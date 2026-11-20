Anot Policijos departamento, apie įvykį Vilniaus policijai pranešė nukentėjusiojo tėvas.
Anot jo, ketvirtadienio popietę Trinapolio gatvėje esančiame miškelyje jo nepilnametį sūnų, gimusį 2009 metais, sumušė du nepilnamečiai (abu gim. 2009 m.).
Sumuštas vaikinas paguldytas į ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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