Vilniaus rajono gyventojai griebiasi už galvos: skęsta pagrindinis kelias, nenori likti įkalinti namuose

Su naujienų portalu tv3.lt susisiekė sunerimusi Vilniaus rajono gyventoja ir pranešė apie visos Bendorių kaimo bendruomenės galvos skausmą – vandeniu užlietą pagrindinį kelią. Moteris teigė, kad kreipimasis į žiniasklaidą – paskutinis šiaudas, nes minėta bėda gyventojus kankina jau gerą pusmetį, o pagalbos nesulaukiama.

Vandens apsemtas kelias – Bendorėlių gyventojų galbvos skausmas (4 nuotr.) Rudenį užlietas kelias į Bendorėlius atrodė taip (nuotr. skaitytojo) Vilniaus rajone užlietas kelias į Bendorėlius (nuotr. skaitytojo) Vilniaus rajone užlietas kelias į Bendorėlius (nuotr. skaitytojo) Vilniaus rajone užlietas kelias į Bendorėlius (nuotr. skaitytojo)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vandens apsemtas kelias – Bendorėlių gyventojų galbvos skausmas

Gyventojai šaukiasi pagalbos: „skęsta kelias“

Kaip pranešė skaitytoja, asfaltuotas kelio ruožas Vilniaus rajone, Bendorėlių 1-oje alėjoje, yra gausiai apsemtas vandens. Čia sunkiai pravažiuoja automobiliai, o ką jau kalbėti apie pėsčiuosius, kuriems ši kelio atkarpa iš viso neįveikiama.

„Tai kelias, kuriuo į namus ir iš namų rieda šimtai automobilių, keliauja pėstute šimtai vaikų ir žmonių be automobilių. Kelias užpiltas vandeniu jau gerą pusmetį, kai statytojas šalia pradėjo „naikinti“ natūraliai susiformavusius du vandens telkinius, vadinamus prūdus, kad galėtų statyti gyvenamąjį – komercinės paskirties namą ar namus“, – dalijosi skaitytoja.

Jos teigimu, greta kelio telkšojusius nedidelius vandens telkinius statytojas užpylė žeme, nepasirūpino jokiais kitais techniniais ar inžineriniais sprendimais, kad vanduo galėtų nutekėti.

„Taip vanduo pradėjo sunktis tiesiog ant pagrindinio rajono kelio, nes toje vietoje natūralus kelio nužemėjimas. Palijus bala padidėja, šąlant šaltukui net iki - 20 º C, bala vis tiek išlieka, nes vanduo nuolat tekantis, ne stovintis, todėl ir šąla, ir dar vandenys telkšo. Šiomis dienomis atšilus orams, ir lyjant turime praktiškai Rusnės variantą. Žmonėms praeiti tiesiog nebeįmanoma, pravažiuoti gali tik drąsuoliai ar aukštesniais automobiliais“, – situaciją apibūdino moteris.

Bendorėlių rajono gyventojai dėl šios problemos kreipėsi į visas įmanomas institucijas, tačiau vaisių tai nedavė, o bala nuo kelio niekur nedingo.

„Dėl balos atsiradimo buvo kreiptasi net dukart į visas įmanomas institucijas, rašyti raštai, institucijos rašė įspėjimus statytojui – niekas nesikeičia, niekas nevyksta. Jiems baudas susimokėt labiau apsimoka, nei ieškoti sprendimo techninio. Kelias privatus, todėl ir Vilniaus rajonas nepajudina nei piršto. Kelio savininkui irgi neįdomu.

Gyventojai neviltyje, nes tiesiog nebežino niekas, kur kreiptis ir ką daryti. Bijome, kad lietui ir toliau lyjant, sniegui tirpstant, tiesiog visi būsime įkalinti namuose, nes nei praeinama, nei pravažiuojama bus. O kas dėsis čia visą žiemą ir pavasarį net baisu pagalvoti. Negalime nieko nedaryti“, – apimta nevilties teigė skaitytoja.

Užtvindytas kelias vienintelis veda į Bendorių gyvenvietę

Vilniaus rajono savivaldybė nurodė, kad Bendorėlių 1-oji alėja neįtraukta į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, todėl priskiriama vidaus keliams. O už vidaus kelio priežiūrą atsakingas ne kas kitas, o įmonės, kurios naudojasi keliu savo reikmėms. Šiuo atveju, Bendorėlių 1-osios alėjos asfaltbetonio danga priklauso Bendorėlių alėjos bendrijai ir UAB „Rosado“, teigė Vilniaus rajono savivaldybė.

