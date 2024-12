Virš rajono ligoninių – Damoklo kardas: žada persvarstyti, kokie skyriai turėtų užsidaryti

Vienas deklaruotų Arūno Dulkio inicijuotos sveikatos reformos tikslų – ne tik priartinti būtinąsias paslaugas arčiau namų, bet ir siekti kokybės. Vis tik nesiliauja priekaištai, kad galutinis rezultatas bus toks, jog nukentės ne paslaugų kokybė, o patys gyventojai, mat paslaugos taps sunkiau prieinamos.

Skyrius išsaugos ne visos ligoninės?

Vyriausybės nutarime šiuo metu patvirtinti tam tikri kriterijai, kurių neatitinkančios ligoninės privalės užverti kai kuriuos skyrius.

REKLAMA

REKLAMA

„Kas šiuo metu galioja nutarime, apie ką daug garsiai kalbėta, tai kriterijai akušerijos profiliui, chirurgijos ir vaikų ligų paslaugoms. 2023 metais priimtas sprendimas dėl akušerijos paslaugų tendencijų – iki dabar turėjome 2014 metų reikalavimą visoms sveikatos priežiūros įstaigoms turėti ne mažiau kaip 300 gimdymų per metus.

REKLAMA

Pernai priimtas sprendimas, kad gimdymų skaičius didėja iki 600, atsiranda geografinis kriterijus – atstumas tarp ligoninių turi būti didesnis apie 50 km. Ir tas paslaugų skaičius skaičiuojamas vertinant 2 iš eilės metų rezultatus“, – trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitete aiškino SAM Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė.

Ji pridūrė, kad siekiant užtikrinti geografinį prieinamumą taip pat buvo nustatytas dar vienas kriterijus – ne mažiau 300 gimdymų apskrityje.

REKLAMA

REKLAMA

„Lietuvoje yra 10 apskričių, taigi numatyta, kad kiekvienoje iš jų būtų po akušerijos skyrių ir taip užtikrinamos saugios ir kokybiškos paslaugos. Šiandien turime 15 tokių įstaigų.

Dėl chirurgijos taip pat priimtas sprendimas, kuris įsigalios su sutartimi 2026 metams, kad chirurgijos profiliui reikalavimas – ne mažiau kaip 1100 paslaugų per metus ir reikiamos paslaugos suteikiamos per vieną valandą. Dėl vaikų ligų skyrių taip pat įvestas kokybinis kriterijus, kurio kiekybinė išraiška – ne mažiau kaip 1100 paslaugų per metus“, – nurodė SAM atstovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ar gimdymų kartelė pagrįsta?

Vis tik ne vienas Seimo narys teiravosi, ar neplanuojama peržiūrėti dabar numatytų kriterijų. „Jei ketinama nustatyti mažesnius kriterijus, kaip tada užtikrins kokybę ir tinkamą darbuotojų kiekį visose įstaigose, atokiausiuose regionuose?“ – klausė konservatorė Jurgita Sejonienė.

Socialdemokratė Orinta Leiputė gi svarstė, ar išties logiška dabar numatyta gimdymų kartelė, kai privačiose įstaigose priimama daug mažiau gimdymų ir dėl to problemų nematoma.

REKLAMA

„Privati klinika priima 32 gimdymus per metus ir sėkmingai toliau teikia paslaugas, esame įteisinę ir gimdymus namuose. Tai ar kartelės užkėlimas iki 600 tikrai yra teisingas?“ – kalbėjo O. Leiputė.

„Jei viena ligoninė atlieka 290 gimdymų per metus ir jau galvojama neleisti teikti tokių paslaugų, tai privati klinika priima 32 gimdymus per metus ir sėkmingai toliau teikia paslaugas, esame įteisinę ir gimdymus namuose. Tai ar kartelės užkėlimas iki 600 tikrai yra teisingas?

