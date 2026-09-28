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Tam, ką padarė Vytaras Radzevičius, ryžtųsi retas: „Dreba rankos...“

2026-09-28 13:42 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-28 13:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį pirmadienį 20 val. TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ Vytaras Radzevičius ryšis išbandymui, kuris privers jį prisipažinti apie baimę. Nors keliautojas yra patyręs ne vieną ekstremalesnę situaciją, šįkart prieš iššūkį jis neslėps jaudulio. Tiesa, netrukus Vytarui teks pripažinti – tai, kas atrodė nejauku, iš viršaus gali atsiverti visai kitaip.

Šį pirmadienį 20 val. TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ Vytaras Radzevičius ryšis išbandymui, kuris privers jį prisipažinti apie baimę. Nors keliautojas yra patyręs ne vieną ekstremalesnę situaciją, šįkart prieš iššūkį jis neslėps jaudulio. Tiesa, netrukus Vytarui teks pripažinti – tai, kas atrodė nejauku, iš viršaus gali atsiverti visai kitaip.

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Vytaras dažnai važiuodamas keliu Vilnius–Merkinė pravažiuoja pro Paluknio aerodromą, kuriame įsikūręs Vilniaus aeroklubas.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Momentai iš laidos „Vytaro ferma“

Neįprastas iššūkis danguje

Tačiau šįkart pro šalį jis neprasuks. Čia jo lauks aktorius Sakalas Uždavinys, o kartu su juo – skrydis, kuriam Vytaras iš anksto nusiteiks su jauduliu.

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„Aš čia atvykau šiandien labai jaudindamasis. Dabar, tiesiog dar niekam neįvykus, man truputį dreba rankos, esu lengvai įsitempęs, nes manęs laukia didžiulis iššūkis“, – prieš iššūkį prisipažins Vytaras.

Skrydžio metu netrūks ir neįprastų pojūčių. Uždarius sklandytuvo kabiną, Vytaras pajus, kad erdvės čia gerokai mažiau nei įprastame lėktuve. Vis dėlto pakilus į orą dėmesį greitai patrauks visai kiti dalykai – iš aukštai atsivers žemė, o aplink sklandantys paukščiai leis dar kitaip pažvelgti į žmogaus vietą danguje.

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Vytaras neslėps, kad visiškai atsipalaiduoti nepavyko. „Aišku, jeigu aš sakyčiau, kad man nebuvo baisu, tai aš meluočiau, bet nebijo tik kvailiai“, – savo įspūdžius apibendrins jis.

Nors keliautojui netrūksta įvairiausių nuotykių – jis yra nardęs ir išbandęs ne vieną neįprastą veiklą – šis kartas taip pat paliks ryškų įspūdį. Sklandytuve Vytaras jausis tarsi patekęs į visiškai kitą pasaulį.

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Vis dėlto danguje patirti įspūdžiai – tik viena šio epizodo dalis. Nusileidęs ant žemės Vytaras keliaus į Dzūkiją, kur susitiks su Vudžiu – žmogumi, kuriančiu iš medžio. Čia keliautojas domėsis totemais ir kitais medžio dirbiniais bei svarstys, kaip tokie kūriniai galėtų papuošti jo paties sodybos prieigas. Na, o kaip jam seksis pamatysite šio pirmadienio laidoje.

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Laisvės virtuvėje – kartų patikrintas receptas

Na, o grįžus į „Vytaro ferma“ lauks kur kas jaukesnis išbandymas. Šįkart prie puodų stos Vytaro žmona Laisvė, kuri atskleis šeimos receptą, atkeliavusį iš Kėdainių krašto. Ji ruoš marinuotus pomidorus – tokį konservavimo būdą, kurį šeimoje gamina ne vienerius metus. Norint pasigaminti Laisvės marinuotus pomidorus, pirmiausia reikės paruošti stiklainius ir jų dangtelius.

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Marinato proporcijos paprastos: vienam litrui vandens reikės vieno valgomojo šaukšto druskos ir dviejų valgomųjų šaukštų cukraus. Jei marinato reikės trims litrams vandens (kaip Laisvė su Vytaru rodys laidoje), atitinkamai bus naudojami trys šaukštai druskos ir šeši šaukštai cukraus. Į stiklainį Laisvė dės maždaug penkis gvazdikėlius, kelis kvapiuosius pipirus, vieną lauro lapą ir petražolių iš savo daržo.

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Tada į verdantį vandenį trumpam bus merkiami pomidorai – svarbu jų nepervirti, o išimti vos pastebėjus, kad odelė pradeda trūkinėti. Pomidorai keliaus į paruoštus stiklainius, ant jų bus pilamas karštas marinatas, o stiklainiai sandariai užsukami.

Tačiau Laisvė turės dar vieną svarbų patarimą – užsuktus stiklainius reikės gerai apkloti šilta antklode ar pūkine antklode ir palikti lėtai atvėsti. Tik visiškai atvėsusius pomidorus bus galima išnešti laikyti į rūsį.

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Kaip Vytarui seksis šiame neįprastame išbandyme, ką jam papasakos aktorius Sakalas Uždavinys, kokių netikėtų vaizdų pavyks išvysti ir kaip tuo metu klostysis kasdienybė jo ūkyje – žiūrovai sužinos jau laidoje. O tai, kas laukia šįkart, bus tik nedidelė dalis visų Vytaro nuotykių , kur netrūks nei netikėtų išbandymų, nei smagių istorijų, nei kasdienių ūkio rūpesčių.

Laida „Vytaro ferma“ – pirmadieniais 20.00 val. per TV3.

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