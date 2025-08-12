Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Varėnos rajone aptiktas nuo kelio nuvažiavęs automobilis, vėliau rastas neblaivus vairuotojas

2025-08-12 09:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 09:52

Varėnos rajone buvo rastas nuo kelio nuvažiavęs automobilis, vėliau rastas neblaivus galimai šį automobilį vairavęs vyras.

Alkotesteris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, apie 22 val., Valkininkų seniūnijoje, Valkininkų miestelyje, pastebėtas nuo kelio nuvažiavęs automobilis „Audi A6“.

Įvykio vietoje automobilio vairuotojo nebuvo.

Aiškinantis įvykio aplinkybes buvo rastas galimai automobilį vairavęs neblaivus (2.67 prom. alkoholio) vyras (gim. 1971 m.). 

Įvykis tiriamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

