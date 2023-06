Vasariškas „Lidl Plus“ ledų žaidimas: laukia gausybė prizų

REKLAMA

REKLAMA

Dalyvauti žaidime – labai paprasta: tereikia nusipirkti savo mėgstamų „Ballino“, „Gelatelli“ ar „Bon Gelatti“ ledų už 3 Eur, apsipirkimo metu nuskenuokite „Lidl Plus“ programėlę ir į ją atkeliaus specialus žaidimo lipdukas. Surinkite tris tokius lipdukus ir jau turėsite vieną žaidimo bilietą, kurį aktyvavę galėsite varžytis dėl vasariškų prizų.

REKLAMA

Ledas, kaip skanu ir smagu

„Lidl Plus“ ledų žaidimo prizinis fondas spinduliuoja visomis vasariškomis linksmybėmis. Be kelionės į Legolendą visai šeimai, bus galima laimėti penkis 500 Eur vertės kelialapius į „Atostogų parką“ Palangoje, penkias „Lidl“ dovanų korteles po 50 Eur, dešimt hamakų su stovu ir dešimt elektrinių šaltdėžių. Dar dešimt pirkėjų džiaugsis ledų gaminimo aparatais.

REKLAMA

REKLAMA

„Lidl Plus“ ledų žaidimas tęsis visą mėnesį – iki birželio 30 d. Kiek bilietų aktyvuosite, tiek šansų turėsite varžytis dėl išvardintų prizų.

„Pirkėjai mėgsta tiek įvairius „Lidl Plus“ žaidimus, tiek mūsų privataus prekės ženklo ledus, o šis žaidimas tai puikiai sujungia. „Lidl“ parduotuvių šaldytuvai jau dirba vasaros sezono ritmu ir yra gausiai užpildyti – pirkėjai gali rasti tiek jau pažįstamų ir pamėgtų ledų, tiek įvairių naujienų. Ledų sezoną pradėjome dar balandį ir, kaip įprasta, turime gausų bei mažomis kainomis paženklintą ledų asortimentą“, – sako „Lidl Lietuva” pirkimų skyriaus vadovas Domantas Vizbaras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vaisių gaiva prieš vasaros karštį

Anot jo, vieni pirkėjai, rinkdamiesi ledus, ieško jau gerai pažįstamų, nostalgiškų skonių, kurie tikrai nenuvils, kiti – linkę išbandyti naujoves. „Žmonių mėgstamiausi ledų skoniai po truputį keičiasi ir įvairėja. Pavyzdžiui, šiemet mes į nuolatinį „Lidl“ ledų asortimentą įtraukėme pistacijų skonio „Gelatelli“ ledus. Iki šiol jie prekyboje pasirodydavo epizodiškai, bet kadangi buvo tokie mėgiami pirkėjų, nuo šiol jie bus ranka pasiekiami kada tik panorėjus“, – pasakoja D. Vizbaras.

REKLAMA

Ieškantiems vasariško lengvumo, jis pataria rinktis iš gausaus sorbetų asortimento. Šios rūšies ledai yra gaminami tik iš vaisių tyrės, sulčių ar vandens ir cukraus, todėl jie sukuria lengvumo pojūtį.

„Lidl“ parduotuvėse galite rinktis net iš keturių „Gelatelli“ sorbetų skonių: mangų, pasiflorų, citrinų ir juodųjų serbentų, taip pat dviejų „Ballino“ ledų rūšių: braškių bei mangų. Jei sunku apsispręsti, galite išbandyti grietininius ledus, kurie yra aplieti sorbetu. Šių „Gelatelli“ ledų skoniai yra du: įvairių uogų, kur dera braškės, mėlynės ir šilauogės, bei egzotinis, kur susipina pasiflorai, persikai ir mangai.

REKLAMA

Visi privalumai – tavo telefone

Išmaniesiems telefonams skirta „Lidl Plus“ mobilioji programėlė prieinama „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvėse. Programėlė ne tik leidžia dalyvauti įvairiuose žaidimuose, pasinaudoti lojalumo pasiūlymais, bet ir padeda pirkėjams planuoti apsipirkimus bei išvengti ilgų eilių. Pirkėjai programėlėje gali pasirinkti norimą „Lidl“ parduotuvę ir rasti visą aktualiausią informaciją: savaitės leidinius, parduotuvės adresą, jos darbo laiką arba realiu laiku matyti parduotuvės užimtumą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, jei apsipirkdami nuskenuosite savo programėlę kasoje, galėsite paprastai sekti savo išlaidas, o ir nereikės kaupti senų popierinių kvitu, nes visus juos turėsite savo telefone. Skaitmeninis kvitas taip pat labai palengvina ir supaprastina prekių grąžinimą, jei to prireikia.

Šiuo metu „Lidl Plus“ programėlėje vyksta ir žaidimas „Kuponas Plus“. Jo esmė – įvykdyti konkretaus mėnesio tikslus, o už pasiektus rezultatus suteikiami specialūs kuponai, su kuriais tam tikras prekes galima įsigyti vos už 1 ct arba specialias nuolaidas kitam apsipirkimui.

Lietuvoje veikia 69 „Lidl“ parduotuvės 26-uose šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.