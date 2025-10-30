Vagystė Kaišiadorių rajone: iš garažo pavogta technikos už 10 tūkst. eurų

Vagystė įvykdyta Žaslių miestelyje.
Iš viso pavogta aštuonios automobilio padangos, žoliapjovė „Honda“, suvirinimo aparatas su priedais, elektrinė malkų skaldyklė, benzininis elektros generatorius, elektrinis valties variklis „Minkota“, benzininis variklis „Yamaha“ ir du tentai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
