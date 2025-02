Vidaus reikalų ministrui provokuojantys konservatorių klausimai nė motais: „Aš tikiu, kad tą kritiką jie sau ir priima“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Dar rudenį tuomečiai valdantieji konservatoriai pristatinėjo priedangas, kuriose žmonės karo atveju galėtų pasislėpti nuo pavojaus. Tiesa, priedangos, tai ne slėptuvės – tai tiesiog daugiabučių rūsiai, mokyklos ar požeminiai garažai. Todėl tuometė ministrė sulaukė kritikos, kad užuot dariusi rimtą darbą, užsiima tik lipdukų klijavimu ant sienų.

„Pirmas dalykas, kas buvo padaryta, tai įsivertinti visi objektai, kurie atitinka priedangos kriterijus. Jie turėjo būti sužymėti ir savivaldybės yra atsakingos, kad jie atitiktų reikalavimus“, – tvirtino buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Kratosi atsakomybės

TV3 Žinios patikrino keletą priedangų Vilniuje. Ir nors jos turėtų būti atviros, nes pavojaus iš anksto nesuplanuosi – realybė kitokia. Jau 2 mėnesius vidaus reikalų ministru yra Vladislavas Kondratovičius. Ir buvusi ministrė jį jau kritikuoja, kad viskas vyksta per lėtai.

„Mes išeidami palikome civilinės saugos programą su aiškiomis kryptimis, tiek priedangų tinklo plėtra, numatėme ir finansavimą, bet ko šiandien pasigendu, tai didesnio greičio“, – kalbėjo A. Bilotaitė.

Konservatorė Daiva Ulbinaitė praėjusią kadenciją dirbo A. Bilotaitės patarėja, rūpinosi ir žmonių informavimu, ką daryti ir kaip pasiruošti įvairioms nelaimėms. Bet kalbėdama su ministru pripažino, kad jos daryti darbai buvo nepakankami.

„Dar labai daug žmonių nežino, ką darytų, ištikus dienai X. Nei kur yra priedanga, nei kaip evakuotis, nei kas yra lt72.lt, nei kas yra parengties pareigūnas ir pasigenda tų mokymų“, – vardijo konservatorių frakcijos narė D. Ulbinaitė.

Tiesa, naujasis ministras taip pat dar nelabai įsigilinęs į šią temą. Net ir paprasčiausią priedangų skaičių Lietuvoje jis tikslinosi su savo komanda.

„Šiandien mes turime... apie 6400, berods, priedangų, ar kiek yra skaičius, visoje Lietuvoje? Jo, 6400 priedangų, virš 50 procentų gyventojų... Virš 50 ar ne? Berods? Apie pusantro milijono gyventojų faktiškai turi galimybę pasinaudoti viešomis priedangomis“, – sakė V. Kondratovičius.

Ministras sulaukė ir klausimo, ar priedangas statybininkai įrenginėja naujuose pastatuose, kaip reikalauja įstatymai.

„Mes turime nors vieną statomą pastatą, kuris jau turi priedangą? Ar mes tokių dalykų dar neturime ir procesas neįsibėgėjęs?“ – teiravosi buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

„Ne VRM sritis stebėti statybų eigą, daugiau savivaldybės, bet mes, aišku, galėsime pasidomėti, kaip yra“, – atsakė vidaus reikalų ministras.

Tiesa, ministras turi kuo ir pasigirti. Jau greitai bus pristatyta mobilioji programėlė žmonėms, kurioje bus informacija, kaip pasiruošti ir ką daryti, atėjus dienai X. O kita džiugi žinia – biurokratams.

„Vienas iš rezultatų yra, kad būtina parengti evakavimo gaires, kurių pagrindu kiekviena savivaldybė suplanuotų savo evakavimą“, – kalbėjo V. Kondratovičius.

Kritika – kaip nuo žąsies vanduo

Paprasčiau tariant – biurokratai parengė patarimus, kaip kitiems biurokratams rengti evakuacijos planus. Nes tokių planų nėra nei nacionalinių, nei rajoninių. Nors rusų invazija Ukrainoje tęsiasi jau trejus metus. O pats karas vyksta nuo 2014-ųjų – daugiau nei 10 metų.

Maža to, net ir sirenų tinklas dar nėra sutvarkytas. Dabar jų gausmas pasiekia tik du trečdalius gyventojų. Bet valdininkai kuria planus, kaip šį rodiklį padidinti. Vis tik ministras sako, kad konservatorių kritika skirta pirmiausia jiems patiems.

„Aš tikiu, kad tą kritiką jie sau ir priima, dėl to, kad natūralu, per 2 mėnesius nepristatysi priedangų, nepristatysi slėptuvių ir tie klausimai, kurie buvo užduoti, skambėjo kaip kritika, aš manyčiau, jie uždavė klausimus ir tą kritiką nukreipė į save“, – svarstė vidaus reikalų ministras.

„Tuo metu tas tempas buvo tikrai maksimalus pagal tą situaciją ir mano darbotvarkėje tai buvo tikriausiai viena pagrindinių temų, bet šiandien aš matau, kad visai kitokie prioritetai, nors saugumo situacija taip pasikeitusi, kad reikia konkrečių atsakymų“, – dėstė A. Bilotaitė.

Ministras sakė, kad dabar tęsiami anksčiau pradėti projektai.

„12 milijonų planuojame šiais metais užkontraktuoti per priedangų modernizavimo programą. Pinigų suma siekia 12 milijonus, bendrai per visą laikotarpį, per programos ciklą numatyta 77 milijonai mažiausiai“, – vardijo V. Kondratovičius.

77 milijonai numatyti iki 2030-ųjų. Už šiuos pinigus reikia paruošti priedangas – įrengti atskirus išėjimus, vėdinimo sistemas, pastatyti elektros generatorius. Vis tik apie realiais slėptuves, kuriose žmonės galėtų išbūti ne kelias valandas, o bent kelias dienas, politikai nekalba.

Priedangos apsaugo nuo sprogimų skeveldrų ar tiesioginio apšaudymo smulkaus kalibro ginklais. Tad akivaizdu, kad gyventojams būtina patiems pasirūpinti savo saugumu. Daugiau patarimų šia tema žmonės gali rasti internete, portale lt72.lt

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: