Vilniuje ieškoma beveik prieš mėnesį dingusi moteris

Kaip skelbia policija, spalio 16 d. apie 15.51 val. moteris išėjo iš namų Vilniuje, Gelvonų gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Dingusios J. Karužaitės požymiai: liekno kūno sudėjimo, tamsių ilgų plaukų.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenų, mačiusių šią moterį ar žinančių jos buvimo vietą, prašoma apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Ireną Žvikienę, tel. +370 700 59593, mob. +370 672 24389, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
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