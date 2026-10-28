Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Virginijus Sinkevičius: sutarta dėl vaiko priežiūros išmokų didinimo

2026-10-28 17:21 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-28 17:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako gavęs pažadą iš koalicijos partnerių, kad vaiko priežiūros išmokos bus didinamos nuo kitų metų liepos.

Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako gavęs pažadą iš koalicijos partnerių, kad vaiko priežiūros išmokos bus didinamos nuo kitų metų liepos.

REKLAMA
0

„Taip“, – po Koalicinės tarybos posėdžio trečiadienį žurnalistams sakė V. Sinkevičius, paklaustas, ar gavo pažadą, kad išmokos bus didinamos nuo kitų metų vidurio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikas atkreipė dėmesį į prastą komunikaciją tarp ministerijų šiuo klausimu.

„Geras klausimas, kodėl mes turim tą kakofoniją. Atrodo, ministras pirmininkas pasako, kad tikrai nuo liepos 1 dienos (bus didinamos išmokos – BNS), ateina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sako, kad nuo sausio 1 dienos 2028 metų. Koalicinėje taryboje nėra nei finansų ministro, nei socialinės apsaugos ir darbo ministrės, gal dėl to paprasčiau susitarti“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį BNS rašė, kad Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ketino nepritarti Vyriausybės parengtam pertekliniam 2027 metų „Sodros“ biudžeto projektui ir po dviejų savaičių planuoja grąžinti jį ministerijai tobulinti. Komiteto nariai teigė norintys, kad į jį būtų įtrauktas vaiko priežiūros išmokų didinimas nuo kitų metų liepos.

REKLAMA

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras komiteto posėdyje teigė, jog būtina pataisyti „Sodros“ biudžeto projektą, kad vaiko priežiūros išmokos didėtų nuo kitų metų liepos, tačiau jis teigė, kad kol kas pinigų tam nėra numatyta.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad tam papildomai reikėtų 62 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad valdančiosios koalicijos partneriams kritikuojant planus vaiko priežiūros išmokas didinti tik nuo 2028 metų, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad grįžtama prie sprendimo jas kelti nuo kitų metų liepos.

Vaiko priežiūros išmokų didinimas buvo viena iš demokratų sąlygų prisidedant prie valdančiosios koalicijos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų