Vilniuje nuo kelio nulėkė ir apvirto „Ferrari“: automobilyje buvo mažametis

Pirminiais duomenimis, ties parduotuve „Norfa“, Gvazdikų gatvėje, apie 15:30 apvirto „Ferrari“ automobilis. Kiek žinoma, jis galėjo kainuoti apie 500 tūkstančių eurų.
Buvo atvykę gelbėtojai išvaduoti prispaustų žmonių. Pirminiais duomenimis, vairuotojas nesužeistas, į ligoninę išvežtas mažametis.
Reportažas iš įvykio vietos:
Žmonės rimčiau nenukentėjo
Žmonės per šią avariją rimčiau nenukentėjo. Kitos transporto priemonės nebuvo kliudytos.
Šalia esantys liudininkai teigė, kad buvo girdima, jog automobilis galimai greiitai pravažiavo.
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