  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje susidūrė du oro balionai – vienam kritus žemyn nukentėjo moteris

2025-09-08 19:02 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-08 19:02

Pirmadienio vakarą Vilniaus Vingo parke – baisus incidentas. Po susidūrimo nukrito oro balionas.

Vilniuje susidūrė du oro balionai – vienam kritus žemyn nukentėjo moteris (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Pirmadienio vakarą Vilniaus Vingo parke – baisus incidentas. Po susidūrimo nukrito oro balionas.

9

Pirminiais duomenimis, apie 18 val. 30 min. kildami susidūrė du oro balionai.

Nukentėjo moteris, kuri trenkėsi galva į metalo konstrukcijas ir susižeidė galvą. Pirminiais duomenimis, ji kraujavo, bet buvo sąmoninga.

Įvykis tiriamas.

???
???
2025-09-08 19:09
Ar ir tiems navigaciją rusai išjungė?
Atsakyti
Apskritai
Apskritai
2025-09-08 19:20
Skristi oro balionu yra savižudybė.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
