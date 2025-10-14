Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Viceministrė Rita Grigalienė, kuriai pateikti įtarimai „čekiukų“ byloje, lieka savo pareigose

2025-10-14 15:45 / šaltinis: BNS
2025-10-14 15:45

Dabartinė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė, kuriai pateikti įtarimai „čekiukų“ byloje, lieka savo pareigose ir toliau tęsia darbus, sako ministrės patarėjas Justinas Argustas.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

0

„Šiuo metu vyksta teisinis procesas, įtarimai nėra galutinis nuosprendis ir visi sprendimai bus kuomet matysim galutinį, neskundžiamą teismo sprendimą. Pasitikim teisėsaugos institucijomis ir neabejojame, kad teismas įvertins visas aplinkybes ir faktus“, – BNS antradienį teigė J. Argustas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak patarėjo, viceministrė gins savo nekaltumą ir pati neabejoja, jog įtarimai nepasitvirtins.

„Viceministrė bendradarbiauja su atsakingomis institucijomis ir teikia visus paaiškinimus. (...) Dabar ji vykdo savo pareigas ir jas tęsia šiame etape“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pateikė įtarimus buvusiai Tauragės rajono savivaldybės tarybos narei, dabartinei socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R. Grigalienei.

STT teigimu, įtarimai pateikti dėl galimo piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas tarybos narių veiklos išlaidoms apmokėti.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. Grigalienė, eidama Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, 2019–2022 metais galėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir pateikė jos, kaip tarybos narės išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.

Tokiu būdu tarybos narė galimai apgaule įgijo 3405 eurus.

Jai pateikti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

