Vaičiūnui buvo iškelta sąlyga įstoti į LSDP: ar taikys reikalavimą Budriui – neatsako

Taip ji kalbėjo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdyje, sulaukusi parlamentaro Domo Griškevičiaus klausimų apie partinius ministrus ir į buvusią Vyriausybę šios politinės jėgos deleguotą Ž. Vaičiūną.
„Iš dabartinės, 19-osios Vyriausybės, turėjome nepartinių ministrų. Bet štai vienam, norinčiam likti, kaip suprantame, yra iškelta sąlyga tapti socialdemokratų partijos nariu. Klausimas – ar toks pat pasiūlymas tapti socialdemokratų partijos nariu bus ir užsienio reikalų ministrui Budriui?“ – paskirtosios premjerės teiravosi D. Griškevičius.
I. Ruginienė patvirtino, kad tokia sąlyga Ž. Vaičiūnui buvo iškelta.
„Man atrodo, normalu, kad partija nori, kad Vyriausybėje partinių ministrų būtų kuo daugiau. Aš manau, kad ir jūs darytumėte lygiai tą patį, nežinau. kodėl nepadarėte. Bet buvo šansas tą padaryti. Tai taip, yra tokia sąlyga ir mes tą sutarėme“, – atsakė I. Ruginienė.
D. Griškevičius tikslinosi, ar toks reikalavimas bus taikomas ir Užsienio reikalų ministerijai (URM) vadovaujančiam K. Budriui.
„Prašyčiau patikslinti antrą klausimo dalį – dėl Kęstučio Budrio. Ar tokia sąlyga bus?“ – klausimą kartojo jis.
„Mes patys partijoje apsispręsime, kaip reikia. Kai tik apsispręsime, paskelbsime šitą poziciją“, – jam atsakė I. Ruginienė.
„Tai ar partija eina premjero pareigas, ar Inga Ruginienė?“ – neatlyžo demokratas.
„Ką tik pasakėte, kad tai labai svarbu. Tai klausimas yra – kodėl keliamas dvigubas standartas tiems patiems ministrams?“ – toliau klausė D. Griškevičius.
I. Ruginienė kartojo – partija norėtų, kad Vyriausybėje būtų kuo daugiau socialdemokratams priklausančių ministrų. Pasak jos, Ž. Vaičiūnas neprieštaravo prisijungimui prie partijos.
„Jei Budrys pareikš norą įstoti į partiją – mes mielai jį priimsime“, – tęsė ji.
Vis tik, D. Griškevičius dar kartą tikslinosi ir kėlė klausimą, ar Ž. Vaičiūnas pats išreiškė norą tapti socialdemokratu.
„Tegul tai lieka mūsų partijos lygmenyje“, – parlamentarui atsakė I. Ruginienė.
„Supratau – dvigubi standartai“, – aštria replika ginčą užbaigė D. Griškevičius.ELTA primena, kad pirmadienį paaiškėjus, jog po ministerijų mainų į energetikos ministrus socialdemokratai siūlo laikinai šias pareigas einantį Ž. Vaičiūną, ministro atstovė Renata Surovec Eltai patvirtino, kad politikas svarsto stoti į partijos gretas.
„Ministras kartu su paskirtąja premjere kalbėjo apie narystę (socialdemokratų partijoje – ELTA) ir toks pažadas buvo duotas. Susitikimo metu konkretus įstojimo laikotarpis nebuvo aptartas“, – teigė ji.
Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
