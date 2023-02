Vilniaus rajone – rekordinis gyventojų skaičiaus prieaugis per dešimtmetį

Vilniaus rajono gyventojų skaičiui ir toliau augant, 2022 m. pasiektas rekordinis gyventojų skaičiaus prieaugis per dešimtmetį – Vilniaus rajonas per metus „paaugo“ net 5 806 naujais gyventojais, o per visą dešimtmetį – daugiau kaip 15,5 tūkst. naujais gyventojais, skelbia naujienų portalas „Made In Vilnius“.