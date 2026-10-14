Virginijus Sinkevičius perrinktas EP Žaliųjų frakcijos vicepirmininku

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkui tai jau antroji kadencija šiose pareigose.
Pirmą kartą Žaliųjų frakcijos vicepirmininku jis buvo išrinktas 2024 metų birželį, EP rinkimų.
„Man tai ne tik įvertinimas, bet ir atsakomybė. Šiandien Europai tenka spręsti labai konkrečius iššūkius: nuo saugumo ir energetinės nepriklausomybės iki augančių pragyvenimo kaštų ir mūsų pramonės konkurencingumo. Man svarbu, kad Europos sprendimai būtų ne tik ambicingi, bet ir duotų apčiuopiamą naudą žmonėms. To sieksiu ir toliau“, – pranešime sakė V. Sinkevičius.
Kartu jis pažymėjo šiuo paskyrimu sieksiantis dar labiau atstovauti Lietuvos ir regiono interesams europiniu lygmeniu.
Antrai kadencijai Žaliųjų frakcijos vicepirmininkus perrinktas V. Sinkevičius šiuo metu taip pat eina Europos Parlamento Transporto ir turizmo komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. 2019–2024 metais jis dirbo Europos Komisijos nariu – buvo atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę.
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