Vilnietį pribloškė sukčių afera: įspėja visus

Laišką gavęs vilnietis nustebo, kad sukčių schemoms nėra jokių ribų. Apsimesdami Lietuvos policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla, jie elektroniniu paštu pradėjo siuntinėti „kvietimus“ į teismą.

Jau čia kyla ir pirmasis įtarimas, jog laiškas yra sukčių. Visų pirma į akis krenta laiško autoriaus elektroninio pašto adresas, kuris akivaizdžiai nepriklauso Lietuvos policijos pareigūnams ir nėra atsiųstas iš oficialaus policijos elektroninio pašto.

Visgi, dar įdomesnis yra paties laiško turinys. Jame, neva Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla teigia besikreipiantis į žmogų dėl „kompiuterinės kibernetinės infiltracijos įrašymo“. O žmogus tariamai kaltinamas vaikų pornografija, pedofilija, prekyba seksu ir kibernetine pornografija.

„Jūsų dėmesiui aš, toliau pasirašęs Lietuvos policijos generalinis komisaras, buvęs Nacionalinės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Renatas Požėla. bendradarbiaudamas su Europos policijos biuro centriniu direktoratu, dalyvauja Europos Sąjungos Europolo darbo grupės dėl elektroninių nusikaltimų posėdžiuose pagal Baudžiamojo proceso kodekso 20 21-1 ir 75-78 straipsnius. Kreipiuosi į jus po kompiuterinio kibernetinės infiltracijos įrašymo (leidžiama nuo 2009 m., ypač vaikų pornografijos, pedofilijos, kibernetinės pornografijos, ekshibicionizmo ir prekybos seksu srityse). Informuoti jus, kad prieš jus vyksta keli teisiniai procesai“, – teigiama sukčių laiške.

O už tokias nusikalstamas veikas jie teigia, kad žmogui gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 5 iki 10 metų ir nuo 10 tūkst. iki 75 tūkst. eurų bauda.

Be to, sukčiai reikalauja, kad žmogus su jais susisiektų elektroniniu paštu per 72 valandas, kitaip grasinama arešto orderiu ir žmogaus, kaip seksualinio nusikaltėlio, paviešinimu.

„Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes privalome nusiųsti savo skundą prokuratūrai, kad išduotume arešto orderį prieš jus, ir mes organizuosime jūsų skubų areštą. Tokiu atveju jūsų byla taip pat bus išsiųsta asociacijoms, kovojančioms su pedofilija, ir žiniasklaidai paskelbti, kad jūsų šeima ir artimieji žinotų, ką darote. Jie bus registruojami kaip seksualiniai nusikaltėliai visose Europos valdžios institucijose ir Nacionaliniame seksualinių nusikaltimų registre“, – rašo sukčiai.

Laiške pilna klaidų

Tiesa, sukčių laiške netrūksta ir gramatinių klaidų ar blogų linksnių parinkimų net ir pačiuose paprasčiausiuose sakiniuose. Tarkime, pačioje laiško pabaigoje tariamai Renatas Požėla pasirašo taip: „Nuoširdžiai, Pone Renatas Požėla, Lietuvos policijos generalinis komisaras“, o tai sukelia dar daugiau įtarimų dėl laiško tikrumo.

Į klaidas dėmesį atkreipia ir Lietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis, kuris patvirtina, kad laiškas iš tiesų yra sukčių, o tokio tipo laiškai su pakeičiamu turiniu jau kurį laiką yra siuntinėjami šalies gyventojams.

„Iš gramatinių klaidų, turinio ir netikslumų akivaizdu, kad tai negali būti oficialios institucijos laiškas“, – teigia R. Matonis.

Sukčių „kvietimas“ į teismą (nuotr. tv3.lt)

Sukčiai suklysta ir iššifruodami pilną VSAT pavadinimą, kurį pateikia taip: „Nacionalinės sienos apsaugos tarnyba“.

Be to, išskirdami tariamai vykstančius „teisinius procesus“ sukčiai nepasibodi išversti vieno iš „kaltinimų“ iš anglų kalbos ir nurodo, kad žmogus kaltinamas už „cyberpornography“ (angl. kibernetinė pornografija).

Neaiškūs ir sukčių nurodomi Baudžiamojo proceso kodekso straipsniai, kurie visiškai nesusiję su minima neva žmogaus nusikalstama veika.

Visi šie požymiai išduoda, kad laiškas yra sukčių. O R. Matonis akcentuoja, kad gavus tokio tipo laišką, gyventojams nereikėtų inicijuoti tolimesnio bendravimo.

„Policija nuolat skelbia rekomendacijas ir patarimus gyventojams. Gavus tokį laišką, patariame neatsakinėti siuntėjui, neįsivelti į diskusijas, o tiesiog ištrinti tokį laišką“, – pabrėžia policijos atstovas.