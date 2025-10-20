Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje pavogti du elektriniai paspirtukai, dviratis

2025-10-20 08:50 / šaltinis: BNS
2025-10-20 08:50

Sostinėje pavogti du elektriniai paspirtukai, dviratis, pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Policijos švyturėliai (nuotr. Elta)

Sostinėje pavogti du elektriniai paspirtukai, dviratis, pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

0

Dviračio „Cannondale“ vagystė V. Grybo gatvėje pastebėta sekmadienį, apie 9.30 valandą.

Nuostolis siekia 1010 eurų.

Tuo metu paspirtukai pavogti iš Minties gatvėje esančio daugiabučio namo rūsio sandėliuko, nuėmus spynos laikiklį. Vagystė pastebėta sekmadienį, apie 14 valandą.

Nuostolis – apie 1,5 tūkst. eurų.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

