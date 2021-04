Vieni gina kontraceptinės spiralės kompensavimą paaugliams, o kiti peikia: kaip mergaitės gyvens po 10 metų

Tikslindamas kompensuojamųjų vaistų kainyną sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys į jį įtraukė ir nepilnametėms merginoms skiriamas hormonines, nuo nepageidaujamo nėštumo apsaugančias spirales „Levonorgestrel“. Pagal įsakymą, spiralės būtų skiriamos 15–17 m. amžiaus merginoms ministro nustatyta tvarka ir 18–20 m. merginoms, kurios kreipiasi į ginekologą konsultacijos dėl kontracepcijos.

Dar pernai spirales į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukė tuometinis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Netrukus visuomenėje kilo pasipiktinimas, įvairios tėvų organizacijos, politikai piktinosi, kad spiralių paauglėms skirti nereikėtų. Tai neva gali paskatinti nepilnametes imtis neatsakingo lytinio elgesio, taip pat tvirtinta, kad seksas merginoms turėtų būti paskutinis dalykas, kuriuo tokiame amžiuje jos turėtų rūpintis.

Po kilusios pykčio bangos, A. Veryga nusprendė procesą nutraukti ir levonorgestrelio spiralių į kompensuojamųjų vaistų kainyną neįtraukti.

Ne ką mažiau aistrų sukėlė ir A. Dulkio sprendimas spirales į kompensuojamųjų vaistų kainyną vis dėlto įrašyti.

Veryga: velnias slypi detalėse

Buvęs sveikatos apsaugos ministras, Seimo narys A. Veryga sako manantis, kad A. Dulkiui su sprendimu dėl „Levonorgestrel“ spiralių reikėjo palaukti. Vien pernai, kaip prisimena A. Veryga, sprendimas neįtraukti preparato į kompensuojamųjų vaistų kainyną nebuvo priimtas, nes pritrūko diskusijų.

„Pernai kilo daug nepasitenkinimo bangų ir tam tikrų pastebėjimų iš kai kurių specialistų. Net ir pačių akušerių ginekologų – dalis turėjo kitokią nuomonę. Pirmiausia, dėl amžiaus grupės, pačioms jauniausioms, kurioms ši priemonė buvo numatyta taikyti.

Kadangi atsirado tokie nesutarimai, mano sprendimas ir buvo toks – sudaryti darbo grupę, kad specialistai susėstų, sutartų ir galutinai išsiaiškintų, kad nebūtų taip, kad tik viena pusė yra išklausyta ir į visus tuos nuogąstavimus nebūtų atsižvelgta“, – tv3.lt komentuoja A. Veryga.

Todėl ir dabar, A. Verygos nuomone, būtų vertėję išgirsti daugiau argumentų, visuomenei pateikti daugiau informacijos. Šiuo metu SAM nurodo, kad 15–17 m. amžiaus panelėms preparatas bus skiriamas SAM nustatyta tvarka, tačiau ministerija tokios tvarkos nėra parengusi.

„Čia ir yra visas įdomumas, kaip sako, velnias slypi detalėse. Kokia ta tvarka bus, man truputį keista. Ten, kur iš ministro reikėtų tokios drąsos ir greičio, tai jos nėra, o kur yra tokie kontraversiški klausimai, kur gal ir gerai būtų buvę padiskutuoti, pasiaiškinti ir turėti aiškumą, kas ta ministro nustatyta tvarka bus, tai sprendimus ministras priima“, – sako A. Veryga.

Kol nėra parengtas Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų <...> pakeitimo projektas, kuriame bus nustatyta minimo preparato skyrimo tvarka, hormoninės spiralės gali būti skiriamos tik pilnametėms merginoms (18–20 metų).

Papiktino nurodyta amžiaus grupė

Viena iš dar pernai aktyviai skatinusių atsisakyti idėjos kompensuoti „Levonorgestrel“ spirales nepilnametėms buvo ilgametė Seimo narė, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) atstovė Vilija Aleknaitė-Abramikienė.

