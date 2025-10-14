Viceministrė Rita Grigalienė, kuriai pateikti įtarimai „čekiukų“ byloje, lieka savo pareigose

„Šiuo metu vyksta teisinis procesas, įtarimai nėra galutinis nuosprendis ir visi sprendimai bus kuomet matysim galutinį, neskundžiamą teismo sprendimą. Pasitikim teisėsaugos institucijomis ir neabejojame, kad teismas įvertins visas aplinkybes ir faktus“, – BNS antradienį teigė J. Argustas.
Pasak patarėjo, viceministrė gins savo nekaltumą ir pati neabejoja, jog įtarimai nepasitvirtins.
„Viceministrė bendradarbiauja su atsakingomis institucijomis ir teikia visus paaiškinimus. (...) Dabar ji vykdo savo pareigas ir jas tęsia šiame etape“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pateikė įtarimus buvusiai Tauragės rajono savivaldybės tarybos narei, dabartinei socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R. Grigalienei.
STT teigimu, įtarimai pateikti dėl galimo piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas tarybos narių veiklos išlaidoms apmokėti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. Grigalienė, eidama Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, 2019–2022 metais galėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir pateikė jos, kaip tarybos narės išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu tarybos narė galimai apgaule įgijo 3405 eurus.
Jai pateikti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
