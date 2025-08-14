Vilniuje iš 15-o daugiabučio aukšto iškrito ir žuvo vyras

Atvažiavus medikams vyras buvo nebegyvas. Policijos pareigūnai nustatė, kad žuvo 53-ejų metų namo gyventojas, pirminiais duomenimis, jis iškrito iš 15 aukšto.
Įvykio aplinkybes dar aiškinasi policija.
Šeškinėje žuvo vyras(9 nuotr.)
+5
Šeškinėje žuvo vyras (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeškinėje žuvo vyras
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA