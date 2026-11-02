Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Kriminalai

Visą Lietuvą sukrėtusi tragedija: tėvas į šulinį įmetė du savo vaikus – kuo jam baigėsi?

Straipsnis iš archyvų
2026-11-02 20:40 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prabėgo daugiau kaip 10 metų po visą Lietuvą sukrėtusio nusikaltimo Kėdainių rajone esančiame Saviečių kaime. Tą kraupią 2016-ųjų sausio 1-sios naktį tėvas į šulinį sumetė ir taip pražudė du savo vaikus – vos kelių mėnesių mergaitę ir dvimetį sūnų.

Prabėgo daugiau kaip 10 metų po visą Lietuvą sukrėtusio nusikaltimo Kėdainių rajone esančiame Saviečių kaime. Tą kraupią 2016-ųjų sausio 1-sios naktį tėvas į šulinį sumetė ir taip pražudė du savo vaikus – vos kelių mėnesių mergaitę ir dvimetį sūnų.

REKLAMA
4

Neprognozuojamai besielgęs 1979 m. gimęs vyras vaikus nužudė būdamas blaivus, tad iškart po suėmimo jam paskirta psichiatrinė ekspertizė. Netrukus pasitvirtino tai, ko ir buvo galima tikėtis. Vyras teismo medicinos ekspertų buvo pripažintas nepakaltinamu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pabrėžta, kad suprasti savo veiksmų ir juos kontroliuoti vyras negalėjo nei vaikžudystės akimirką, nei prabėgus kelioms savaitėms po to. Vietoj teisiamųjų suolo, vaikžudžiui buvo paskirtas priverstinis gydymas Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje.

REKLAMA
REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kėdainių rajone vyras į šulinį įmetė du vaikus

„Asmuo pripažįstamas nepakaltinamu tik teismo sprendimu, tai reiškia, kad ikiteisminis tyrimas yra pabaigiamas prokuroro nutarimu perduoti bylą teismui, dėl  priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo.

REKLAMA

Taip ir buvo šiuo atveju – ikiteisminis tyrimas buvo baigtas ir byla perduota teismui. Teismas, išnagrinėjęs bylą priėmė sprendimą pripažinti asmenį nepakaltinamu ir taikyti priverčiamąsias medicinos priemones. 

Kadangi šiuo atveju teismas konstatavo, kad nusikalstamą veiką asmuo, padarė būdamas nepakaltinamu, todėl jis negali būti už tai teisiamas, nes veikos padarymo metu nesuprato savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti“, – teigiama oficialiame prokuratūros atsakyme.

REKLAMA
REKLAMA

Tai reiškia, kad net jei taip nutiks, kad vaikžudys kažkada pasveiks, jis už tai ką padarė, neatsakys.

Išgelbėti nepavyko

2016 metų naktį į sausio 2-ąją Kėdainių rajone įvykdytas sveiku protu sunkiai suvokiamas nusikaltimas – tuo metu 36 metų vyras du savo mažus vaikus sumetė į šulinį.

Ugniagesiai į Saviečių kaimą buvo iškviesti apie 2 val. 51 min. Į juos pagalbos kreipėsi policijos pareigūnai, kurie dar vylėsi, kad į šulinį sumesti vaikai per stebuklą gali būti gyvi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, stebuklas neįvyko. Ugniagesiai gelbėtojai kopėčiomis ir virve nusileido į šulinį ir iš ten ištraukė dviejų vaikų kūnelius. Medikai konstatavo vaikų mirtį.

Vaikų tėvas tą akimirką buvo blaivus. Įtarta, kad anksčiau kartą teistas ir 5 kartus administracine tvarka baustas vyras gali turėti psichinių problemų.

REKLAMA

Tada paaiškėjo, kad kilus buitiniam konfliktui, smurtaudamas vyras privertė iš namų pabėgti savo sugyventinę. Du vyresni vaikai (16-metis ir 5-erių mergaitė – aut. past.) kažkur pasislėpė, o dvimetis berniukas ir šešių mėnesių mergytė liko su tėvu.

Apie tą naktį agresyviai besielgiantį vyrą policijai pranešė iš namų išvyta vaikų motina. Ji teigė basa išbėgusi į lauką, nes vyras ją puola.

REKLAMA

Atvykus pareigūnams, vyras ėjo į namą, kur jis ir buvo sulaikytas. Name, savo lovose, buvo rasti ir abu gyvi likę vaikai.

