Virginijus Sinkevičius: sutarta dėl vaiko priežiūros išmokų didinimo

„Taip“, – po Koalicinės tarybos posėdžio trečiadienį žurnalistams sakė V. Sinkevičius, paklaustas, ar gavo pažadą, kad išmokos bus didinamos nuo kitų metų vidurio.
Politikas atkreipė dėmesį į prastą komunikaciją tarp ministerijų šiuo klausimu.
„Geras klausimas, kodėl mes turim tą kakofoniją. Atrodo, ministras pirmininkas pasako, kad tikrai nuo liepos 1 dienos (bus didinamos išmokos – BNS), ateina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sako, kad nuo sausio 1 dienos 2028 metų. Koalicinėje taryboje nėra nei finansų ministro, nei socialinės apsaugos ir darbo ministrės, gal dėl to paprasčiau susitarti“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Trečiadienį BNS rašė, kad Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ketino nepritarti Vyriausybės parengtam pertekliniam 2027 metų „Sodros“ biudžeto projektui ir po dviejų savaičių planuoja grąžinti jį ministerijai tobulinti. Komiteto nariai teigė norintys, kad į jį būtų įtrauktas vaiko priežiūros išmokų didinimas nuo kitų metų liepos.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras komiteto posėdyje teigė, jog būtina pataisyti „Sodros“ biudžeto projektą, kad vaiko priežiūros išmokos didėtų nuo kitų metų liepos, tačiau jis teigė, kad kol kas pinigų tam nėra numatyta.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad tam papildomai reikėtų 62 mln. eurų.
BNS rašė, kad valdančiosios koalicijos partneriams kritikuojant planus vaiko priežiūros išmokas didinti tik nuo 2028 metų, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad grįžtama prie sprendimo jas kelti nuo kitų metų liepos.
Vaiko priežiūros išmokų didinimas buvo viena iš demokratų sąlygų prisidedant prie valdančiosios koalicijos.
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