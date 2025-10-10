Vilniaus širdyje – žurnalai su Stalinu ir Solovjovu: „Sovietų Sąjunga, atrodo, dar iki šiol neišėjo“

Žinia apie Vilniaus širdyje veikiantį rusiškos spaudos kioską pasidalino paramą į Ukrainą vežantis Valdas Bartkevičius.
Jo užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kas parduodama. Yra keletas lietuviškų leidinių, tokių kaip „Vakaro žinios“ ir „Savaitė“, tačiau didžiąją dalį prekystalio užima rusiški leidiniai: žurnalai neva apie istoriją, sveikatą, žvaigždes, aktualijas. Pasiūlą „paįvairina“ kalendoriai su katinėliais ir kita spauda.
Nė neatsivertus šių leidinių galima suprasti, koks turinys juose. Viršeliai iškalbingi – ant vieno leidinio puikuojasi rusų propagandistas Vladimiras Solovjovas, ant kito – žiaurumu pagarsėjęs Sovietų Sąjungos diktatorius Stalinas.
Vilniaus viduryje – rusiška propaganda
Šis rusiškos spaudos kioskas įsikūręs ne kokioje nors slaptoje vietoje, o visiškai atvirai – prie Šeškinės „IKI“ prekybos centro.
„Prieš filmavimą LNK studijoje užsukau į Šeškinę – į aikštę prie „IKI“ parduotuvės. Aplinka slogi, pilna seno sovietinio „paveldo“ – Sovietų Sąjunga, atrodo, dar iki šiol iš čia neišėjo. Bet atėjau ne nostalgijos vedamas. Atėjau pažiūrėti į kioskelius ir žmogų, parduodantį rusišką spaudą“, – feisbuke rašo V. Bartkevičius.
Kaip ši spauda patenka į Lietuvą, V. Bartkevičius sako nežinantis, bet atkreipia dėmesį į leidinių tematiką ir viršelius.
„Vyriškis pardavinėja žemo lygio rusų kalbos laikraščius, pilnus sąmokslo teorijų ir keistų istorijų. Galbūt ten nėra atviro propagandos turinio – netikrinau. Bet man pakako vieno žvilgsnio: pamačiau Stalino portretą. Vakar – Solovjovas, šiandien – Stalinas. Daugiau nieko nereikia“, – sako paramą į Ukrainą vežantis lietuvis.
V. Bartkevičius svarsto, kad ši spauda į Vilnių atvežama iš Baltarusijos ar net tiesiai iš Rusijos.
„Ir aš užduodu klausimą: kaip tai įmanoma šiandien, Vilniuje, Lietuvos sostinėje, vos penki kilometrai nuo centro? Kaip tokia spauda čia patenka, kas ją leidžia platinti, kas ją finansuoja?
Vienintelis logiškas atsakymas – ši spauda atkeliauja iš Baltarusijos arba tiesiai iš Rusijos. Tai reiškia, kad ji čia faktiškai draudžiama, tačiau niekas į tai nekreipia dėmesio“, – rašo jis.
Rusiškos spaudos pardavėjas: „Propagandos nėra“
V. Bartkevičius pakalbino spaudą pardavinėjantį vyrą.
„O kodėl jūs parduodate? Galite man pasakyti, kodėl jūs platinate propagandą?“, – klausia jis.
„Propagandos nėra“, – netvirtai atsako pardavėjas.
„Vakar buvo Solovjovas“, – nukerta V. Bartkevičius.
Vyras kiek patyli, tuomet sumurma: „Solovjovas...“ Ir bando užsidengti nuo kameros.
„Kodėl jūs platinate propagandą?“ – klausimą pakartoja V. Bartkevičius.
„Viso gero. Propagandos nėra“, – atsako pardavėjas.
Netrukus prieina lietuviškai kalbanti senjorė ir ima pardavėją ginti.
„Nelįskit prie žmogaus. Jis prekiauja, prie pensijos prisiduria“, – V.Bartkevičiui sako ji.
V. Bartkevičius perspėjo, kad dėl galimai skleidžiamos propagandos kreipsis į policiją. Vilniaus apskrities policija nurodė, kad tokio pobūdžio pranešimo registruoto nėra.
Galimas įstatymo pažeidimas
Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktas draudžia visuomenės informavimo priemonėse skelbti informaciją, kurioje skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą.
Ant vieno žurnalo viršelio puikavęsis V. Solovjovas Rusijos televizijoje ne kartą kalbėjo, jog Baltijos šalis „reikia sunaikinti“. „Baltijos šalių militarizacija vyksta greitai. Turime jas sunaikinti dabar“, – vasarą savo laidoje „Vakaras su Vladimiru Solovjovu“ aiškino Kremliaus ruporas.
V. Solovjovas per pastaruosius trejus metus ne kartą viešai reiškė grasinimus ir priešiškus pareiškimus Europos Sąjungos, Baltijos šalių ir Vakarų atžvilgiu.
Praėjusių metu lapkritį V. Solovjovas pavadino Baltijos šalių valstybingumą „niekiniu“ ir paragino „sunaikinti nacistinį režimą, išlaisvinti žemes bei atstatyti rusakalbių teises“.
O 2023 m. balandį Kremliaus ruporas pavadino Baltijos šalis ir Lenkiją „pagrindiniais rusofobais“ ir pareiškė, kad reikia sunaikinti kaimynines šalis ir „išlaisvinti rusų istorines žemes“.
Tų pačių metų kovą V. Solovjovas atvirai grasino europiečiams karu „be gailesčio“ ir pažadėjo, kad „Rusijos armija iš Europos nepasitrauks“.
Klausimas dėl spaudos platintojų atsakomybės
Kaip matyti, pasitaiko atvejų, kai į Lietuvą dideliais kiekiais įvežami įvairūs dezinformacinio, propagandinio turinio leidiniai arba gabenamos įvairios prekės su SSRS simboliais.
Visgi pagal įstatymus tokių prekių įvežimas į Lietuvos Respubliką (gabenimas tranzitu) savaime nėra dezinformacijos skleidimas visuomenės informavimo priemonėse arba autoritarinių režimų simbolių platinimas.
Atsakomybė už minėtų prekių įvežimą (gabenimą) į Lietuvą nėra numatyta.
Tačiau pripažįstama, kad tokia simbolika yra nukreipta prieš vertybes, pripažįstamas ir puoselėjamas Lietuvos Respublikoje, skaldo visuomenę ir kursto nesantaiką, o jų platinimas Lietuvoje pažeistų teisės aktų reikalavimus, draudžiančius šios informacijos sklaidą.
Administracinė atsakomybė taikoma tada, jei įvežami ir platinami, naudojami susirinkimuose, viešosiose vietose arba kitaip viešai demonstruojami autoritarinių režimų simboliai (Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbai, ženklai ar uniformos), taip pat viešai atliekamas Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himnas. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą (ANK), už tai asmuo baudžiamas bauda nuo 300 iki 700 eurų, nusižengus pakartotinai – nuo 500 iki 900 eurų.
Visgi pagal šį straipsnį neatsako asmenys, padarę šias veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius ar autoritarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais.
Tuo metu už Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. pažeidimą, taip pat už kitus viešosios informacijos platinimo tvarkos pažeidimus atsako viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas. Vadinasi, rusiškos spaudos kioskio savininkas(-ai) ir/arba pardavėjas už spaudos su galimai propagandiniu turiniu platinimą atsakomybės greičiausiai nesulauks.
