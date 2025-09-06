Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vienoje sostinės gatvėje išdaužus langus apvogti 3 automobiliai

2025-09-06 09:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 09:17

Penktadienio rytą sostinės Titnago gatvėje nuo panašaus tipo vagysčių nukentėjo trys automobiliai, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

1

Apie 7 val. pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Mercedes Benz“ galinių durelių lango stiklas ir pavogta kuprinė su sportine apranga. Nuostolis – 550 eurų.

Po maždaug pusvalandžio toje pačioje gatvėjė išdaužtas automobilio „Volvo XC60“ bagažinės lango stiklas ir pavogta žvejybos įranga. Nuostolis – apie 1 390 eurų.

Vėliau, po valandos, tokiu pat principu iš „Peugeot 308” pavogtas elektrinis paspirtukas „Xiaomi Mi Pro 2”, patirta 710 eurų nuostolis.

Dėl vagysčių pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.

