TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vagystė Kaišiadorių rajone: iš garažo pavogta technikos už 10 tūkst. eurų

2025-10-30 12:30 / šaltinis: BNS
2025-10-30 12:30

Iš garažo Kaišiadorių rajone buvo pavogta įvairios technikos už 10 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė policija.

Policija BNS Foto

Iš garažo Kaišiadorių rajone buvo pavogta įvairios technikos už 10 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė policija.

0
Vagystė įvykdyta Žaslių miestelyje.

Iš viso pavogta aštuonios automobilio padangos, žoliapjovė „Honda“, suvirinimo aparatas su priedais, elektrinė malkų skaldyklė, benzininis elektros generatorius, elektrinis valties variklis „Minkota“, benzininis variklis „Yamaha“ ir du tentai.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

