TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje iš 15-o daugiabučio aukšto iškrito ir žuvo vyras

2025-08-14 23:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Ketvirtadienį kiek po 21 val. Vilniaus specialiosioms tarnyboms pranešta apie Šeškinės gatvėje iš daugiabučio iškritusį vyrą.

Šeškinėje žuvo vyras (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Atvažiavus medikams vyras buvo nebegyvas. Policijos pareigūnai nustatė, kad žuvo 53-ejų metų namo gyventojas, pirminiais duomenimis, jis iškrito iš 15 aukšto.

Įvykio aplinkybes dar aiškinasi policija.

Šeškinėje žuvo vyras
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeškinėje žuvo vyras

 

 

