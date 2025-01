Vidaus reikalų ministras Kondratovičius lankysis Kauno rajone

Ministerijos teigimu, vizitą V. Kondratovičius pradės apsilankymu Mastaičių kaime įsikūrusioje Lietuvos policijos mokykloje. Vėliau Dievogaloje ministras susitiks su Poderiškių ugniagesių komandos pareigūnais, o vizitą užbaigs susitikimu su Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu ir savivaldybės administracija.

ELTA primena, kad ministras anksčiau yra užsiminęs, jog šiuo metu policijai yra priskirta per daug įvairių funkcijų. Dalį jų, anot V. Kondratovičiaus, galėtų perimti savivaldybės.

„Gali tikrai perimti ir savivalda per viešosios tvarkos skyrius, galbūt reikia standartizuoti tuos skyrius, įvesti daugiau kompetencijos, yra savivaldybių, kurios tikrai nemažai į tai investuoja, bando tai daryti, sekasi skirtingai. Tai dalis tokių klausimų galima būtų nuimti, gyventojai galėtų kreiptis (į savivaldą – ELTA)“, – LRT radijui praėjusią savaitę sakė V. Kondratovičius.

Ministro įsitikinimu, policijos darbas galėtų būti efektyvesnis, jei dalis procedūrų būtų supaprastintos, juose atsisakyta biurokratijos. Be to, jo teigimu, būtina siekti ir to, kad policijoje būtų plačiau naudojamos naujosios technologijos.

Kaip anksčiau skelbė Policijos departamentas, šiuo metu policijai trūksta apie 1,4 tūkst. pareigūnų.