REKLAMA

Paslaugų prieinamumo mažėjimas akivaizdžiai neskatins gimdymų skaičiaus augimo. Kodėl duloms galima namuose juos priiminėti, tai saugu, privačiose klinikose neuždrausta, nors valstybė ir nefinansuoja, o gydytojas, kuris gal važiuoja per tris ligonines ir jo stažas 1000 gimdymų, negali to daryti?“ – kalbėjo parlamentarė.

O. Vitkūnienė gi aiškino, kad kaip pagrindinis akušerijos pasaugoms buvo pasirinktas paciento saugumo kriterijus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kaip žinote, kiekvienas gydytojas, norėdamas užtikrinti kokybiškas paslaugas, privalo turėti tam tikrų kompetencijų ir atlikti tam tikrą kiekį intervencijų. Šiandien turime 15 įstaigų, kurios atitinka tuos kriterijus, kur yra 600 gimdymų arba 300 ir yra būtina įstaiga dėl geografinio prieinamumo.

Kalbant apie regionus – Telšius, Alytų, Marijampolę, Uteną, – jei ten bus tik 330 gimdymų, akušerijos skyriai išlieka taikant geografinį prieinamumą. Šiandien į rizikos zoną patenka viena įstaiga – Mažeikių ligoninė, kuri nuo 2014 m. metai iš metų nepasiekia 300 gimdymų“, – komentavo SAM atstovė.

REKLAMA

Prašė atidėti įsigaliojimą

Rajonų merai ir gydymo įstaigų atstovai taip pat išsakė labai kritišką nuomonę.

„Kalbame apie reikalavimus akušeriniams skyriams, chirurgijai ir ypač vaikų ligų stacionariems skyriams, tikrai reikėtų dar kartą peržiūrėti arba bent nukelti įsigaliojimą metams, nes regionų, rajoninių ligoninių situacija nuolat kinta.

REKLAMA

Jei bus taikomi šie reikalavimai, mažės paslaugų prieinamumas, regiono patrauklumas. Tai, ką kūrėme rajonuose kitomis priemonėmis, jauniems žmonėms patrauklumas blės. Tad labai prašome arba atidėti galiojimą, arba peržiūrėti tariantis dėl reikalavimų, ypač kalbant apie vaikų ligų stacionarus“, – komentavo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kriterijai „paimti iš oro“?

Jonavos ligoninės vadovas Gediminas Ramanauskas tvirtino, kad nuo tokių sprendimų nukentės ne kokybė, o tiesiogiai gyventojai.

„Mūsų nuomone, kriterijai yra visiškai nepagrįsti ir padaryti tam, kad rajone neliktų pagalbos. Norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį, kad be akušerijos pagalbos ligoninės, išlaikančios akušerijos skyrius, teikia ir ginekologinę pagalbą, ir tai leidžia užtikrinti kompleksinių paslaugų prieinamumą. Dabar keliamas kriterijus dėl 600 gimdymų per metus, kaip ir 1100 pediatrijos profilio paslaugų, nepagrįstais jokiais motyvais ir „paimtas iš oro“.

REKLAMA

Pasak Jonavos ligoninės vadovo Gedimino Ramanausko, galiausiai nukentės tik pacientai.

Daugumos ligoninių vadovai supranta, kad reikia mažinti stacionarines paslaugas ir patys sėkmingai mažiname lovas, tačiau išlaikant kompleksinę priežiūrą yra galimybė teikti dienos stacionaro pediatrines paslaugas ir neaiškiais, sunkesniais atvejais, kas reikalauja stacionaro, paliktume tam tikrų vietų rezervą“, – svarstė jis.

REKLAMA

Savo ruožtu naujoji sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, išklausiusi keliamas problemas, patikino, kad sės prie bendro stalo aptarti dabar numatytų reikalavimų.

„Iš ministerijos pusės galime pažadėti, kad diskusija pradėsime ir bendradarbiaujant su specialistais peržiūrėsime reikalavimus ir prieisime konsensusą, kuris būtų išmintingas ir užtikrintų paslaugų prieinamumą regionuose“, – teigė SAM vadovė.