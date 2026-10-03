Vilniuje – 3 protestai dėl migracijos politikos

Lukiškių aikštėje numatyta „Sienos grupės“ akcija „Atsibusk nuo neapykantos“, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja Nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantys aktyvistai.
Vilniuje rengiami trys protestai dėl migracijos politikos
Pilietinių akcijų proveržį sukėlė Nacionalinio susivienijimo pranešimas apie Vilniuje planuojamą mitingą prieš masinę imigraciją.
„Dėl imigracijos ir jos pasekmių kalti ją leidę politikai. Jų ir turime reikalauti pokyčių“, – teigiama partijos kvietime į protesto akciją.
Jame skelbiama, kad bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamuosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą.
„Lietuvai nereikia masinės imigracijos. Lietuva nesusitaikys su pokyčiais, kaip mums liepia daryti galvos televizijoje. Užsieniečių skaičius šalyje gali ir turi mažėti taikiais ir civilizuotais būdais“, – teigiama partijos pranešime.
Reaguodami į Nacionalinio susivienijimo iniciatyvą, visuomeniniai aktyvistai nutarė toje pačioje vietoje, prie Vinco Kudirkos aikštės Vilniuje, tuo pačiu metu surengti demonstraciją prieš rasizmą.
Anot jų pranešimo, demonstracija siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui, rasistinei retorikai.
Pasak demonstracijos organizatorių, viešojoje erdvėje vis dažniau migrantai vaizduojami kaip grėsmė visuomenei – siejami su nusikalstamumu, darbo vietų ar atlyginimų pasisavinimu, grėsme nacionaliniam saugumui.
„Tokie teiginiai, kai jais siekiama visą žmonių grupę paversti grėsme, prisideda prie neapykantos migrantams kurstymo“, – rašoma jų pranešime.
Jame pabrėžiama, jog Lietuvos migracijos statistika nerodo, kad šiuo metu vyktų nekontroliuojamos migracijos krizė – Lietuvoje gyvenančių imigrantų procentinė dalis didėjo lėtai, ji smarkiau pakilo tik prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje.
Tuo metu migrantų teises ginanti viešoji įstaiga „Sienos grupė“ pakalbėti apie migraciją kviečia į Lukiškių aikštę.
Akcijos metu savanoriai vaišins praeivius kava ir kvies prisiminti migracijos patirtis savo šeimose. Čia pat veiks migracijos maršrutų stendas, kuriame kiekvienas galės pažymėti, iš kur ir kur keliavo jo tėvai, seneliai, kiti artimieji ar jis pats, ieškodami darbo, saugumo, meilės, mokslo ar naujo gyvenimo.
„Migracija nėra vien politinių debatų tema ar statistikos eilutė. Ji slypi daugelio mūsų šeimų istorijose: išvykimuose ir sugrįžimuose, prarastuose namuose, naujai atrastose vietose ir ryšiuose, nusidriekusiuose per valstybių sienas. Kviesime trumpam sustoti, išgerti kavos ir pasidalyti savo šeimos maršrutu“, – sakė „Sienos grupės“ direktorė Emilija Švobaitė.
BNS rašė, kad su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos, renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus.
Migracijos departamento duomenimis, rugsėjį leidimus gyventi Lietuvoje turėjo 226 tūkst. 999 užsieniečiai, daugiausiai – Ukrainos (80,3 tūkst.), Baltarusijos (47,8 tūkst.), Rusijos (13,2 tūkst.), Uzbekistano (12,6 tūkst.), Indijos (9,4 tūkst.) piliečiai.
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