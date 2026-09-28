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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus kongresų centrą projektuos „IMPLMNT architects“

2026-09-28 14:21 / šaltinis: ELTA
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2026-09-28 14:21
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Vilniaus vystymo kompanija ir architektų studija „IMPLMNT architects“ pasirašė sutartį dėl sostinės centre planuojamo Vilniaus kongresų centro projektavimo.

 Vilniaus kongresų centras („IMPLMNT architects“ nuotr.)
GALERIJA (5)

Vilniaus vystymo kompanija ir architektų studija „IMPLMNT architects“ pasirašė sutartį dėl sostinės centre planuojamo Vilniaus kongresų centro projektavimo.

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„Vilniaus ambicija tapti tarptautinių konferencijų, verslo renginių ir idėjų mainų centru regione šiandien tampa dar labiau apčiuopiama. Pradedamas projektuoti Vilniaus kongresų centras kurs ilgalaikę vertę Lietuvos ekonomikai, stiprins sostinės tarptautinį konkurencingumą ir atvers miestui naujas augimo galimybes“,– pranešime sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas. 

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FOTOGALERIJA. Vilniaus kongresų centras

Pagal projektavimo sutartį, „IMPLMNT architects“ parengs Vilniaus kongresų centro ir jo prieigų projektą, apimantį etapus nuo projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo iki techninio darbo projekto rengimo, jo ekspertizės akto gavimo, statinio informacinio (BIM) modelio sukūrimo bei projekto vykdymo priežiūros. 

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Numatoma, kada bus baigti projektavimo darbai

„IMPLMNT architects“ pateiktame projekte devizu „TRYS“ pristatė apie 22,3 tūkst. kv. m bendro antžeminio ir 15,5 tūkst. kv. m bendro požeminio ploto Kongresų centro idėją. 

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Jame numatytos įvairaus dydžio salės, pritaikomos skirtingo masto renginiams iki 4,4 tūkst. dalyvių.

Vilniaus vystymo kompanija numato, kad projektavimo darbai bus baigti 2028 m. viduryje. 

Planuojama, jog naujasis kongresų centras stovės Naujamiestyje, šalia Neries upės. 

Projektuojamas sklypas ribojasi su Seimo rūmais, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir biurų kompleksu „Vilniaus vartai“.

ELTA primena, jog nuo 2015 m. brendo idėja Kongresų rūmais paversti Rinktinės g. esančius apleistus Vilniaus koncertų ir sporto rūmus.

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