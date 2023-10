Vairuotojai, pasiruoškite: lapkričio 1–2 dienomis pareigūnai rengs specialius reidus

Visų šventųjų ir Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienomis policija patruliuos ir teiks pagalbą vairuotojams šalies keliuose, prie kapinių. Be to, nuo lapkričio 1 d. maksimalūs greičiai šalies keliuose – 110, 90 ir 70 kilometrų per valandą. Policijos rekomendacija – rinktis saugų greitį!