Portalas tv3.lt susisiekė su Bendorėlių alėjos bendrijos pirmininku Henriku Mačiulskiu, kuris patvirtino, kad minėtas kelio ruožas kelia aibę problemų.

Be to, jis patvirtino gyventojų žodžius, kad iki prasidedant statyboms greta kelio, nuožulnesnėse vietose, buvo natūraliai prisikaupę vandens. H. Mačiulskis tuos darinius vadino „balomis“.

Anot pašnekovo, šią savaitę situacija kiek stabilizavosi, kai statybvietėje greta kelio buvo iškastas savotiškas nuolydis vandeniui nutekėti.

„Ta situacija jau nuo vasaros. Statybininkai pradėjo daryti darbus vienoje ir kitoje kelio pusėje, <...> sukėlė žemes iš vienos ir kitos pusės. Vanduo tik truputį tekėjo vasarą, o dabar kyla tiek, kad jau buvo ežeras pasidaręs. O dabar, pirmadienį, jie truputį prakasė, keliuką padarė ir kažkiek nubėgo tas vanduo, jo praktiškai nebėra, likę ledai užšalę“, – pasakojo jis.

Paklaustas, kiek Bendorėlių 1-oji alėja svarbi gyventojų susisiekimui, bendrijos pirmininkas atsakė: „Tai vienintelis kelias. Yra nusukimas į keletą kvartalų: į Bendorėlių, Arkos gatves, Bendorėlių 2-ąją alėją. Dabar statomi nauji namai ten. Tad šis pravažiavimas ir praėjimas – vienintelis. Buvo neįmanoma ne tik pravažiuoti, bet ir pėstute į stotelę autobusų nueiti.“

Nors šią savaitę vanduo nuo kelio nuslūgo, pašnekovas atkreipė dėmesį, kad problema toli gražu neišspręsta. Jo teigimu, pastaruoju metu institucijos kiek sujudo ir tariasi, kokių veiksmų imtis.

„Buvo antradienį susitikimas. Buvo atvažiavę iš Avižienių seniūnijos, savivaldybės, ir su statytojais kalbėjosi. Matyt, valstybinės tarnybos pradės gal kažką judinti, žiūrėti, dėl ko ten vanduo stovi, ar kažkas projekte negerai padaryta. Juda reikalai šituo klausimu, nes labai buvo situacija čia sudėtinga“, – kalbėjo jis.

Savivaldybė apie užlietą kelią žino: kreipėsi į tarnybas

Vilniaus rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Ilona Leganovič informavo, kad savivaldybei Bendorėlių 1-osios alėjos kelio situaciją yra žinoma.

„Savivaldybės administracija reaguodama į susiklosčiusią situaciją planuoja susitikti su Statytojais, po ko bus priimtas sprendimas dėl tolimesnių veiksmų Statytojo atžvilgiu. Taip pat savivaldybės administracija, dėl tarnybinės pagalbos kreipėsi į Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją“, – raštu teigė ji.

Pagal Žemės įstatymo 21 straipsnio 7 dalį žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir interesų, priminė Vilniaus rajono savivaldybė.

Dėl nepravažiuojamo kelio kenčiantiems Bendorių kaimo gyventojams savivaldybė patarė kreiptis į teismą: „Teisės aktuose visais atvejais numatyta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims kreiptis į teismą dėl kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos, kai, jų manymu, ši veikla vykdoma/įvykdyta neteisėtai arba pažeidžiant trečiųjų asmenų (tarp jų visuomenės) teises ir teisėtus interesus.“

Statybas vykdžiusi įmonė: taip pat esame nukentėjusieji

Dėl susiklosčiusios situacijos Bendorėlių 1-osios alėjos kelyje portalas tv3.lt kreipėsi į įmonę UAB „Rosado“, kuri yra kelio bendrasavininkė. Bendrovės direktorius Kęstutis Sadauskas atsakymą pateikė raštu:

„2021 m. pavasarį UAB “Rosado” įsigijo adresu Bendorėlių 1-oji al. 2 esantį žemės sklypą (jo dalį) (toliau - Žemės sklypas) su jau galiojančiu statybos leidimu ir išduoto leidimo pagrindu jame pradėjo statybos darbus.

