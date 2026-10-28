Vaikų apsaugos plane – konsultacijos jaučiantiems seksualinę trauką vaikams ir griežtesnės bausmės

Šiam planui trečiadienį pasitarime pritarė Ministrų kabinetas.
Plane numatyti veiksmai, anot ministerijos, apima visą reagavimo grandinę – nuo ankstyvosios prevencijos ir rizikos atpažinimo iki pagalbos vaikui, veiksmingo baudžiamojo proceso, nuteistųjų elgesio korekcijos ir pakartotinio nusikalstamumo prevencijos.
Pateiktais pasiūlymais siekiama užkirsti kelią seksualiniam smurtui prieš vaikus, stiprinti baudžiamąją atsakomybę ir apsaugos priemones, užtikrinti savalaikę ir koordinuotą pagalbą, mažinti pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką, didinti institucijų veiklos veiksmingumą bei didinti neturtinės žalos kompensacijas.
Plane numatyta griežtinti bausmes už sunkiausius seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius ir ilginti tokių nusikaltimų senaties terminus.
Taip pat planuojama svarstyti senaties terminą skaičiuoti nuo nukentėjusiojo pilnametystės.
Be to, numatyta įtvirtinti papildomus asmenų, įtariamų ar nuteistų už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, bendravimo su vaikais ribojimus.
Planuojama sudaryti ir teisines prielaidas teismams skirti papildomus apribojimus asmenims, atlikusiems laisvės atėmimo bausmę, pavyzdžiui, uždrausti bendrauti su nepilnamečiais ar lankytis tam tikrose vaikų lankomose vietose.
Numatoma nustatyti privalomą saugios aplinkos standartą organizacijoms, kurių veikla susijusi su paslaugų teikimu vaikams. Šis apimtų darbuotojų atranką, jų mokymus, galimų pažeidimų prevenciją ir nagrinėjimą, reagavimą į incidentus bei pagalbos vaikams organizavimą.
Plane numatyta sukurti nemokamą, anoniminę ir konfidencialią pirminio konsultavimo paslaugą seksualinę trauką vaikams jaučiantiems žmonėms bei jų artimiesiems. Tikimasi, kad ankstyva pagalba leis įvertinti galimą riziką, suteikti profesionalias konsultacijas ir prireikus nukreipti specialistų pagalbai.
Iš viso ministerijos parengtame plane – 23 siūlymai.
Teisės aktų pakeitimus planuojama parengti dar šiemet arba iki 2027 metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Organizacinės priemonės bus įgyvendinamos ilgiau – per 2027–2028 metus.
Teisingumo ministerija pabrėžė, kad sprendžiant šį klausimą reikšmingos yra ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamos mokyklose vykdomos veiklos: per gyvenimo įgūdžių pamokas mokiniai mokosi atpažinti netinkamą elgesį, smurtą ir manipuliavimą, nustatyti asmenines ribas bei kreiptis pagalbos.
Be to, mokyklose vykdomos 16 sertifikuotų prevencinių programų, kurios padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius bei atpažinti smurto situacijas.
Kadangi šios veiklos jau vykdomos, į naują planą jos neįtrauktos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.