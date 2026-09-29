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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje gyventojai pastebės tekantį žalią vandenį: paaiškino, kodėl

2026-09-29 11:16 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-29 11:16
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Vilniuje antradienį dėl vykstančių pratybų „Vyčio skliautas“ ties pėsčiųjų tiltu, jungiančiu Žvėryną su Vingio parku, gyventojai gali pastebėti tekantį žalią vandenį.

Žvėryno pėsčiųjų tiltas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Vilniuje antradienį dėl vykstančių pratybų „Vyčio skliautas“ ties pėsčiųjų tiltu, jungiančiu Žvėryną su Vingio parku, gyventojai gali pastebėti tekantį žalią vandenį.

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Vilniaus savivaldybė pateikė daugiau detalių: 

„Tai – ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį Neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai – planinių pratybų scenarijaus dalis.

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Vanduo žalia spalva nudažomas aplinkai draugiška medžiaga fluoresceinu. Tiesa, patys dažų milteliai yra oranžinės spalvos, bet įvykus reakcijai su vandeniu, šis nusidažo žaliai. Žalias termofikatas, patekęs į tekantį vandenį, gana greitai išsisklaido ir nedaro žalos gamtai. Šiuos dažus naudoja ne tik energetikai, bet ir pramogų organizatoriai. Minint Šv. Patriko dieną ties Užupio tiltu Vilnelės vanduo taip pat pažaliuoja šių dažų dėka“, – praneša savivaldybė.

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Lietuvoje bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Prieš vidurdienį antradienį Lietuvoje dar bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikinimas yra pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalis.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) informuoja, kad sirenų tikrinimas vyks nuo 11.52 val. Tikrinimo metu bus įjungtas garsinis signalas „Perspėjimo sistemos patikrinimas“.

Sirenos kauks 3 minutes (nuo 11.52 iki 11.55 val.). Joms nustojus kaukti, 11.55 val., per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regionines ir vietines radijo stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.

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Vykdant patikrinimą, gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Jų perdavimas prasidės kartu su sirenų įjungimu, t. y. 11.52 val., ir tęsis iki 12 val.

Šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priims tik tie telefonai, kuriuose nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Daugiau informacijos, kaip konfigūruoti telefonus, pateikiama Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt.

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Išgirdę sirenas, gyventojai turi nedelsdami įsijungti radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungiant sirenas ar siunčiant pranešimus į mobiliuosius telefonus, prireikus – per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar pasiuntinius, taip pat informuojami per radiją ir televiziją.

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Įvairios šalies įstaigos jau ruošiasi sistemų patikrinimui, pavyzdžiui, mokytojams patariama pasikalbėti su mokiniais, nuraminti juos, prašoma paaiškinti, dėl ko jungiamos sirenos.

Šis patikrinimas vykdomas per didžiausias mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybas „Vyčio skliautas 2026“. Pratybų įgyvendinimą koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas.

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PAGD duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1 163 perspėjimo sirenos. Jomis perspėjama 69 proc. visų Lietuvos gyventojų.

Perspėjimo sirenų žemėlapis (esamų ir planuojamų įrengti vykdant projektą) skelbiamas svetainėje lt72.lt bei mobiliojoje programėlėje „LT72“.

Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti 275 naujas perspėjimo sirenas, o 600 esamų sirenų visoje šalyje – prijungti prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos.

2029 metais, įgyvendinus investicinio projekto veiklas, gyventojams perspėti bus naudojamos 1 438 sirenos, iš kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas centralizuotai valdys 1 125. 

Planuojama, kad perspėjimo sirenomis bus galima pasiekti apie 75 proc. visų Lietuvos gyventojų.

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