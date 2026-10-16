Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Virginijus Sinkevičius: Vyriausybė turi pagrįsti didesnio biudžeto deficito būtinybę

2026-10-16 17:55 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-16 17:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valdančiajai koalicijai priklausančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja Vyriausybės patvirtintą kitų metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitas. Politiko teigimu, didesnį valstybės skolinimąsi galima pateisinti, tačiau Vyriausybė turėtų aiškiai pagrįsti jo būtinybę ir pateikti alternatyvius biudžeto scenarijus.

Virginijus Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA

Valdančiajai koalicijai priklausančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja Vyriausybės patvirtintą kitų metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitas. Politiko teigimu, didesnį valstybės skolinimąsi galima pateisinti, tačiau Vyriausybė turėtų aiškiai pagrįsti jo būtinybę ir pateikti alternatyvius biudžeto scenarijus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikas pabrėžė iš esmės neprieštaraujantis deficitiniam biudžetui, tačiau, jo vertinimu, Vyriausybė privalo pateikti daugiau argumentų, kodėl siūlo viršyti Mastrichto kriterijų.

REKLAMA
REKLAMA

„Didesnį valstybės biudžeto deficitą galima pateisinti. Tačiau vien pasakyti, kad pinigų reikia įsipareigojimams, nepakanka“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė V. Sinkevičius.

REKLAMA

Pasak jo, nors valstybė susiduria su būtinybe didinti gynybos finansavimą, stiprinti energetinį saugumą ir užtikrinti viešąsias paslaugas, sprendimas viršyti fiskalinės drausmės taisyklėse nustatytą 3 proc. deficito ribą turi būti išsamiai argumentuotas.

„Nemanau, kad valstybės biudžetą turime vertinti tik pagal vieną skaičių. Gyvename sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis, turime stiprinti gynybą, energetinį saugumą, užtikrinti svarbiausias viešąsias paslaugas ir spręsti demografinius iššūkius“, – teigė politikas.

REKLAMA
REKLAMA

Demokratų lyderio teigimu, Vyriausybė turėjo pateikti ne vieną biudžeto projektą, o kelis galimus scenarijus, leidžiančius įvertinti didesnio skolinimosi būtinybę.

„Turėjome matyti ne vieną biudžeto variantą, o aiškų palyginimą: kaip atrodytų biudžetas su 3 proc. deficitu, ko tam reikėtų ir kodėl Vyriausybė siūlo būtent 3,8 proc.“ – pabrėžė V. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, prieš priimant sprendimą dėl didesnio deficito būtina įvertinti galimybes surinkti papildomų pajamų, efektyviau panaudoti turimas lėšas ar atsisakyti dalies išlaidų nepažeidžiant svarbiausių valstybės įsipareigojimų.

V. Sinkevičiaus teigimu, didesnis valstybės skolinimasis turėtų būti siejamas su aiškiai įvardyta nauda ir planu, kaip ateityje mažinti biudžeto deficitą.

REKLAMA

„Jeigu skolinamės papildomai, turi būti aišku, kokią naudą tai sukurs, kaip bus vertinami rezultatai ir kaip ateityje mažinsime deficitą“, – akcentavo jis.

„Nes kiekvienas papildomai pasiskolintas euras turi savo kainą. O už šiandien priimtus sprendimus mokėsime ne tik mes, bet ir ateities kartos“, – tęsė demokratas.

Kaip skelbė ELTA, Vyriausybė pritarė kitų metų valstybės biudžeto projektui, kuris keliaus į Seimą – jame numatomas Mastrichto kriterijus viršijantis 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas.

REKLAMA

Neįskaitant europinės išlygos (1,5 proc. BVP) dėl karinių įsigijimų, deficitas kitąmet turėtų sudaryti 4,8 proc. BVP, valstybės skola – 48,2 proc. BVP.

Prognozuojama, kad 2028 m. biudžeto deficitas pasieks jau 4,6 proc., neįskaitant karinių išlaidų išlygos – 4,7 proc., valstybės skola viršys pusę šalies BVP ir pasieks 50,7 proc.

Tarp svarbiausių biudžeto akcentų – visuomenės ir valstybės saugumas: Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimai kitąmet sudarys 5 proc. BVP arba virš 4,8 mlrd. eurų, Šeimos paketo priemonės – 150 mln. eurų biudžeto lėšų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų