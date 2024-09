Vladimiras Laučius apie kairiųjų liberalų idėjinę kovą ir „cancel“ kultūrą: jau kalbame apie minčių kontrolę

Apie tai portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“ kalbėjo rytų Europos studijų centro analitikas ir politikos apžvalgininkas Vladimiras Laučius.

Ekspertas Laučius sako, kad kraštutinės kairiosios pažiūros šiandien Vakarų pasaulyje yra įsigalėjusios labiau nei kraštutinės dešiniosios. Tačiau kalbėti apie tai yra tarsi politiškai nekorektiška. Pašnekovas pasakoja apie laikui bėgant pasikeitusias dešiniąsias pažiūras, kai palaipsniui, paklusdamos kairiųjų atstovams, jos keitėsi ir prarado savo pirmines vertybes.

„Ilgainiui dešinė pradėjo prarasti savo specifinius bruožus. Tas ypač išryškėjo XX a. antrojoje pusėje, kai ta socialinė, ekonominė kairė savo tikslų pasiekė ir išnyko, ir atsirado kita – liberalioji kultūrinė kairė, kuri jau iškėlė visai kitus tikslus. Tuos tikslus, kurie ir atvedė mus prie cancel culture, visų kultūrinių karų. <...> Šitiems kairiesiems pagrindas nėra ekonomika. Jiems ekonominės, socialinės teisės nėra tokios svarbios.

REKLAMA

REKLAMA

Jiems svarbūs yra būtent kultūriniai dalykai, tapatybių dalykai. Apie tai yra kalba ir jie su šitom kultūrinio karo ir tapatybių vėliavomis pradėjo pult tuometę dešinę. Ką padarė konservatyvioji dešinė? Ji vis labiau ir labiau nusileido tiems naujosios kairės reikalavimams“, – aiškina Laučius.

REKLAMA

Kaltina atstovavimu Kremliui

Anot Laučiaus, toks akivaizdus dešiniųjų posūkis į kairę privedė prie to, jog dešinųjų praktiškai neliko.

„Nebeliko normalios dešinės ir atsirado populistinė dešinė. O kas įvyko tuo metu su socekonomine kaire – jie atvirkščiai – dešinėjo, judėjo į centrą“, – sako laidos svečias.

Kalbėdamas apie vis besikeičiančią visuomenę ir kartais nuo savo pradinių idėjų nukrypstančias ideologijas, Vladimiras Laučius teigia, kad tai paprasčiausiai yra kultūriniai karai. Juose neretai, anot specialisto, atsiranda ir propagandos pėdsakų ar sąsajų su Rusija.

REKLAMA

REKLAMA

„Ne paslaptis, kad labai populiaru yra visada dėl visko, kas netinka ideologiškai, apkaltinti Rusiją. Kitaip tariant – jeigu jūs esate konservatorius, kuris gina kažkokias tradicines vertybes, šeimos vertybes ar panašiai, tai jūs toks pat esat kaip Putinas, nes jūs darot tą patį. Tai yra, turbūt, pastarojo dešimtmečio labai populiari banga Vakaruose, tai vyksta ir Lietuvoje, kai visos konservatyvios nuostatos yra išjuokiamos, pašiepiamos ir net kritikuojamos kaip neturinčios teisės egzistuoti ir būti atvirai reiškiamos, nes jos visiškai atitinka Kremliaus poziciją“, – kalba ekspertas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Štai Lietuva taip pat turėjo panašių situacijų, kai Laisvės partija politikus, kurie nepritardavo partnerystės įstatymui ar nesutikdavo su kitais LGBT bendruomenę liečiančiais klausimais, kaltindavo atstovavimu Kremliaus pozicijai. Tačiau Laučius tokius kaltinimus vadina absurdiškais.

„Galima sakyti, kad visa katalikų bažnyčia, visa jos istorija tai iš esmės yra Putino pažiūrų istorija. Taip galima sakyti. Na, visiškai absurdiška nuostata, bet ji puikiai yra išnaudojama ideologiniuose, propagandiniuose karuose. „Jeigu esate dešinysis, esate toks kaip Putinas.“ Ir kairieji liberalai tuo puikiai naudojasi, moka tuo manipuliuoti, įrodinėti, kad, jei jūs kažkur esate skeptiškas, esate kaip Putinas“, – komentuoja ekspertas.

REKLAMA

Liberalai pamina savo verybes

Pasak eksperto, liberalų šiandien vadinti liberalais praktiškai nebegalima, mat jie pamina savo vertybes. Laučius sako, kad vyksta atvirkštinis procesas, kai kairysis liberalizmas kovoja prieš laisvės ir klasikinio liberalizmo principus dėl tikėjimo tiesų.

„Apsisuko ratas, gyvatė pradėjo ryti savo uodegą. Apsisuko ratas ir dabar kairieji liberalai kovoja prieš tai, ką gynė ir išpuoselėjo klasikiniai liberalai – laisvę“, – tikina laučus.

REKLAMA

Vladimiras Laučius taip pat pabrėžia, kad laisvės suvaržymas ir cancel kultūra socialiniuose tinkluose šiomis dienomis yra itin išsivysčiusi. O kalbos laisvės kovą dėl labai papratos priežasties laimi kairieji.

„Todėl, kad jie stipresni“, – tikina Laučius.

Kovas išprovokuoja LGBT tema

Visuomenės ir skirtingų ideologinių pažiūrų asmenų susiskaldymą dažnai išprovokuoja ir LGBT tema. V. Laučius sutinka, kad šis klausimas švietime yra didžiulė kova, mat dalis visuomenės mokomojoje medžiagoje informaciją apie homoseksualumą ir jo atšakas siekia normalizuoti, o kiti tam prieštarauja. Ir tokie nesutarimai, pasak pašnekovo, yra opi problema.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Viena tokių problemų yra ir Stambulo konvencijoje, dėl kurios yra ginčijamasi. <...> Ten yra kalbama apie tai, kad teisingos pažiūros per švietimą turi būti diegiamos, o klaidingos pažiūros, kurios vadinamos stereotipais, turi būti naikinamos, su jomis turi būti kovojama. Kitaip tariant, tas pažiūras, kurios jums nepatinka, pavadinate stereotipais ir su jomis kovojate, o kurios jums tinka, pavadinate moksline tiesa, kurią reikia diegti ir žmonėms įteigti kaip vienintelę tikrą tiesą. <…> Ir tai yra problema to kairuoliško vajaus, kuris per pastaruosius kelis dešimtmečius yra užliejęs Vakarus, kai mes jau kalbame apie minčių kontrolę. <…>

REKLAMA

Švietimas yra labai svarbus šitoje situacijoje, nes, jei mes švietimą išnaudojame kaip įrankį diegti kažkurią ideologiją, mes grįžtame prie tokių prievartos sistemų, kokios buvo Sovietų Sąjungoje, kai neleidžiame žmonėms galvoti apie tai, kas prieštarauja oficialiai ideologijai“, – tikina svečias.

Daugiau pie tai sužinokite vaizdo įraše, esančiame straipsnio viršuje.