Išgirdusi apie A. Dulkio sprendimą įtraukti preparatą į kompensuojamųjų vaistų kainyną, parlamentarė sako kaip mat susirūpinusi ir pasipiktinusi. Pirma, parlamentarei siaubą kelia amžiaus grupė, kuriai priklausančioms panelėms yra planuojama kompensuoti spirales.

„Jūs supraskite, apie ką mes kalbame. Mes kalbame apie ilgalaikį poveikį turinčios spiralės teikimą nemokamai vaikams. Pagal Vaiko teisių konvenciją nuo 15 iki 18 m. yra vaikas. Negalvodami apie pasekmes, kokios yra psichologinės, socialinės pasekmės, tarytum, tas žmogus mums visai nerūpi. Mums tik rūpi, kad įvyktų tas savaiminis persileidimas, ką ir sukelia ši spiralė – neleidžia implantuotis užsimezgusiai ląstelei“, – tv3.lt komentuoja V. Aleknaitė-Abramikienė.

Seimo narė sako, kad ši priemonė gali paskatinti nusikaltimus, neteisėtą elgesį su nepilnametėmis merginomis, tad parlamentarė žada daryti viską, kad sprendimą dėl spiralių įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų kainyną SAM pakeistų.

„Geriau apskritai vaikams nesiūlytume tokių dalykų. Reikia atsiminti, čia yra vaikai ir kiekvienas Lietuvos žmogus, kuris turi dukrą ar anūkę tokio amžiaus, turbūt nenorėtų, kad jo dukra ar anūkė turėtų tokią savo kūne spiralę, kuri, beje, leidžia tą vaiką panaudoti ir prostitucijos tikslais.

Jei mes visai nesirūpiname savo vaiku, paleidžiame jį į kairę ir dešinę, tai gali kažkas ir pasinaudoti, gali pasiūlyti uždarybį, sakys – tau nieko neatsitiks. Visiškai nemąstoma apie asmenį, asmens ateitį, kaip jis gyvens po to, po 10–15 metų“, – savo įžvalgomis dalijasi V. Aleknaitė-Abramikienė.

Tėvai siūlo: pirma švietimas, po to tokios priemonės

Sprendimu nepatenkintos ir tėvus vienijančios organizacijos. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA), taip pat dar pernai išreiškusi nepasitenkinimą siūloma priemone, nuomonės nekeičia ir šiemet.

NŠTA įsitikinusi, kad priemonės merginoms nereikėtų skirti dėl galimų šalutinių poveikių, taip pat, asociacija mano, kad paaugles pirmiausia reikėtų šviesti.

„Mes manome, kad ugdant vaikus reikėtų susilaikyti nuo lytinių santykių iki pilnametystės, nes tyrimai rodo, kad ypač mergaitės, kurios turi lytinių santykių, turi daugiau problemų dėl depresijos, dėl kitų psichologinių problemų. Ir sveikatai, sakykime, subrendimui, visam kam yra daug geriau, jei vaikai lytiniais santykiais nepradėtų užsiimti per anksti dėl jų pačių gerovės ir sveikatos“, – tv3.lt komentuoja NŠTA pirmininkė Violeta Vasiliauskienė.

Pašnekovė taip pat teigia mananti, kad jei priemonė taptų prienama merginoms, ji gali paskatinti nepilnamečius užsiimti neatsakingais lytiniais santykiais.

„Jeigu ji bus prieinama mergaitėms be tėvų sutikimo, tai ji, manau, kad paskatintų (užsiimti lytiniais santykiais – aut. past.) negalvojant apie pasekmes. Ta spiralė jaunoms moterims, geriausia susilaikymas, bet nėra geriausia priemonė dėl jos šalutinio poveikio, dėl jos poveikio mergaitės organizmui. <…>

Pirmiausia, vaikams reikėtų kalbėti apie pasirengimą šeimai, jeigu mes visiems pradėsime masiškai dalinti, tai irgi skatina susidomėjimą lytiniais santykiais ir mąstymą, kad jie neturi jokių pasekmių. Pirmiausia, lytiškumo ugdymas turėtų vesti į susilaikymą, o po to jau kitos priemonės“, – asociacijos poziciją argumentuoja V. Vasiliauskienė.

