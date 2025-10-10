Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje nuteistasis sužalojo kalėjimo darbuotoją

2025-10-10 08:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 08:48

Vilniaus kalėjime ketvirtadienio rytą nuteistasis sužalojo įstaigos darbuotoją, pranešė policija.

Greitoji pagalba (nuotr. Elta)

Vilniaus kalėjime ketvirtadienio rytą nuteistasis sužalojo įstaigos darbuotoją, pranešė policija.

0

Policijos departamento duomenimis, 9.16 val.. sostinėje į ligoninę kreipėsi Vilniaus kalėjimo darbuotojas (gim. 1968 m.). Vyras nurodė, kad tą pačią dieną, apie 8.10 val., jį tarnybos metu sužalojo nuteistasis.

Kalėjimo darbuotojui suteikta medicininė pagalba, jis ligoninėje gydomas ambulatoriškai.

Įvykio aplinkybės aiškinamos.

