Vakarų Lietuva „juoduoja“: išaugo labiausiai sergančių savivaldybių skaičius

„Juodoji“ zona reiškia, kad sergamumas savivaldybėse per pastarąsias 14 dienų viršijo 500 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas viršijo 10 proc.

Naujausiais duomenimis, Skuodo rajone fiksuota 600 naujų atvejų per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų. Be to, teigiamų tyrimų dalis ten siekia 10 proc.

Neringos savivaldybėje atvejų rodiklis 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų siekia 577, tačiau teigiamų tyrimų dalis pasiekė 13,5 proc.

O Klaipėdos miesto savivaldybėje naujų atvejų skaičius siekia 626 atvejus per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų. Teigiamų tyrimų dalis savivaldybėje siekia 7 proc.

Tuo metu Palangos savivaldybėje naujų atvejų skaičius siekia 548 atvejus per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų. Teigiamų tyrimų dalis savivaldybėje siekia 7 proc.

Pakruojo rajono savivaldybė kol kas yra vienintelė „žalia“ savivaldybė Lietuvoje. Čia naujų atvejų skaičius per 14 parų 100 tūkst. gyventojų siekia 22, o teigiamų tyrimų dalis savivaldybėje – 0,7 proc.

„Žalioji“ zona reiškia, kad sergamumas savivaldybėse per pastarąsias 14 dienų neviršija 25 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų ir teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas neviršija 4 proc.

Daugiau nei 300 naujų atvejų

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 356 nauji koronaviruso atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė vienas žmogus, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Mirusiajam buvo per 70 metų.

14 dienų naujų susirgimų skaičius 100 tūkst. gyventojų pakilo iki 247 atvejų, o teigiamų diagnostinių testų dalis – iki 4,2 procento.

Šalyje per praėjusią parą atlikti 2868 molekuliniai (PGR) ir 3257 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 290 tūkst. 170 žmonių, iš jų tebeserga 6137.

Nuo COVID-19 ligos iš viso mirė 4452 žmonės, tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 9099 mirtys.