NŠTA taip pat mano, kad merginoms, naudojančioms hormonines spirales, kyla rizika būti seksualiai išnaudojamoms: „Mergina tada nepastoja, problema neišlenda.“

Be to pabrėžiama, kad jei „Levonorgestrel“ spiralės merginoms taps prieinamos be tėvų sutikimo, tai sutrukdys tėvams auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinumus.

Šakalienė: gimdanti paauglė su vaiku ant rankų nėra geriausias pasirinkimas

Laikinosios Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės pirmininkė, Seimo narė Dovilė Šakalienė sako, kad sveikatos apsaugos ministrui kreipimąsis dėl praeitoje kadencijoje įšaldyto klausimo buvo išsiųstas jau prieš kurį laiką. Buvo prašyta priemonę įtraukti į kompensuojamųjų vaistų kainyną.

Seimo narė pastebi, kad Lietuva pirmauja pagal paauglių nėštumų ir gimdymų skaičių, todėl dar praeitoje kadencijoje buvo sutarta, kad „Levonorgestrel“ spiralė merginoms galėtų būti kompensuojama dėl to. Būtent ši priemonė pasirinkta kaip efektyviausia, buvo atsižvelgta į darbo grupės pateiktas išvadas.

„Politika turi būti paremta mokslu ir įrodymais, o ne emocijomis. Būtent iš mokslininkų, iš medikų, būtent šioje srityje dirbančių akušerių ginekologų atėjo ši iniciatyva. Jie savo praktiniame darbe mato, kurios priemonės būtų efektyviausios, kurios priemonės būtų saugiausios siekiant šių tikslų.

Vienoje pusėje jau praeitoje kadencijoje, kai dirbo darbo grupė, buvo medikai, mokslininkai, nevyriausybininkai, dirbantys moterų teisių srityje. Kitoje pusėje buvo vertybes, moralę, religinius tam tikrus terminus naudojantys žmonės. Aš vis tik manau, kad šiuolaikiniame pasaulyje, XXI a., ES valstybėje būtent mokslas ir realūs, objektyvūs duomenys turi nulemti (sprendimus – aut. past.)“, – tv3.lt komentuoja D. Šakalienė.

Paklausta, ką mano apie tėvų siūlymus verčiau paaugles šviesti, D. Šakalienė pritaria, kad šalyje trūksta komunikacijos lytinio gyvenimo temomis. Tačiau parlamentarė laikosi nuomonės, kad paaugliams turėtų būti suteikiamas ne tik švietimas, bet vienodos galimybės prieiti prie apsaugos priemonių. Pašnekovės nuomone, didelį vaidmenį vaidina skurdas, o „Levonorgestrel“ spirales ėmus kompensuoti, jos taptų prieinamos visoms merginoms.

Parlamentarės nuomone, vien tik stengtis sulaikyti paauglius nuo lytinių santykių nėra pakankamai efektyvus sprendimas.

„Aišku, kaip mama aš irgi norėčiau, tai būtų labai paprasta, jokio streso nebūtų, ką veikia mano vaikas. Bet kaip mąstantis žmogus, aš suprantu, kad neuždarysi to vaiko vienuolyne ir net nežinau, ar tai būtų geriausia išeitis. Reiškia, kad jis turi būti informuotas, kad priimtų sąmoningus sprendimus ir kad turėtų visas apsaugos priemones ir galėtų elgtis atsakingai. <…>

Man atrodo, kad šioje vietoje net ir su NŠTA galima sutarti, kad gimdanti paauglė su vaiku ant rankų nėra geriausias pasirinkimas ir šeimos planavimas šiuolaikiniame pasaulyje yra mokslu grįstas protingas sprendimas“, – sako D. Šakalienė.

Medikai: komplikacijos gali atsitikti ir ramunėlių arbatos išgėrus

Pasiūlymą SAM „Levonorgestrel“ spirales įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą pateikė Lietuvos akušerių ginekologų draugija (LAGD). Draugijos atstovė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkė Kristina Jarienė sako, kad LAGD A. Dulkio sprendimą vertina teigiamai.

