai, viceministrai, valstybinių korporacijų vadovai neturėjo jokio supratimo, kas nutiks. Tikroji parama V. Putino veiksmams yra labai maža, todėl jis tampa vis labiau izoliuotas, jis praleidžia daugiau laiko su karo vadais negu su savo vyriausybe diskutuodamas apie ekonominę ar socialinę padėtį bei žlugdantį sankcijų poveikį. Tačiau aš labai stipriai raginčiau nepasiduoti gandams, kad V. Putinas gali būti nuverstas, kad gali įvykti perversmas. Taip mąstyti buvo gana populiaru Vakaruose. Manau, kad tai labai netikėtina, nes V. Putinas specifiškai pasistatė daug barjerų per paskutinius kelis dešimtmečius, kad to nenutiktų“, – mano V. Milovas.

Kaip pavyzdį Rusijos atstovas pateikė Michailo Gorbačiovo atvejį, kai Maskvos pučo metu, 1991 metų rugpjūtį, jis buvo izoliuotas Kryme, apribota visa komunikacija. Pasak V. Milovo, šiuo metu prieš V. Putiną to padaryti neįmanoma, nes vyriausybinių komunikacijos linijų valdymas yra perduotos iš Federalinės saugumo tarnybos rankų – Federalinei apsaugos tarnybai. Anot V. Milovo, šią tarnybą sudaro apie 50 tūkst. žmonių, kurie skirti saugoti prezidentą, priešintis bet kokiems perversmams ir apsaugoti komunikacijų linijas. „Niekas iš vyriausybės negali jo atkirsti“, – teigia V. Milovas, kuris šeštadienį dalyvavo NATO Parlamentinės Asamblėjos Politikos komiteto posėdyje Vilniuje.

Opozicionierius sako, kad kai kalba su pažįstamais iš valdžios sluoksnių, nuolat jaučia, kaip jie visi bijo, jog pokalbių klausomasi, kad viskas įrašinėjama, todėl būtų sunku diskutuoti apie V. Putino nušalinimo galimybę netgi prie keturių akių, jau nekalbant apie platesnius susitikimus. Tarp kitų kliūčių nuversti V. Putiną Rusijos atstovas minėjo ypač suskaidytas karines organizacijas bei bendrą nesuvokimą, o ką reiktų daryti, jeigu V. Putinas būtų nuverstas.

„Taigi nemanau, kad ilgoje eilėje rikiuotųsi žmonės, kurie norėtų priimti tokį iššūkį, todėl raginu netikėti gandais, kad V. Putinas gali būti nuverstas artimiausiu metu. Taip pat tos kalbos apie jo sveikatos problemas yra labai perdėtos. Jis yra sveikas, jis gali užsilikti kuriam laikui. O tai reiškia, kad atsakas į tai neturėtų reikšti laukimo, kad kažkokie žmonės Kremliuje jį nuvers ar kad beginkliai rusai šturmuos Nova-Ogariova ar kitą V. Putino rezidenciją. Tai nerealistiška“, – mano V. Milovas.

Paklaustas apie karinio elito susiskaldymą bei karinio elito galimybes nuversti V. Putiną, V. Milovas taip pat netryško optimizmu. Jo nuomone, karinis elitas negeba pasiekti jokių užduočių už tūkstančių kilometrų, taigi kad jie gebėtų nuversti V. Putiną vilčių nėra daug.

„Dėl generolų susiskaldymo, būkime realistai. Kaip viskas vyksta. Kai generolai atvyksta pas V. Putiną ir diskutuoja apie reikalus, jis yra saugomas Federalinės saugumo tarnybos, Nacionalinės gvardijos ir, svarbiausia, labai gerai apginkluotos ir apmokamos prezidento apsaugos tarnybos. Ten yra 50 tūkst. apsaugininkų. Generolai savo armijas turi toli ten kažkur už tūkstančių kilometrų. Dar daugiau: kai jie ateina į jo bunkerį, iš jų paima visus personalinius ginklus, jie apieškomi, peršviečiami aparatu, pasidaro COVID-19 testą ir taip generolams leidžiama aplankyti V. Putiną. Taigi nėra jokios galimybės, kad jie galėtų jį nuversti. Viskas labai komplikuota, bet jis gerai saugomas žmonių, kurie visiškai nesusiję su dabartiniu karu, tarptautiniais procesais. Prezidento asmens sargybinis yra gerai apmokamas ir iš jo tikimasi atlaikyti branduolinį karą bei toliau saugoti jį bunkeryje. Ir jie taip pat turi visų komunikacijų kontrolę. Generolai nesugeba netgi pasiekti kažko mūšyje su kariuomene, kurią turi. Taigi ar labai abejoju jų gebėjimais nuversti V. Putiną“, – svarstė V. Milovas.

