Vilniečių šeimą ištiko didžiulė nelaimė – liko ne tik be namų: meldžia visų pagalbos

Nukentėjusi nuo gaisro moteris Karolina Vasilevičiūtė kuklinosi ir papasakojo, kokia dabar yra situacija ir kaip dabar gyvena. Net ir likus be namų, ji vis tiek teigia, kad šeima šiai akimirkai, ko reikia, to turi.

„Kol kas daugmaž viską turim, žmonės priaukojo, gyvenam pas mano uošvį laikinai, ten dabar tvarkoma su konteineriu (ne visi norėjo vežti, nes po gaisro). Dėl medžiagų statyboms ir panašiai, kol kas nelabai aišku, o dėl kitų turim viską plius, minus“, – komentavo ji.

Gaisro priežastis

Moteris paaiškino, kodėl kilo gaisras, kuris sugriovė namus.

„Priežastis: užtrumpinus sprogo akumuliatorius, nuo įrankio, besikraunant (suktuko akumuliatorius). Pastaruoju metu buvo problemų su konteineriu, dėl atliekų po gaisro tvarkymo, ne visi vežėjai apsiimdavo, arba pažadėdavo, kad pasitarus susisieks, ir taip nesusisiekia, rastas konteineris po kurio laiko.

Šiuo metu tvarkomas namas, su konteineriu“, – pasidalino K. Vasilevičiūtė.

„Feisbuke“ pasirodė žinia ir pagalbos prašymas

Iš pradžių „Feisbuke“ informaciją apie nelaimę paplatino redaktorė, kūrėja, knygų autorė Jurga Baltrukonytė. Pas jos draugę (į logopedijos pamokas) lankosi nuo gaisro nukentėjusios šeimos dukra.

Gaisras nutiko per gimtadienį

Kaip „feisbuke“ J. Baltrukonytė rašė, šeima buvo tvarkinga, o gaisras įvyko per nukentėjusios moters gimtadienį. Svarbiausia, kad visi liko gyvi, tačiau be stogo virš galvos, be vietos, kur gyventi.

„Gyveno sau tvarkinga šeima, augino dukrytę ir prieš kelias savaites nutiko žmonos gimtadienis, norėta jį sutikti suremontavus stogą, va pasnigs, gal įlūš, geriau toliau nuo bėdos, vyras užlipo kažko pavirinti, ir vėjas pasinaudojo proga.

Bet visi liko gyvi. Tik liko be stogo ir be visko.

Mano patikima draugė Jurga Pukenytė, pas kurią sudegusio namo antrokė Vilniuje lanko logopedijos pamokas, ieško pagalbos šeimai. Kalėdų nykštukai, galime daug nuveikti! Gaisras prarijo visą šeimos turtą“, – skelbė moteris.

Pagalbos prašymas iš J. Pukenytės – namai sudegė gruodžio 5 d.

J. Baltrukonytė parašė, koks pagalbos prašymas sklinda „feisbuke“ iš Jurgos sklinda:

„Atsitiko nelaimė, gruodžio 5d. visiškai sudegė mūsų centrą lankančios mergytės namas. Jei turite galimybę, atneškite dovanėlę antrokei mergytei.

Viskas tinka, ji nebeturi nieko. Dovanėlę galite palikti mūsų centre, „Papūgos“ administratorei (Verkių g 31A-305, Vilnius, tel.: +370 687 33033)“, – rašė ji.

Kvietimas šeimai paaukoti pinigų

Nurodytoje sąskaitoje yra skatinama žmones paaukoti, kad namas būtų atstatytas iš naujo, prašo visuomenės pagalbos, ko reikėtų nupirkti mergaitei.

„Taip pat kviečiame (pagal galimybes) aukoti namo atstatymui. Net ir nedidelė auka padarys didelį indėlį.

KAROLINA VASILEVIČIŪTĖ

LT09 7300 0101 3508 2288

Paskirtis: Auka po gaisro

Mama padarė sąrašą, ko reiktų mergaitei: marškinėlių 140-146 d., ilgų ir trumpų rankovių. Tamprių, pėdkelnių 140 cm ūgiui.

Kelių knygučių skaitymui, spalvinimui, rankų lavinimui, mergaitė turi kalbos sutrikimą. Jai patinka „Pikachu“, vienaragiai, šuniukai patruliai, viskas, kas su jais susiję (džiaugiasi tiek lipdukais, tiek penalu, tiek marškinėliais su jais, patalynė praverstų 140-200 cm. O gal kas turite nelabai reikalingą kompiuterį?“, – pasidalino svarbia informacija ji.

Kviečia reaguoti visus

J. Baltrukonytė teigė, kad ji jau sureagavo į įvykį, ir jog reikia žmonėms pasistengti padėti.

„Aš jau sureagavau, na kaip kitaip. Na, kokie siaubai nutinka žmonėms, reikia padėti“, – teigė ji.