Medikė neigia gandus, kad spiralė paverčia merginas nevaisingas visam likusiam gyvenimui ir įspėja, kad greičiau nediagnozuota lytiškai plintanti infekcija gali būti nevaisingumo priežastis.

„Komplikacijų gali atsitikti net ir ramunėlių arbatos išgėrus, jei žmogus ramunėlėms yra alergiškas.

Negi jūs tikrai galvojat, kad mes, kaip draugija, būdami socialiai atsakingi profesionalai, su tokia didžiule mums pavesta atsakomybe ir tokiais griežtais mums keliamais profesionalumo ir sąžiningumo kriterijais siūlytume tai, kas yra pavojinga, neefektyvu ir netgi žalinga mūsų paaugliams? Susidaro įspūdis, lyg būtų siekiama įrodyti, kad gydytojai yra ydingos prigimties individai, kurie ilgus metus mokosi vien tam, kad išmoktų rafinuotai žaloti žmones?“ – tv3.lt komentuoja K. Jarienė.

Kitas tėvams ramybės neduodantis aspektas – spiralė neva sukelia stiprų ir žalą keliantį kraujavimą.

„Dėl kraujavimo, tai jo kilmė būna įvairi. Ir čia atskirą paskaitą paskaityt galėčiau. Jei naudojama spiralė, pirmuosius kelis mėnesius gali būti aciklinių tepliojimų (tai tikrai nėra gausus kraujavimas, sąlygojantis nukraujavimą).

Kita vertus, spiralė su levonorgestreliu turi teigiamą poveikį mažinant tiek netekto kraujo kiekį mėnesinių metu, tiek ir gydant skausmingas mėnesines. Tai kaip ir „kraujavimas gydomas“. Atvirkščiai, dažniau galime stebėti mėnesinių išnykimą, bet tai tikrai nėra dėl to, kad kažkaip sutrikdoma hormoninė organizmo pusiausvyra. Taip atsitinka dėl to, kad trumpam laikui funkcinis gimdos gleivinės sluoksnis tampa neaktyvus.

Ką tikrai reikia žinoti, tai kad paauglėms spiralės savaime pasišalina dažniau, net iki 8 proc. atvejų. Tokiais atvejais, jei tas nebus pastebėta ir nebus saugomasi nėštumo, gali įvykti neplanuotas pastojimas. Bet, tyrimų duomenimis, aštuonios–devynios iš dešimt paauglių ir jaunų suaugusių moterų šia kontracepcijos priemone yra labai patenkintos ir rinktųsi ją dar kartą“, – aiškina K. Jarienė.

Ar nėra alternatyvų?

Dar pernai diskusijų dėl levonorgestrelio spiralių metu, buvo siūlyta verčiau paauglius aprūpinti prezervatyvais ar kontraceptinėmis tabletėmis. K. Jarienė sako, kad spirales SAM LAGD pasiūlė kaip kone efektyviausią priemonę – jos nereikia kasdien gerti ar prisiminti kiekvienų lytinių santykių metu įsidėti.

„Tikrai norėtume, kad kontracepcijos pasirinkimas, kai yra jos poreikis ir būtinybė, nebūtų vienas iš vieno. Bet, jei duodama rinktis tik vieną priemonę, vieningai nutarėme, kad vadovausimės principu: labai didelis kontraceptinis efektyvumas, metodo idealaus ir realaus vartojimo veiksmingumo sutapimas, metodo saugumas, vietinis, bet ne sisteminis poveikis, trumpiausia ilgalaikio metodo veiksmingumo trukmė bei kitų šalių draugijų rekomendacija jį skirti kaip pirmaeilį pasirinkimą. Farmakoekonominė metodo nauda irgi buvo vienas iš kriterijų“, – sako K. Jarienė.

Prezervatyvai yra priskiriami prie mažai efektyvios kontraceptinių priemonių grupės, kaip ir spermicidai ar nutrauktas lytinis aktas.

