Vilniaus centre žaibiškai apvogtas mobiliųjų telefonų salonas

Apie pusę šešių ryto į netoli Vyriausybės rūmų esantį saloną Gedimino prospekte įsibrovę vitrinos stiklą išdaužęs ilgapirštis. Pirminiais duomenimis, vagis atvažiavo dviračiu. Vyras buvo su šalmu.

Už kampo palikęs dviratį jis išdaužė vitriną ir pateko vidun. Įsibrovėlis užtruko apie minutę – susirinko vertingiausius daiktus ir dingo.

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žaibiška vagystė iš telefonų salono

Suveikus signalizacijai operatyviai sureagavo apsaugos tarnyba.

Be to iš karto atvažiavo ir policija – vagystę per miesto stebėjimo kameras pastebėjo ir pareigūnai.

Tačiau atvažiavus policijai ir apsaugininkams įtariamojo nebebuvo.

Pirminiais duomenimis, pagrobti 6 telefonai, 2 kompiuteriai ir planšetė. Pagrobtų daiktų vertė apie 10 tūkst. eurų. Nuostoliai veikiausiai bus gerokai didesni dėl išdaužtos vitrinos.