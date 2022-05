Valstiečių ultimatumas valdantiesiems: susitarimą dėl gynybos pasirašys su viena sąlyga

„Kadangi mūsų atstovai dalyvavo rengiant projektą, turiniui pastabų neturime“, – sakė LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Pasak jo, viskas, kas surašyta dokumente, yra teisinga, belieka tik, kad visos Seime dirbančios partijos, ypač valdantieji, tuo nuoširdžiai tikėtų ir siektų įgyvendinti realybėje. LVŽS Taryba įgaliojo Ramūną Karbauskį pasirašyti susitarimą partijos vardu su sąlyga, jei valdantieji iš Seimo darbotvarkės išims Lietuvos visuomenę skaldančius projektus, o vietoje jų teiks visuomenę telkiančius ir atitinkančius didžiosios dalies visuomenės lūkesčius. Tuomet, pasak LVŽS Tarybos, bus galima tikėti valdančiųjų nuoširdžiu siekiu stiprinti valstybę ir ją puoselėti.

„Tokiems projektams kaip šeimos sampratos keitimas, narkotikų dekriminalizavimas, visuomenės erzinimas dėl Vytauto Landsbergio, kaip valstybės vadovo įteisinimo ir kiti kontroversiški valdančiųjų pasiūlymai turėtų būti išimti. Man labai gaila, jog valdantieji nesupranta, kad jų veiksmai kenkia valstybei, silpnina visuomenės atsparumą ir demotyvuoja didelę dalį žmonių, kurių vertybės šeimos, žmogaus orumo ir kitais klausimais nesutampa su valdančiųjų. Valdžios elgesyje, mes, kaip ir daugelis Lietuvos žmonių, matome veidmainiavimą ir nesąžiningą politiką. Popieriniais pareiškimais jie demonstruoja, jog neva rūpinasi valstybe, tačiau darbais – ją skaldo.

Be to, visus kontroversiškus projektus valdantieji į Seimo darbotvarkę traukia paslapčia ir skubėdami, kad galėtų be diskusijų juos „prastumti“. Toks elgesys nekelia pasitikėjimo valdžia. Valdantiesiems noriu tik priminti, kad jokie susitarimai popieriuje nieko verti, jei darbai prasilenkia su tuo, kas ten parašyta“, – sako R. Karbauskis.

LVŽS Taryba savo sprendime pabrėžė, jog bet koks partijų susitarimas dėl nacionalinio saugumo gali netekti prasmės, nes skaldoma Tauta tampa silpna.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga turi didžiausią opozicinę frakciją Seime ir yra pirmoji Lietuvoje partija, suformavusi nepertraukiamai veikiančią šešėlinę Vyriausybę, kuri konstruktyviai teikia Vyriausybei pasiūlymus ir sprendimus.