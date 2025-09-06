Vienoje sostinės gatvėje išdaužus langus apvogti 3 automobiliai

Apie 7 val. pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Mercedes Benz“ galinių durelių lango stiklas ir pavogta kuprinė su sportine apranga. Nuostolis – 550 eurų.
Po maždaug pusvalandžio toje pačioje gatvėjė išdaužtas automobilio „Volvo XC60“ bagažinės lango stiklas ir pavogta žvejybos įranga. Nuostolis – apie 1 390 eurų.
Vėliau, po valandos, tokiu pat principu iš „Peugeot 308” pavogtas elektrinis paspirtukas „Xiaomi Mi Pro 2”, patirta 710 eurų nuostolis.
Dėl vagysčių pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
