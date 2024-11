Lėktuvo avarijos vietą apžiūrėjęs Benkunskas: „Matosi, kiek nedaug trūko iki dar didesnės katastrofos“

„Kraupūs vaizdai, matosi, kokia jėga čia visa teritoriją, namą ir aplinką išdarkė. Matosi, kiek nedaug trūko iki dar didesnės katastrofos, kai skaičiuojame turbūt metrus iki namo, kuris galėjo būti visiškai nuneštas tos jėgos.

Tokie vaizdai gali būti matomi tik filmuose arba kažkur toli pasaulyje. Kad tai vieną dieną pamatysime Vilniuje, turbūt niekas negalėjo pagalvoti ir susapnuoti“, – žurnalistams įvykio vietoje kalbėjo V. Benkunskas.

Jis detaliau papasakojo, kas matoma nelaimės vietoje. Anot mero, kaip ir per kitas tokio pobūdžio avarijas, Liepkalnyje nukritęs lėktuvas yra subyrėjęs.

„Jeigu įsivaizduojame katastrofą, kaip kiekvieno žmogaus vaizduotėje ji atrodo, tai čia yra tas vaizdas. Vienur mėtosi lėktuvo motoras, kitur mėtosi sparnas, kabinos dalys. Matome – siuntų krūvos. Viskas išsibarstę po didelę teritoriją“, – teigė V. Benkunskas.

„Ir matomas čiuožimo takas, kaip visas lėktuvas, pasiekęs žemę, slydo iki namo, kurio, ačiū dievui, taip ir neprislydo“, – pridūrė jis.

V. Benkunskas patikslino, kad namas, prie kurio nukrito lėktuvas, buvo užkliudytas, bet tik orlaivio sparnu. Dėl to išvengta didesnių nelaimės padarinių.

„Kliudyta namo dalis su lėktuvo sparnu. <...> Tas sąlygojo gaisro kilimą, bet įsivaizduojant, kad visas lėktuvas galėjo rėžtis į tą namą, tai šiandien būtų nieko nelikę“, – sakė meras.

Gyventojams teikiama pagalba

Sostinės savivaldybė nelaimės zonoje (maždaug vieno kilometro spinduliu) Liepkalnyje paskelbė ekstremalią situaciją. Vietiniais gyventojais šiuo metu rūpinasi savivaldybė.

„Lokaliai, šitoje vietoje, mes galime tokiu pagrindu suteikti pagalbą, apgyvendinimą – visą tai, ko reikia šitos teritorijos nelaimės likvidavimui“, – sakė sostinės meras.

Pasak V. Benkunsko, ekstremali padėtis bus tol, „kol bus poreikis“.

Mero teigimu, pagalba suteikta 13-ai Liepkalnio gyventojų. Jie perkelti į viešbutį, vienas žmogus iš nukentėjusio namo apgyvendinimą susirado pats.

Žmonėms teikiama pagalba, taip pat ir psichologinė.

„13 žmonių yra perkelti ir apgyvendinti viešbutyje ir jiems suteikta bet kokia reikiama pagalba. Pirmiausia, buvo suteikta psichologinė pagalba, gydytojai nuvyko į vietą, nes yra žmonių su savo poreikiais sveikatos srityje“, – paaiškino V. Benkunskas.

Per lėktuvo avariją Vilniuje žuvo žmogus

Ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas.

Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto. Taip pat Teisingumo ministerija inicijavo saugos tyrimą.