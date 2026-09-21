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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje ir Plungės rajonuose – neteisėtai laikyti ginklai

2026-09-21 08:40 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 08:40
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Vilniuje ir Plungės rajone policija savaitgalį rado ir paėmė neteisėtai laikytų ginklų bei šaudmenų, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniuje ir Plungės rajone policija savaitgalį rado ir paėmė neteisėtai laikytų ginklų bei šaudmenų, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

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Teisėsaugos duomenimis, sekmadienį apie 18.50 val. Vilniuje, A. Kojelavičiaus gatvėje, 1983 metais gimusio vyro namuose rastas ir paimtas neteisėtai laikomas ginklas „Ekol Major Cal. P.A.“.

Vilniuje ir Plungės rajone rasta neteisėtai laikytų ginklų

Įtariamasis uždarytas į areštinę. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.

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Tą pačią dieną Plungės rajone, Didžiųjų Mostaičių kaime, 1968 metais gimęs vyras, tvarkydamas mirusio vyro sodybą, rado penkis neregistruotus ginklus.

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Tarp jų buvo revolveris „Alfa 620,2“ su 19 šešių milimetrų kalibro šovinių ir septyniomis tūtelėmis, pistoletas „Reck Baby automatic“ su 22 aštuonių milimetrų kalibro šoviniais, revolveris „Agent“ su dviem devynių milimetrų kalibro šoviniais, taip pat orinis lygiavamzdis ginklas ir lygiavamzdis šautuvas.

Ginklai ir šaudmenys paimti, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

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