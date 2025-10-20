Vilniuje pavogti du elektriniai paspirtukai, dviratis

Dviračio „Cannondale“ vagystė V. Grybo gatvėje pastebėta sekmadienį, apie 9.30 valandą.
Nuostolis siekia 1010 eurų.
Tuo metu paspirtukai pavogti iš Minties gatvėje esančio daugiabučio namo rūsio sandėliuko, nuėmus spynos laikiklį. Vagystė pastebėta sekmadienį, apie 14 valandą.
Nuostolis – apie 1,5 tūkst. eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