Pažymime, jog Žemės sklype niekada nebuvo jokių tvenkinių, ką patvirtina ir kartu su šiuo atsakymu pridedami dokumentai, o būtent – žemės sklypo kadastrinis planas. Akcentuotina ir tai, jog Žemės sklype nėra (nebuvo) jokios pelkės ar kitokių šaltinių dėl kurių būtų galėję natūraliai susiformuoti tvenkiniai.

Tuo tarpu kalbant apie melioraciją Žemės sklype, remiantis oficialiais dokumentais, ji buvo panaikinta dar 2014 m. Paaiškiname, jog Žemės sklype, kuris yra daug žemiau (dauboje), tiesiog buvo susikaupęs lietaus nuotekų vanduo, nubėgantis nuo valstybinės reikšmės Senojo Ukmergės plento (nuo kalno). Taigi, gyventojų nurodomi tariami tvenkiniai – tai ne kas kita, o tik kaip dėl subėgusių lietaus nuotekų privačiame Žemės sklype susidariusios balos.

Kalbant apie Bendorėlių 1-al. kelią, duotuoju atveju susiklostė tokia situacija, jog lietaus nuotekų vanduo nuo Senojo Ukmergės kelio per išvestus vamzdžius bėga tiesiai į UAB „Rosado“ sklypą per kurį toliau vanduo patenka ant Bendorėlių 1-al. kelio ruožo, dėl ko šiai dienai kenčia visi tuo kelio ruožu besinaudojantys žemės sklypų savininkai (gyventojai), tame tarpe ir UAB „Rosado“. Kada ir kodėl lietaus nuotekas nuo Senojo Ukmergės kelio išvedė tiesiog vamzdžiu į privatų sklypą – institucijos negali paaiškinti tik kratosi viena nuo kitos atsakomybės. Joks privataus žemės sklypo savininkas nenorėtų, kad į jam priklausantį žemės sklypą kažkas savavališkai atvestų bet kokias nuotekas, be to jokie teisės aktai nenumato tokių veiksmų įgalinimo.

Pažymėtina, jog UAB „Rosado“ šiai dienai taip pat yra įkaitė ir nukentėjusioji dėl visų šių padarinių, nes negali tinkamai naudotis keliu ir įrenginėti savo nuosavame sklype automobilių stovėjimo aikštelių, kadangi yra užliejama vandens.

Akivaizdu, jog kelio ruožo užliejimą nulėmė ne UAB „Rosado“ atlikti statybos darbai, kuriais tiesiog buvo sutvarkytas Žemės sklypas, ar tariamas tvenkinių užpylimas, kaip galima išgirsti iš gyventojų, bet valdžios institucijų – Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir/ar Vilniaus rajono savivaldybės veiksmai (neveikimas), dėl kurių lietaus nuotekų vanduo nuo valstybinės reikšmės Senojo Ukmergės plento suteka pro UAB „Rosado“ sklypą į Bendorėlių 1-al. kelią. Juk rengiant teritorijų vystymo (bendruosius, specialiuosius ir/ar detaliuosius) ar kelių (valstybinės reikšmės) įrengimo planus lietaus nuotekų nubėgimo klausimai turi būti išspręsti ir lietaus nuotekų vanduo negali sutekėti bei kauptis privačia nuosavybe priklausančiame žemės sklype, kaip kad susiklostė duotuoju atveju.

Dėl šios problemos sprendimo UAB „Rosado“ kreipėsi jau ne kartą į Vilniaus rajono savivaldybę, Lietuvos automobilių kelių direkciją, LR Susisiekimo ministeriją, tačiau valdžios institucijos kol kas perkelia atsakomybę viena nuo kitos. UAB „Rosado“ yra Bendorėlių 1-al. kelio bendrasavininkas kartu su visuma kitų subjektų, tame tarpe vietiniais gyventojais ir Nacionaline žemės tarnyba. UAB „Rosado“, būdama lygiai taip pat nukentėjusi dėl esamos situacijos kaip ir vietiniai gyventojai, kartu su jais bando rasti galimą problemos sprendimo būdą ir tikisi, kad nurodytos valdžios institucijos padės šią problemą išspręsti.“