Pasak jo, padėjus į šalį tuščias viltis, galima pamąstyti, ką iš tiesų galima padaryti. Pirmiausia, V. Milovo nuomone, reikia sumušti V. Putiną karinėmis priemonėmis Ukrainoje, todėl demokratinės šalys būtinai turi tiekti sunkiąją ginkluotę Kyjivui. Jo nuomone, V. Putino pralaimėjimas Ukrainoje turės žlugdančių pasekmių režimui pačioje Rusijoje ir, tikėtina, atves prie politinių pokyčių.

Kitas dalykas, kurį būtina tęsti – tai sankcijos. V. Milovo nuomone, sankcijos tikrai veikia, jos daro didelę žalą režimui ir mažina jo tikimybę išgyventi. Ir trečias dalykas, kurio reikia, tai atverti frontą informacinėje erdvėje pačioje Rusijoje, kad visuomenė radikaliai pakeistų nuomonę į V. Putiną ir režimą.

„Tikriausiai matėte daug antraščių, kurios sako, jog didžioji dauguma Rusijos žmonių remia V. Putino agresiją. Bet realybėje viskas labai komplikuota. Rusijos visuomenės nuomonės apklausos turi savo specifiką. Rusai gyvena ekstremalioje propagandos, dezinformacijos ir cenzūros burbule, apie ką daugumą žmonių Vakaruose visai neturi jokio supratimo. Informacija apie tai, kas iš tiesų vyksta prasiveržia, bet labai lėtai ir tam reikia daug pastangų. Per pirmąsias karo savaites Rusijos visuomenė iš esmės nesuprato kokiu mastu viskas vyksta. Jie manė, kad tai kažkas panašaus į ribotą karinę operaciją, kaip kad buvo anksčiau Donbase, Sirijoje ar Kryme. Tik dabar dauguma rusų pradeda suprasti tragedijos mastą, kuris išryškėjo Ukrainoje dėl V. Putino agresijos“, – kalbėjo V. Milovas.

Pasak V. Milovo, remiantis „Levada“ centro atliekamomis visuomenės nuomonės apklausomis, kovo mėnesį besąlygiškai V. Putino veiksmus prieš Ukrainą rėmė 53 proc. apklaustų gyventojų, balandį tokių stiprių remiančiųjų sumažėjo iki 45 proc., o dabar, jis tikisi, kad besąlyginė parama nukrito žemiau 40 proc. ribos. Anot opozicionieriaus, kai sakoma, kad karą remia apie 70-80 proc. Rusijos žmonių, kalbama apie visus žmones, kurie tik pareiškė sutikimą, bet dalies žmonių parama nėra besąlyginė, jie nesako „visiškai remiu“ ar „visiškai sutinku“, jie sako „iš dalies sutinku“, „iš dalies remiu“. Pasak V. Milovo, kai kurie žmonės iš tiesų nėra tikri dėl savo nuomonės ir jų parama režimui mažėja sužinojus apie Rusijos karių vykdomas žudynes, apie žmogiškas kančias.

V. Milovas sako, kad V. Putinas nėra visiškai užvaldęs informacinės erdvės, nes apie 30-35 mln. Rusijos žmonių vartoja nepriklausomą žiniasklaidą „Youtube“. Jo nuomone, tai reiškia, kad žmonės domisi, vartoja nepriklausomą informaciją, tik tiek, kad dar nedaug žmonių nuosekliai seka įvykius Ukrainoje, o tai reikia pakeisti, todėl informacinio fronto atvėrimas būtų labai naudingas. „Pastangas reikia padvigubinti“, – teigia V. Milovas.