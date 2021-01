Vilniečių sąskaitos už šilumą sausį bus didesnės

„Nepaisant labai reikšmingai išaugusio šilumos energijos suvartojimo, vilniečių sąskaitos sausį vidutiniškai augs tik kiek daugiau nei dešimtadaliu – augimą atsvers gerokai mažesnė nei pernai šilumos kaina“, – pranešime sakė Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) Klientų aptarnavimo departamento direktorius Laurynas Jakubauskas.

Preliminariais skaičiavimais, sausį bus suvartota apie 444 tūkst. megavatvalandžių (MWh) šilumos energijos – 28 proc. daugiau nei pernai sausį (345,6 tūkst. MWh), pranešė bendrovė.

Pasak VŠT, pernykštis sausis buvo vienas šilčiausių – vidutinė temperatūra buvo plius 1,7 laipsnio, tuo metu šių metų sausį ji sieks minus 4,3 laipsnio.

Šiemet sausį šiluma kainuos 4,14 cento už kilovatvalandę (su PVM). Pernai sausį kaina buvo 12,7 proc. didesnė ir siekė 4,74 cento.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) sausio viduryje skelbė, kad centralizuotai tiekiama šiluma šalyje per metus atpigo 11 proc., tačiau per mėnesį ji pabrango beveik 2 proc. Per beveik dešimtmetį – nuo 2012-ųjų ji atpigo 44 proc.

Sausį šiluma šalyje vidutiniškai kainuoja 4,24 cento už kilovatvalandę (be PVM). VERT teigia, kad tai yra žemiausia sausio kaina nuo 2012 metų. Pasak tarybos, kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.