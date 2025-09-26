Kalendorius
Vilniaus rajono taryba atsisakė atimti garbės piliečio vardą iš už pedofiliją bausto kardinolo

2025-09-26 11:03 / šaltinis: BNS
2025-09-26 11:03

Vilniaus rajono savivaldybės taryba penktadienį atmetė siūlymą iš už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą bausto kardinolo Henriko Gulbinowicziaus atimti garbės piliečio vardą.

Piketas prie Vilniaus rajono savivaldybės: raginama iš Gulbinowicziaus atimti garbės piliečio vardą (nuotr. Elta)

Vilniaus rajono savivaldybės taryba penktadienį atmetė siūlymą iš už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą bausto kardinolo Henriko Gulbinowicziaus atimti garbės piliečio vardą.

7

Už minėtą siūlymą balsavo 11 tarybos narių, prieš buvo keturi, susilaikė 12.

Pasiūlymą atimti iš kardinolo garbės piliečio vardą pateikė Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys „laisvietis“ Danielius Ilkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Garbės piliečio vardas – tai aukščiausia mūsų bendruomenės padėka žmogui, kurio biografija ir darbai yra be šešėlių ir gali būti pavyzdžiu jaunai kartai. Tai ne tik ženklas ant pergamento, tai tylus savivaldos pažadas gyventojams, kad mūsų vertybės yra tikros, o ne deklaratyvios“, – posėdyje sakė D. Ilkevičius.

„Šis garbės vardas neatitinka moralinio standarto, kurio turėtume laikytis mes šiandien kaip tarybos nariai, kaip savivaldybė ir Vilniaus rajono žmonės atstovaujanti institucija. Dėl to teikiame sprendimą garbės piliečio vardą atšaukti“, – teigė jis.

Pasak politiko, dėl šio klausimo prieš posėdį prie savivaldybės vyko taiki Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro organizuota protesto akcija.

Tarp pasisakiusiųjų prieš buvo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovė Marija Rekst.

„Aš esu krikščionė ir tikrai negaliu kelti rankos už jūsų sprendimo projektą ir šmeižti žmogų, kuris galimai išvis nieko nepažeidė, nei įstatymų, nei moralinių kažkokių (nuostatų – BNS)“, – tvirtino tarybos narė.

„Leiskime amžiną atilsį kardinolui ilsėtis ramybėje. Neteisk – nebūsi teisiamas. Jis ir taip jau nuteistas be jokios galimybės apsiginti“, – kalbėjo ji. 

Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais tapo kardinolu.

2020-ųjų lapkritį mirusiam dvasininkui Vatikanas buvo pritaikęs drausmines sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba dar 2015 metais H. Gulbinowicziui suteikė rajono garbės piliečio vardą.

Nemenčinėje, Pakalniuose ir Punžonyse yra dvasininko garbei pavadintos gatvės.

Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius dar rugsėjo pradžioje LRT naujienų portalui teigė, kad šiuo metu jis nemato prasmės imtis veiksmų dėl dvasininko, nes klausimas keltas anksčiau, tačiau jam nepritarė taryboje daugumą sudarantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

Savo ruožtu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė tuomet teigė negalinti kištis į savivaldybės sprendimą bei prisipažino, kad ir pati nebalsuotų už gatvių pervadinimą ar garbės piliečio vardo atėmimą iš H. Gulbinowicziaus.

Zakristijonas
Zakristijonas
2025-09-26 11:19
Pedofilų palaikytojai!Net įrodžius kaltę vis tiek tokius garbina!Pasityčiojimas iš visuomenės!Dugnas!
Atsakyti
Tie
Tie
2025-09-26 11:42
12 tarybos narių ir dar 4 susilaikę palaiko pedofilą? Tiesiog kraupu.
Atsakyti
