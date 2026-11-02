Visą Lietuvą sukrėtusi tragedija: tėvas į šulinį įmetė du savo vaikus – kuo jam baigėsi?

Neprognozuojamai besielgęs 1979 m. gimęs vyras vaikus nužudė būdamas blaivus, tad iškart po suėmimo jam paskirta psichiatrinė ekspertizė. Netrukus pasitvirtino tai, ko ir buvo galima tikėtis. Vyras teismo medicinos ekspertų buvo pripažintas nepakaltinamu.
Pabrėžta, kad suprasti savo veiksmų ir juos kontroliuoti vyras negalėjo nei vaikžudystės akimirką, nei prabėgus kelioms savaitėms po to. Vietoj teisiamųjų suolo, vaikžudžiui buvo paskirtas priverstinis gydymas Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje.
„Asmuo pripažįstamas nepakaltinamu tik teismo sprendimu, tai reiškia, kad ikiteisminis tyrimas yra pabaigiamas prokuroro nutarimu perduoti bylą teismui, dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo.
Taip ir buvo šiuo atveju – ikiteisminis tyrimas buvo baigtas ir byla perduota teismui. Teismas, išnagrinėjęs bylą priėmė sprendimą pripažinti asmenį nepakaltinamu ir taikyti priverčiamąsias medicinos priemones.
Kadangi šiuo atveju teismas konstatavo, kad nusikalstamą veiką asmuo, padarė būdamas nepakaltinamu, todėl jis negali būti už tai teisiamas, nes veikos padarymo metu nesuprato savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti“, – teigiama oficialiame prokuratūros atsakyme.
Tai reiškia, kad net jei taip nutiks, kad vaikžudys kažkada pasveiks, jis už tai ką padarė, neatsakys.
Išgelbėti nepavyko
2016 metų naktį į sausio 2-ąją Kėdainių rajone įvykdytas sveiku protu sunkiai suvokiamas nusikaltimas – tuo metu 36 metų vyras du savo mažus vaikus sumetė į šulinį.
Ugniagesiai į Saviečių kaimą buvo iškviesti apie 2 val. 51 min. Į juos pagalbos kreipėsi policijos pareigūnai, kurie dar vylėsi, kad į šulinį sumesti vaikai per stebuklą gali būti gyvi.
Vis dėlto, stebuklas neįvyko. Ugniagesiai gelbėtojai kopėčiomis ir virve nusileido į šulinį ir iš ten ištraukė dviejų vaikų kūnelius. Medikai konstatavo vaikų mirtį.
Vaikų tėvas tą akimirką buvo blaivus. Įtarta, kad anksčiau kartą teistas ir 5 kartus administracine tvarka baustas vyras gali turėti psichinių problemų.
Tada paaiškėjo, kad kilus buitiniam konfliktui, smurtaudamas vyras privertė iš namų pabėgti savo sugyventinę. Du vyresni vaikai (16-metis ir 5-erių mergaitė – aut. past.) kažkur pasislėpė, o dvimetis berniukas ir šešių mėnesių mergytė liko su tėvu.
Apie tą naktį agresyviai besielgiantį vyrą policijai pranešė iš namų išvyta vaikų motina. Ji teigė basa išbėgusi į lauką, nes vyras ją puola.
Atvykus pareigūnams, vyras ėjo į namą, kur jis ir buvo sulaikytas. Name, savo lovose, buvo rasti ir abu gyvi likę vaikai.
Jie buvo išsigandę. Pamatęs pareigūnus vyras buvo ramus ir nesipriešino, jam buvo uždėti antrankiai.
Uždaro būdo
Kaimo bendruomenės atstovė tąkart tikino, jog šeima buvo uždara, todėl jokių ženklų apie gresiančią tragediją niekas nematė.
Kaip teigė Saviečių kaimo atstovė, nepaisant to, kad abu sugyventinius, kurie augino keturis vaikus, vietiniai pažinojo, tačiau niekas nesitikėjo, jog gali nutikti tokia baisi tragedija.
Tiesa, moteris pripažino girdėjusi, kad vyras prieš sugyventinę smurtaudavo, tad ji neretai bėgdavo iš namų slėptis pas draugus, artimuosius.
„Kaime gyvename ir vienas apie kitą juk žinome. Pažįstame tuos žmones. Tie vaikiukai atvažiuodavo į bendruomenę. Žmonės kaip žmonės, normalūs atrodo – ir ta mama, ir tėtis...“, – stebėjosi sukrėsti Saviečių kaimo gyventojai.
Turėjo vyras ir pažįstamų čia, nes kartu su jais augo, mokėsi, bet tokių dalykų niekas nesitikėjo. Kad girtas kur kaime gulėtų, tai niekas nematė.
Motyvų nepateikė
Iškart po kraupaus nusikaltimo vyrui buvo pateikti įtarimai dėl itin žiauraus mažamečių bejėgiškos būklės savo šeimos narių nužudymo ir nesunkaus sugyventinės sveikatos sutrikdymo. Tuo metu ikiteisminį tyrimą kontroliavusi prokurorė pasakojo, kad vyras savo kaltę pripažino, tačiau motyvų nenurodė.
Žudikas ne tik pripažino savo kaltę, bet ir paaiškino visas aplinkybes. Abejonių nekilo tik dėl to, kad vyrui būtina paskirti medicininę psichiatrinę ekspertizę.
„Kilo abejonių dėl įtariamojo psichinės būklės ir dėl to kreiptasi į teismo psichiatrijos tarnybą ir gauta konsultacija, kad įtariamajam reikia atlikti teismo psichiatrinę stacionarinę ekspertizę“, – tuomet kalbėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Andrius Kiuršinas.
Paaiškėjo, kad vaikus nužudžiusio tėvo apklausos buvo nenuoseklios. Jo žodžiuose nebuvo jokios loginės sekos. Vyro pateiktos nuotrupos niekaip nesiklijavo į bendrą nusikaltimo paveikslą. Buvo sunku suprasti, kur realybė, o kur kažkokios fantazijos.
Elgėsi neadekvačiai
Į areštinę patupdytas vaikžudys ten elgėsi neprognozuojamai. Jis tapo neadekvatus, darė veiksmus, kurių sveikas žmogus nelabai darytų: plėšė nuo savęs drabužius, tiesiogine prasme dantimis graužė kameros sienas, atneštą maistą kišo į įvairias kūno vietas, lakstė nuogas.
Baiminantis, kad vyras savęs nesužalotų, jam buvo uždėti antrankiai. Dar areštinėje jam buvo taikoma intensyvi priežiūra. Kol buvo atliekama psichiatrinė ekspertizė, teisėsauga sulaukė ir teismo medicinos specialistų išvadų apie galimas vaikų mirties priežastis.
Nustatyta, kad berniukas žuvo dėl kritimo į šulinį metu patirtų traumų ir prigėręs vandens. Vos 6 mėnesių mergaitė – dėl kūno atšalimo ir prigėrusi. Teismo medicinos specialistai taip pat nustatė išorinius sužalojimus ant vaikų kūnų – nubrozdinimus, tačiau nenustatyta, ar sužalojimai padaryti juos mušant, ar atsirado vaikams krentant į šulinį.
Prabėgus daugiau kaip dviem mėnesiams po kraupios tragedijos, 2016-ųjų kovo antroje pusėje, ekspertai patvirtino, jog vaikus į šulinį sumetęs tėvas yra nepakaltinamas.
Likę gyvi du vaikai tuo metu jau negyveno su mama. Moteris per patikrinimą rasta neblaivi, todėl vaikai buvo iš jos paimti ir perduoti globėjams.
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