Valdo Adamkaus garbei – iškirtinis pašto ženklas: pamatykite

Pašto ženklo išleidimo dieną pirmosios dienos datos spaudu jis bus antspauduojamas Vilniaus pašto skyriuje, įsikūrusiame adresu Totorių g. 8. Pašto ženklo „Valdui Adamkui – 100 metų“ nominalas – 1,65 Eur, tiražas – 15 tūkst. egzempliorių.
Valdo Adamkaus jubiliejus įamžintas pašto ženkle
Naujajame pašto ženkle panaudota Arturo Valiaugos studijos „Fotoprojektai“ nuotrauka.
„Švęsdami Prezidento Valdo Adamkaus 100-metį pagerbiame išskirtinę asmenybę, kurios gyvenimas yra neatsiejama modernios, laisvos ir vakarietiškos Lietuvos istorijos dalis. Nuoširdžiai sveikinu Prezidentą jubiliejaus proga ir linkiu jam sveikatos bei stiprybės. Šiai sukakčiai skirtas pašto ženklas tebūna mūsų pagarbos ir dėkingumo išraiška už jo ypatingus nuopelnus valstybei“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Valdo Adamkaus 100-metis yra išskirtinė sukaktis, kviečianti prisiminti jo gyvenimo kelią, nuveiktus darbus ir indėlį į Lietuvos valstybės istoriją. Nuoširdžiai sveikiname Prezidentą šio garbingo jubiliejaus proga ir linkime sveikatos ir stiprybės. Džiaugiamės, kad Lietuvos pašto išleidžiamas pašto ženklas leis įamžinti šią reikšmingą sukaktį ir išsaugoti ją ateities kartoms. Pašto ženklas yra nedidelis, bet prasmingas pagarbos ženklas žmogui, kurio gyvenimo istorija yra neatsiejama nuo Lietuvos istorijos“, – sako Kastytis Valantinas, Lietuvos pašto generalinis direktorius.
Valdas Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune. Antrojo pasaulinio karo metais jis dalyvavo rezistencinėje veikloje prieš nacius, o 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas, ten baigė Ilinojaus technologijos institutą ir didelę savo profesinio gyvenimo dalį skyrė aplinkosaugai. Dirbdamas JAV Aplinkos apsaugos agentūroje, 1981–1997 m. jis vadovavo jos Vidurio Vakarų regionui.
1998 m. Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Šias pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 m. ir 2004–2009 m. Prezidentavimo laikotarpiu jis daug dėmesio skyrė Lietuvos tarptautinių ryšių stiprinimui, šalies integracijai į Vakarų struktūras, demokratinių vertybių puoselėjimui ir aplinkosaugai.
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