„Vis tik, tai yra dažniausiai naudojamas Lietuvos paauglių kontracepcijos būdas. Juos pirmųjų santykių metu vidutiniškai naudoja aštuoni iš dešimt. Bet labai gerai, kad išvis naudojama. Jei prezervatyvai naudojami netinkamai (pamiršau, nukrito, suplyšo), per pirmuosius metus pastoja 180 iš 1000 moterų, jei sąžiningai ir tinkamai – 20 iš 1000 moterų. Bet jie būtini apsaugoti nuo lytiškai plintančių infekcijų. Ir būtini naudoti visiems lytiškai aktyviems paaugliams, net jei yra naudojama kita kontracepcija – tabletės, spiralė, žiedas, pleistras, implantas ar panašiai“, – sako medikė.

Sudėtinės kontraceptinės tabletės, kaip ir kontraceptiniai pleistrai, kontraceptinis žiedas ar progestino tabletės, priskiriamos prie efektyvių kontraceptinių priemonių grupės, bet ne prie labai efektyvių, kaip spiralė ar implantas.

„Jei tabletės vartojamos taip, kaip įprastai jas vartoja paauglės ar moterys (pamiršta, išgeria vėliau, vartoja su kitais vaistais ar psichoaktyviomis medžiagomis), per pirmus metus pastoja 90 iš 1000 moterų. Tačiau, jei jos vartojamos tinkamai, nepamirštant laiku išgerti, pastoja tik 3 iš 1000 moterų. Ir tai yra puikus būdas toms, kurioms spiralė iš principo yra nepriimtina, juolab, kad šis metodas gali padėti išspręsti ir begalę kitų paaugles varginančių sutrikimų“, – dalinasi K. Jarienė.

Medikai pritaria, kad reikėtų daugiau švietimo

K. Jarienė sako pritarianti, kad švietimo lytinių santykių klausimais galėtų būti daugiau. Medikė sako, kad džiugintų, jei paaugliams vyktų kokybiškos lytinio ugdymo pamokos ir jose būtų kalbama ne tik apie tai, kaip susilaikyti, bet ir tai, kokią grėsmę kelia nesaugūs lytiniai santykiai.

„Paaugliai turėjo, turi ir turės lytinius santykius. Patinka mums tai, ar ne. O „nekaltybę“ jie praranda sulyg ta diena, kai išmoksta naudotis internetu. Jei nekalbam su jais, jie pasiskaitys ir pasižiūrės tai, kas jiems labiausiai tuo metu bus smalsu, bet tai nereiškia, kad tai bus teisinga informacija.

Konsultuoju daug paauglių mergaičių, visuomet klausiu jų, ar jų mokyklose vyksta tokios pamokos. Nei viena nepasakė, kad jos vyksta. Šalia sėdinčių gimdytojų klausiu, ar apie tai kalba su vaikais? Tik vienetai ir tik puse lūpų. Tai turim, ką turim. Paaugliai gyvena taip, kaip jiems tuo metu atrodo“, – komentuoja K. Jarienė.

Tačiau lygiai taip pat, kaip pastebi mokslininkė, yra svarbus ir lytinis švietimas namuose. Tie paaugliai, su kuriais apie saugius lytinius santykius buvo kalbama namie, dažniausiai ir vėliau, atėjus metui, su seksu susipažįsta saugiai, naudodami apsaugos priemones ir būdami blaivūs.

„Pabaigai. Ar žinote, kokios yra pagrindinės priežastys, kodėl paaugliai naudoja netinkamą kontracepciją? Pirmiausia – konfidencialumo stoka ir baimė, kad sužinos tėvai. Tik vėliau priežasčių sąraše rikiuojasi kontracepcijos kaina ir intervencijos baimė bei klaidingas supratimas apie galimą riziką pastoti bei netinkamos žinios apie kontracepcijos pašalinį poveikį“, – apibendrina K. Jarienė.

Statistikos departamento duomenimis, 2019-aisiais motinomis tapo 136 nepilnametės. Trys iš jų buvo jaunesnės nei 15 m. amžiaus, likusios 133 merginos kūdikio susilaukė būdamos 15 –17 m. amžiaus.