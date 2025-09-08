Vilniuje susidūrė du oro balionai – vienam kritus žemyn nukentėjo moteris

Pirminiais duomenimis, apie 18 val. 30 min. kildami susidūrė du oro balionai.
Nukentėjo moteris, kuri trenkėsi galva į metalo konstrukcijas ir susižeidė galvą. Pirminiais duomenimis, ji kraujavo, bet buvo sąmoninga.
Įvykis tiriamas.
Ar ir tiems navigaciją rusai išjungė?
Apskritai
Skristi oro balionu yra savižudybė.