Jie buvo išsigandę. Pamatęs pareigūnus vyras buvo ramus ir nesipriešino, jam buvo uždėti antrankiai.

Uždaro būdo

Kaimo bendruomenės atstovė tąkart tikino, jog šeima buvo uždara, todėl jokių ženklų apie gresiančią tragediją niekas nematė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NUOTRAUKOS: Du vaikus šulinyje paskandinęs vyras

Kaip teigė Saviečių kaimo atstovė, nepaisant to, kad abu sugyventinius, kurie augino keturis vaikus, vietiniai pažinojo, tačiau niekas nesitikėjo, jog gali nutikti tokia baisi tragedija.

Tiesa, moteris pripažino girdėjusi, kad vyras prieš sugyventinę smurtaudavo, tad ji neretai bėgdavo iš namų slėptis pas draugus, artimuosius.

„Kaime gyvename ir vienas apie kitą juk žinome. Pažįstame tuos žmones. Tie vaikiukai atvažiuodavo į bendruomenę. Žmonės kaip žmonės, normalūs atrodo – ir ta mama, ir tėtis...“, – stebėjosi sukrėsti Saviečių kaimo gyventojai.

REKLAMA

Turėjo vyras ir pažįstamų čia, nes kartu su jais augo, mokėsi, bet tokių dalykų niekas nesitikėjo. Kad girtas kur kaime gulėtų, tai niekas nematė.

Motyvų nepateikė

Iškart po kraupaus nusikaltimo vyrui buvo pateikti įtarimai dėl itin žiauraus mažamečių bejėgiškos būklės savo šeimos narių nužudymo ir nesunkaus sugyventinės sveikatos sutrikdymo. Tuo metu ikiteisminį tyrimą kontroliavusi prokurorė pasakojo, kad vyras savo kaltę pripažino, tačiau motyvų nenurodė.

REKLAMA

Žudikas ne tik pripažino savo kaltę, bet ir paaiškino visas aplinkybes. Abejonių nekilo tik dėl to, kad vyrui būtina paskirti medicininę psichiatrinę ekspertizę.

„Kilo abejonių dėl įtariamojo psichinės būklės ir dėl to kreiptasi į teismo psichiatrijos tarnybą ir gauta konsultacija, kad įtariamajam reikia atlikti teismo psichiatrinę stacionarinę ekspertizę“, – tuomet kalbėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Andrius Kiuršinas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paaiškėjo, kad vaikus nužudžiusio tėvo apklausos buvo nenuoseklios. Jo žodžiuose nebuvo jokios loginės sekos. Vyro pateiktos nuotrupos niekaip nesiklijavo į bendrą nusikaltimo paveikslą. Buvo sunku suprasti, kur realybė, o kur kažkokios fantazijos.

Elgėsi neadekvačiai

Į areštinę patupdytas vaikžudys ten elgėsi neprognozuojamai. Jis tapo neadekvatus, darė veiksmus, kurių sveikas žmogus nelabai darytų: plėšė nuo savęs drabužius, tiesiogine prasme dantimis graužė kameros sienas, atneštą maistą kišo į įvairias kūno vietas, lakstė nuogas.

REKLAMA

Baiminantis, kad vyras savęs nesužalotų, jam buvo uždėti antrankiai. Dar areštinėje jam buvo taikoma intensyvi priežiūra. Kol buvo atliekama psichiatrinė ekspertizė, teisėsauga sulaukė ir teismo medicinos specialistų išvadų apie galimas vaikų mirties priežastis.

Nustatyta, kad berniukas žuvo dėl kritimo į šulinį metu patirtų traumų ir prigėręs vandens. Vos 6 mėnesių mergaitė – dėl kūno atšalimo ir prigėrusi. Teismo medicinos specialistai taip pat nustatė išorinius sužalojimus ant vaikų kūnų – nubrozdinimus, tačiau nenustatyta, ar sužalojimai padaryti juos mušant, ar atsirado vaikams krentant į šulinį.

REKLAMA

Prabėgus daugiau kaip dviem mėnesiams po kraupios tragedijos, 2016-ųjų kovo antroje pusėje, ekspertai patvirtino, jog vaikus į šulinį sumetęs tėvas yra nepakaltinamas.

Likę gyvi du vaikai tuo metu jau negyveno su mama. Moteris per patikrinimą rasta neblaivi, todėl vaikai buvo iš jos paimti ir perduoti globėjams.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų