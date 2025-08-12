Varėnos rajone aptiktas nuo kelio nuvažiavęs automobilis, vėliau rastas neblaivus vairuotojas

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, apie 22 val., Valkininkų seniūnijoje, Valkininkų miestelyje, pastebėtas nuo kelio nuvažiavęs automobilis „Audi A6“.
Įvykio vietoje automobilio vairuotojo nebuvo.
Aiškinantis įvykio aplinkybes buvo rastas galimai automobilį vairavęs neblaivus (2.67 prom. alkoholio) vyras (gim. 1971 m.).
Įvykis tiriamas.
