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Vilniuje baigiami Aušros Vartų restauravimo darbai: atkurtos istorinės pastato detalės

2026-11-07 12:05 / šaltinis: BNS
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2026-11-07 12:05
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Vilniuje baigiami apie 300 tūkst. eurų vertės Aušros Vartų restauravimo darbai, kurių metu atkurtos istorinės pastato fasado spalvos, restauruotas Vytis ir šv. Kazimiero atvaizdas.

Vilniuje baigiami Aušros Vartų restauravimo darbai: atkurtos istorinės pastato detalės | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

Vilniuje baigiami apie 300 tūkst. eurų vertės Aušros Vartų restauravimo darbai, kurių metu atkurtos istorinės pastato fasado spalvos, restauruotas Vytis ir šv. Kazimiero atvaizdas.

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Kaip pranešė Vilniaus arkivyskupija, restauravimo darbų imtasi dėl prastėjančios istorinio pastato fasado būklės.

„Vizualiai buvo matyti, kad fasadinė pusė, žvelgiant nuo Liepkalnio Aušros Vartų link, gerokai aptrupėjusi, ypač puošybos elementai. Norėjosi grąžinti estetinį vaizdą. Aušros Vartų koplyčiai ir gynybinės sienos bokštui jau reikėjo remonto. Atėjo tam laikas“, – teigė Šv. Teresės parapijos klebonas ir Aušros Vartų šventovės rektorius monsinjoras Kęstutis Latoža.

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Restauruotos visos keturios Aušros Vartų koplyčios pusės, daugiausia dėmesio skiriant labiausiai pažeistiems pietiniam ir vakariniam fasadams.

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Pasak tvarkybos darbų vadovo Povilo Liubino, restauruota viršutinė pastato dalis nuo stogo iki pirmojo karnizo, atnaujinti istoriniai lipdiniai ir kiti puošybos elementai, tarp jų – fasadą puošiantis Vytis.

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Restauruojant taip pat pašalinti per ankstesnius remontus atsiradę netikslūs dekoro papildymai ir atkurtos pirminės puošybos elementų formos.

Atlikus istorinių dažų sluoksnių tyrimus, parengtas naujas fasado spalvinis projektas. Iki šiol pilka buvusi fasado dalis bus perdažyta istoriniu raudonu atspalviu.

Restauravimo metu taip pat sutvarkyta Aušros Vartų sieninė tapyba – restauruoti Kristaus, Visatos Valdovo, ir šv. Kazimiero atvaizdai.

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„Mes jį restauravome ir retušavome, nes anksčiau jis buvo sunykęs, visas vaizdas susiliejęs. Pasaulio Išganytojo atvaizdą irgi retušavome ir restauravome. Sutvirtinome tinką, byrėjusį ant abiejų freskų“, – sieninės tapybos darbus detalizavo P. Liubinas.

Pasak arkivyskupijos, iš pradžių planuota, kad restauravimo darbai truks dvejus metus, tačiau juos pavyko atlikti maždaug per pusmetį.

Apie 300 tūkst. eurų vertės darbai finansuojami parapijų lėšomis.

Vilniaus arkivyskupijos teigimu, restauravimą tikimasi užbaigti iki lapkričio mėnesį vyksiančių Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų, į Vilnių kasmet sutraukiančių gausų būrį tikinčiųjų.

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