Vardija, kas Lietuvoje labiausiai brango per metus – yra ir bloga naujiena

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Maisto kainos Lietuvoje gerokai paaugo. Per paskutiniuosius metus – 5 procentais, per 3 metus – 19, o per 5 metus – 55 procentais.

„Kalbant apie maisto kainas, jos lieka stabiliai aukštos. Kažkokių didelių kritimų nesimato“, – teigė „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Kainas stebintys ekspertai vardina, kokie maisto produktai labiausiai pabrango per metus.

„Lyderis – kava. Virš 70 procentų augimas. Pigiausi obuoliai – 70 procentų augimas. Pieno produktai – pigiausias jogurtas auga 50 procentų. Visi kiti pieno produktai – plius 20 procentų, lyginant su praeitais metais“, – vardino „Pricer.lt“ maisto krypties vadovas Petras Čapkauskas.

Labiausiai kilo paslaugų kainos

Vidutiniškai prekės Lietuvoje per metus pabrango maždaug 3 procentais, tačiau kur kas labiau šalyje kyla paslaugų kainos – 6 procentais per metus.

„Bloga naujiena ta, kad paslaugų infliacijoje kol kas neturim gerų naujienų. Paslaugų kainos kyla vis labiau ir labiau. Tam įtakos turi pagrinde minimalios mėnesinės algos augimas, nes minimali alga paskui save tempia ir kitų darbuotojų atlyginimus. Tarsi valstybė padidinusi minimalią algą iš dalies šovė į koją vartotojams“, – kalbėjo A. Izgorodinas.

Valstybės duomenų agentūra, stebinti ir paslaugų kainas, sako, kad, pavyzdžiui, moterų modelinis kirpimas 2025-ųjų gegužę vidutiniškai Lietuvoje kainavo 29 eurus – 6 eurais daugiau nei 2022-aisiais. Kaina auga po porą eurų kasmet.

„Kylantys atlyginimai, minimalus darbo užmokestis veikia ypatingai darbui imlias paslaugų sritis. Paslaugose apskritai darbo kaštai vaidina labai reikšmingą dedamąją. <...> Matant diskusijas dėl MMA nuo ateinančių metų pradžios, panašu, kad turėsime ir vėl papildomą injekciją, stimuliuojančią šitą užburtą ratą“, – sakė „Artea“ banko grupės vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.

Ekonomistai aiškina, kad Lietuvoje metinis prekių ir paslaugų kainų augimas laikosi ties aukšta 4 procentų riba. Esą panaši infliacija šalyje turėtų laikytis iki šių metų pabaigos.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

