Valdas Benkunskas įvardijo, ką darytų, kad Vilnius atsigautų: pateikė kelių žingsnių planą

Naujienų portalas tv3.lt pristato ciklą „Kandidatų portretai“, kuriame kviečiame susipažinti su kandidatais į Vilniaus miesto mero postą. Vienodi klausimai – skirtingi atsakymai: nuo miesto vizijos iki mėgstamiausių knygų ir filmų.

Didžiausia Vilniaus problema

Visas Vilnius, kaip miestas, kaip savivaldybė, yra didelis mechanizmas, kurio dalys yra susijusios tarpusavyje. Jeigu mes norime nuvežti vaiką į darželį ar mokyklą, kurio nėra prie pat namų, mes turime važiuoti per visą miestą – stovėti kamščiuose, vėluoti į darbą didinant oro užterštumą. Visos sritys yra svarbiausios, bet iš esmės, pagrindinis dalykas yra artinti paslaugas prie vilniečių. Arti namų turi būti švietimo paslaugos, sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos. Artinti pirmiausia reikia viešąsias paslaugas.

Išskirtinai reikėtų paminėti transporto sritį plačiąja prasme, nes vienas iš miesto simptomų – kaip miestas atrodo susisiekimo srityje. Miesto transportui skirčiau ypatingai didelį dėmesį, sutvarkant pirmiausiai judėjimo infrastruktūrą – kelių dangas, šaligatvius, pėsčiųjų takus, viešąjį transportą. Jis turi būti patogus, greitas, atnaujintas, kad vilniečiai natūraliai rinktųsi viešąjį transportą vietoje savo automobilių.

Tam, kad Vilnius taptų išskirtiniu miestu jau ne Lietuvos, bet regionų kontekste, mums trūksta kelių dalykų – infrastruktūrinių projektų, kurie turėtų per artimiausius 4 metus atsirasti. Mums reiktų nacionalinės koncertų salės, nacionalinio stadiono, verslo klasės konferencijų centro, kurie leistų padidinti miesto patrauklumą. Mums reikia sutvarkyti autobusų ir geležinkelio stotis, iš esmės sutvarkyti oro susisiekimą, nors tai nėra miesto tiesiogiai miesto tvarkoma ir prižiūrima sritis. Bet miesto ir mero lyderystė sutvarkant oro susisiekimą, kad mes turėtume bent 15-18 tiesioginių skrydžių su Europos miestais – prioritetas.

Didžiausias Vilniaus privalumas

Vilnius yra labai patogus gyventi miestas. Jeigu lygintume Vilnių su Praha, turinčią panašią teritoriją – 400 kv. km, tai gyventojų skaičius skiriasi dvigubai. Mes gyvename žaliame mieste, mes turime puikų išsidėstymą. Tad reikia padaryti viską, kad miestas plėtotųsi ta linkme, kad miestas galėtų išsaugoti žalumą, savo privalumą gyventi pakankamai retai išdėstant visą miesto logistiką. Bet lygiai taip pat – tankinimo politika turi būti labai atsakingai kreipiama į priekį. Mūsų miestas iš tikrųjų yra patogus, geras, gražus, tik reikia padaryti infrastruktūrinius darbus, kad būtų patogiau gyventi.

Pirmas darbas tapus meru

Padaryti aiškų transporto pertvarkos planą, jį pristatyti vilniečiams ir nedelsiant įgyvendinti. Tai pirminis dėmesys – į transporto sritį. Taip pat turėtume susiformuoti komandą, turėtume turėti aiškų darbų planą, bet čia jau yra porinkiminiai dalykai.

Ko trūksta Vilniui, kad jis būtų kaip kiti didieji Europos miestai: Londonas, Paryžius, Berlynas?

Pirmiausia, mes turime būti patrauklūs regionine prasme, kad į Vilnių norėtų atvažiuoti visokie turistai – tiek kultūros, tiek verslo. Ir mes turime turėti tinkamą infrastruktūrą. Link to judame, kai kurie projektai yra pradėti, o kai kurie – jau pakeliui. Bet iš esmės, mes turime būti patrauklus miestas užsienio turistams, verslininkams ir kitiems žmonės.

