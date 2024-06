Vilniuje įvyko LGBT eitynės: dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių

Pirmieji renginio dalyviai Barboros Radvilės gatvėje prie Bernardinų sodo rinktis pradėjo apie 13 valandą – likus kelioms valandoms iki eitynių pradžios. Garsiai grojant muzikai tūkstantinė Lietuvos gyventojų ir į šalį atvykusi minia telkėsi neslėpdama geros nuotaikos.

Daugelis dalyvių rinkosi apie 15 valandą ar vėliau – tuo metu sugūžėjo politinės partijos, teko matyti ir kelias įžymybes – socialinių tinklų žvaigždę Naglį Bierancą, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorę Jūratę Juškaitę, bei kitus visuomenėje žinomus asmenis.

Eisena Barboros Radvilės gatve pajudėjo beveik lygiai 16 valandą – judant gatve, LGBT bendruomenė ir ją palaikantys judėjo Gedimino prospektu, link galutinio taško – Vingio parko, kur iš karto po eitynių vyksta nemokamas „Lithuanian Pride“ koncertas, kurio metu taip pat bus įteikiami Vaivorykštės apdovanojimai.

Vladimiras Simonko – politikams: dalis mūsų bendruomenės tikrai nusivylę

Lietuvos gėjų lygos (LGL) vadovas Vladimiras Simonko šeštadienį atvyko į eitynes nusiteikęs optimistiškai. Naujienų portalui tv3.lt jis teigė, jog džiaugiasi geru oru, tačiau yra kiek nusivylęs neįgyvendintais politikų pažadais.

„Panašu, kad mes orą užsakėme – šiandien nelis, mums padovanota saulėta diena. Tai puikiai tinka eitynėms ir koncertui Vingio parke. Eitynėse bus labai daug muzikos, mano žiniomis bus 10 muzikinių platformų ir tai primins meilės eitynes Berlyne.

Manau, kad tai unikalus mūsų projektas, kuris leidžia pamatyti ne tik LBGT bendruomene, bet ir palaikančias grupes, šeimas, įvairias organizacijas, kai kurias politines partijas“, – kalbėjo V. Simonko.

Visgi, V. Simonko nuvilia politikų drąsos trūkumas.

„Politikai leido sau šiek tiek pailsėti arba nerado politinės drąsos išspręsti bent vieną iš žadėtų įstatymų. Manau, kad dalis mūsų bendruomenės tikrai nusivylę ir reikalauja tų pokyčių jau dabar.

Aš paminėsiu Civilinės sąjungos įstatymą, kuris galbūt nėra labai geras, bet bent jau simboline prasme reikėjo jį jau seniai priimti. Latviai, estai tą padarė – mes liekame kartu su Rumunija, Bulgarija ir Lenkija“, – apgailestavo V. Simonko.

„Nežinau, ką politikai šį kartą mums pažadės, bet tiesą sakant, aš jau ne daug kuo ir tikiu. Aš viską suprantu, bet noriu, kad politikai atsakingiau vykdytų savo duotus pažadus“, – pridūrė LGBT aktyvistas.

Eitynių dalyviai ragina keisti šalies įstatymus

Trečią kartą eitynėse dalyvaujantis vaikinas teigė, kad šeštadienį atvyko gerai nusiteikęs.

„Politikams ir visuomenei norėčiau pasakyti, kad nustokite overthinkinti [per daug ir per ilgai analizuoti] dalykus, kurių nereikia daryti. Per daug sureikšmina, prideda visuokių tabu. Tiesiog atsipalaiduokite ir pasidžiaukite gražia švente Vilniuje.

Visi, kurie nesutinkate su tuo ir manote, kad tai nereikalingas dalykas [įstatymų pakeitimo], tai paklauskite savęs, ar jums būtų gera gyventi su mylimu žmogumi ir negalėti daryti to, kas visiems įprasta – kaip gyventi su savo vyru, bet negalėti susituokti ir turėti vaikų“, – sakė vaikinas.

Viena mergina tv3.lt teigė, kad dešimtą kartą dalyvauja eitynėse. Anksčiau ir pačiai teko susidurti su homofobija.

„Kadangi esu ganėtinai moteriškai atrodanti mergina, tai pačiai netenka labai daug susidurti su tuo, bet tikrai yra tekę ginti ir vaikinus draugus, teko matyti, kaip primuša, eiti kartu į teismą. Tai buvo maždaug prieš šešerius metus

Bet džiugu, kad keičiasi visuomenės požiūris ir per 10 metų įvyko didelė pažanga. Lietuva dar ganėtinai homofobiška, bet su mūsų šalies istorija tai yra normalu“, – kalbėjo mergina.

(93 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje prasidėjo LGBT bendruomenės eitynės „UŽ LYGYBĘ“.

Dalyvavo ir užsieniečiai

Kai kurie BNS kalbinti eitynių dalyviai dalyvavimą jose siejo su savo galimybe išreikšti arba nustatyti savo identitetą.

„Šis renginys reiškia džiaugtis, kas tu esi, savo gyvybe, savo identitetu – this is a celebration (tai yra šventė – BNS)“, – BNS sakė 22 metų Justas.

„Kaip žmogus, esantis savo dvidešimties metų pradžioje, vis dar bandau atrasti savo seksualumą. Įdomu pamatyti, kiek tam yra atviri kiti žmonės, ir galbūt atrasti save“, – teigė Vilniuje gyvenantis 21 metų ukrainietis Jevgenijus.

