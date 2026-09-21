Vilniuje ir Plungės rajonuose – neteisėtai laikyti ginklai

Teisėsaugos duomenimis, sekmadienį apie 18.50 val. Vilniuje, A. Kojelavičiaus gatvėje, 1983 metais gimusio vyro namuose rastas ir paimtas neteisėtai laikomas ginklas „Ekol Major Cal. P.A.“.
Vilniuje ir Plungės rajone rasta neteisėtai laikytų ginklų
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Tą pačią dieną Plungės rajone, Didžiųjų Mostaičių kaime, 1968 metais gimęs vyras, tvarkydamas mirusio vyro sodybą, rado penkis neregistruotus ginklus.
Tarp jų buvo revolveris „Alfa 620,2“ su 19 šešių milimetrų kalibro šovinių ir septyniomis tūtelėmis, pistoletas „Reck Baby automatic“ su 22 aštuonių milimetrų kalibro šoviniais, revolveris „Agent“ su dviem devynių milimetrų kalibro šoviniais, taip pat orinis lygiavamzdis ginklas ir lygiavamzdis šautuvas.
Ginklai ir šaudmenys paimti, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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