Ir mes turime turėti patogų susisiekimą. Oro susisiekimas su didžiaisiais miestais turi būti labai aiškus.

Nauja viešojo transporto rūšis: metro, tramvajus – už ar prieš?

Aš esu realistas. Per 4 metus nei metro, nei tramvajus Vilniuje negali atsirasti dėl objektyvių priežasčių – dėl ekonominių, dėl projektavimo ir t.t.. Ir viena, ir kita būtų faina turėti, bet vilniečiai nori kokybiškų viešojo transporto paslaugų čia ir dabar. Dėl to ir sakau, kad per artėjančius metus reikia ne cirkų, bet padaryti konkrečius darbus mūsų sistemoje. Mes turime padaryti pertvarką infrastruktūros, atnaujinti tiek autobusus, tiek troleibusus, kad jie būtų draugiški gamtai – varomi elektra ir vandeniliu. Mes turime išplėsti „A“ juostų tinklą, kad autobusai judėtų tiksliai ir kuo greičiau pasiektų savo stoteles. Tuomet natūraliai vilniečiai rinksis viešąjį transportą kaip opciją savo automobiliams. Taip, kad šitas darbas, kurį aš planuoju padaryti su komanda, yra įgyvendinamas ir duos didelį efektą.

Mėgstamiausia vieta Vilniuje

Savaime senamiestis yra traukos centras. Bet aš mėgstu pasivaikščioti Pavilnio regioniniame parke, kur yra gamta, kur yra takeliai, kur yra grynas oras. Tai su šeima mėgstu laiką leisti ten paskutiniu metu.

Mėgstamiausia knyga

Perskaitęs Kristinos Sabaliauskaitės „Silva Rerum“ keturių dalių istorinį romaną dabar skaitau jos naują kūrinį – „Petro imperatorienė“. Man patinka istorinis rakursas į miestą, man patinka tikslios detalės, kurias galima ir šiandiena įsivaizduoti, kai yra minimas koks skersgatvis ar skveras. Atrandu save istoriniuose romanuose apie Vilnių.

Knyga, kurios niekam nerekomenduotumėte

Yra gerų knygų, yra ir blogų knygų labai daug. Bet nenorėčiau išskirti ir daryti antireklamos kažkam.

Kokia daina skambės, jei laimėsite mero rinkimus?

Žinote, man atrodo, kad fone turėtų būti vilniečių džiaugsmas, juokas ir gera emocija. Tai gera nuotaika Vilniaus mieste yra tas skambesys, kuris skatina motyvaciją, skatina daryti darbus ir eiti į priekį. Aišku, aš turiu mėgstamas grupes, muzikinį skonį, kuris platus – nuo klasikos iki 90-ųjų metų poproko, bet iš esmės, ta gera nuotaika ir vilniečių juokas man yra motyvacija daryti darbus mūsų miestui.

Dienos darbai baigti, kokį vakarą rinktumėtės

Rinkčiausi su šeima. Turiu 6 mėnesių dukrelę, su kuria norėčiau praleisti daugiau laiko. Tai visas mūsų laisvalaikis yra šeimoje. Nebūtinai namuose, bet ir mieste, erdvėse. Kai geras oras, stumdant vėžimėlį tame mieste ar Pavilnio regioniniame parke.

Užaugęs norėjau būti…

Norėjau būti politiku. Nepaisant to, kad baigiau teisės studijas ir dirbau teisinį darbą, bet nuo mokyklos laikų norėjau dalyvauti visuomeniniame gyvenime, dalyvauti sprendimų priėmime, dalyvauti procese, kuris garantuoja kažkokį rezultato sukūrimą. Tas vidinis noras būti politiku ir patraukė nuo gan ankstyvos jaunystės. Profesionalioje politikoje esu 12 metų, o nuo 2007 m. priklausau politinei organizacijai, politinei bendruomenei. Taip, kad visą savo aktyvų gyvenimą politika mane žavėjo ir traukė.