Nebe pirmą kartą renginyje dalyvaujantis 35 metų Tadas teigė taip išreiškiantis palaikymą už savo teises kovojantiems žmonėms.

„Palaikome laisvę, žmonių apsisprendimą, ką jie nori daryti“, – sakė Tadas.

Beveik 29 metų Ženia iš Baltarusijos teigė, kad jos šalyje toks renginys būtų neįmanomas.

„Man tai yra laisvė visai visuomenei, kuomet kiekvienas gali daryti tai, ką nori, tiek savo gyvenime, tiek savo sprendimuose“, – teigė Ženia.

Vykstant LGBTQ eitynėms, sostinės Katedros aikštėje ir jos prieigose rengiama keletas prieš jas nukreiptų kontrprotestų.

Užfiksuotas incidentas, pasibaigęs sulaikymu

Vienas iš protestuotojų prieš LGBTQ eitynes Raimondas Šimaitis buvo sulaikytas policijos, nes padegė vaivorykštės spalvų vėliavą.

Jis aiškino, kad rengia perfomansą „Spalvos sušildo“, kurio metu padegė vaivorykštės spalvų vėliavą. Jis aiškino, kad tai yra ne tos populiarios vėliavos, kurios nešamos eitynių metu.

Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (15 nuotr.) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) +11 Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko) Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Raimondas Šimaitis degina vaivorykštinę vėliavą

Perfomansą jis surengė prie Mažvydo bibliotekos esančio paminklo „Žinia“. Policija iškart sulaikė vyrą, kai šis uždegė vėliavą.

Protestai prieš LGBT eitynes didelio dėmesio nesulaukė

Sostinės Katedros aikštėje ir jos prieigose, taip pat Vinco Kudirkos aikštėje, vyko keli protestai prieš LGBT eitynes. Nors mitingų vietose buvo galima išvysti įvairių plakatų ir vėliavų, panašu, kad aktyvistų šie protestai nepritraukė – pasisakyti prieš renginį „Už lygybę!“ susirinko vos keletas žmonių.

Katedros aikštėje savo protestą eitynėms reiškė Krikščionių sąjungos ir Lietuvos šeimų sąjūdžio atstovai. Akcijoje buvo galima matyti plakatų su užrašais „Nesityčiokite iš Katedros“, „Neskaldykite Lietuvos“, „Tauta be doros – tauta be ateities“.

Tuo metu priešais Katedros aikštę, Odminių skvere, vyko Krikščioniškosios kultūros instituto akcija. Taip, anot organizatorių, LGBT+ eitynėse dalyvaujantieji kviečiami atgailos.

„Mes esame katalikai, krikščionys, dėl to turime savo pažiūras į LGBT ideologiją. Dėl to yra pamaldumo, atgailumo protesto akcija su dainomis“, – Eltai sakė Krikščioniškosios kultūros instituto direktorius Aleksandras Strelcov.

Protestas prieš LGBT eitynes (15 nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) +11 Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prieš LGBT eitynes. (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Protestas prieš LGBT eitynes

„Iš mūsų pažiūrų, ta yra nuodėmė. Mes nenorime, kad ši nuodėmė būtų platinama visoje Lietuvoje“, – pabrėžė jis.

Skvere buvo ne tik giedamos sakralinės giesmės – čia buvo matomas ir didžiulis plakatas su užrašu „Atkurkime katalikišką valstybę“.

„Tai valstybė pagal katalikiškus principus. Dabar nėra taip – dabar liberali valstybė“, – apgailestavo organizatorius.

Tiesa, šioje akcijoje buvo vienetai žmonių. Klausiamas apie tai, A. Strelcov menko aktyvistų palaikymo nesureikšmino.

„Lietuviai nenori protestuoti, galbūt. Bet vis tiek yra taip pat tokia paplatinta nuomonė, kad dauguma Lietuvos piliečių yra prieš šią ideologiją“, – kalbėjo jis.

Dar viena grupė aktyvistų būriavosi prie Vyriausybės esančioje V. Kudirkos aikštėje. Čia susirinkę aktyvistai laikė plakatus „Lovos reikalus palikite lovoje“, „Lietuva – ne Sodoma“. Vienas šios akcijos organizatorių, VšĮ „Tiesa išlaisvina“ atstovas Marius Kundrotas teigė, jog didžiausia problema, kad LGBT+ bendruomenė viešai propaguoja savo ideologiją.

„Mes nekvestionuojame tų žmonių teisės gyventi taip, kaip jie nori. Bet mes esame griežtai prieš jų propagavimą“, – Eltai sakė M. Kundrotas.

„Jeigu yra doras homoseksualas – mes neprieštaraujame, kad tokių gali būti – jis nesistengs, kad jo aplinkoje būtų kuo daugiau praktikuojančių šią ydą“, – pridūrė jis.

Pasitaikė ir keli kiti incidentai

Be anksčiau minėto incidento su vėliavos padegimu, užfiksuoti keli kiti incidentai. Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis naujienų portalui tv3.lt komentavo, jog buvo užfiksuotas dar vienas nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas – už tai gresia bauda. Taip pat vienas asmuo prieš eitynių dalyvius vartojo necenzūrinę leksiką - šis epizodas užfiksuotas netoli Vingio parko esančio tilto. Šiuo metu policija aiškinasi situaciją.