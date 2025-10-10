Vilniuje nuteistasis sužalojo kalėjimo darbuotoją

Policijos departamento duomenimis, 9.16 val.. sostinėje į ligoninę kreipėsi Vilniaus kalėjimo darbuotojas (gim. 1968 m.). Vyras nurodė, kad tą pačią dieną, apie 8.10 val., jį tarnybos metu sužalojo nuteistasis.
Kalėjimo darbuotojui suteikta medicininė pagalba, jis ligoninėje gydomas ambulatoriškai.
Įvykio aplinkybės aiškinamos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA