Virš Vilniaus skraido lėktuvas-laboratorija iš Lenkijos: aiškėja, kokiu tikslu jis Lietuvoje

„Vilniuje šiuo metu skraido laboratorija, kuri iššsiaiškins ar viskas gerai su oro uosto navigacijos sitemų kalibracija. Šaunuoliai – neįtikėtinu greičiu susiorganizavo“, – feisbuke rašo V. Kaupelis.

Anot aviatoriaus, oro uosto navigacijos sistemas reikia reguliariai reikia kalibruoti.

Tai, kad tūpimo pagal prietaisus sistemos (angl. ILS - Instrument landing system) patikrinimas buvo numatytas anksčiau, naujienų portalui tv3.lt patvirtino ir „Oro navigacija“.

„Taip pat šiandien vykdomas anksčiau suplanuotas navigacijos įrenginių patikrinimas, kuris paprastai atliekamas kas pusę metų“, – atsakė „Oro navigacijos“ atstovė Ingrida Daugirdė.

REKLAMA

REKLAMA

Vadinasi, šis lėktuvo-laboratorijos pasirodymas gali būti tiesiogiai nesusijęs su pirmadienio rytą Vilniuje įvykusia krovininio lėktuvo avarija.

REKLAMA

Per lėktuvo avariją Vilniuje žuvo žmogus

Ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

REKLAMA

REKLAMA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas.

Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto. Taip pat Teisingumo ministerija inicijavo saugos tyrimą.