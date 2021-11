Užsimota sunaikinti Kėdainių ligoninę: rimtų operacijų daryti negalės, priėmimo skyrius naktimis nebedirbs

Paklusus valdininkų nurodymams, Kėdainių ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus darbas būtų perorganizuotas taip, kad ligoninėje nebebūtų galima atlikti jokių rimtesnių operacijų, o Priėmimo skyrius naktimis nedirbtų.

Pokyčiai šiuose skyriuose „sniego gniūžtės“ efektu nuvilnytų per daugelį sričių: gyventojai prarastų įprastas paslaugas, medicinos įstaiga – gerus specialistus, kristų kolektyvo motyvacija, keistųsi Priėmimo skyriaus darbas. Kitaip sakant, Kėdainių rajone liktų tik terapinė slaugos ligoninė.

Sprendimai kartais net prieštarauja vienas kitam

Įsibėgėjant reformai į ligoninių vadovų pašto dėžutes įkrenta vis naujų dokumentų projektai, kurie netgi prieštarauja vienas kitam.

Pačiu sunkiausiu metu laikinąją Kėdainių ligoninės vadove dirbančią Ritą Kuodienę nuvylė naujos Sveikatos apsaugos reformos pagrindu ruošiamas ministro įsakymas, kuris uždaro duris dar vieno ligoninės skyriaus išlikimui.

„Įvertinusi gautą projektą akivaizdžiai matau, kad Reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų mes taip pat nebeteiksime. Tokio rajono kaip mūsų ligoninė turėtų užtikrinti pagalbą vietoje gyventojams, o ne stumdyti juos po kitas ligonines.

Operacijų čia nebeatliksime, nes neturėsime tinkamos reanimacijos, o tai reiškia, kad ligoninė iš daugiaprofilinės taps tik terapine ir slaugos ligonine“, − apmaudo neslepia ilgametė krašto medikė, VšĮ Kėdainių ligoninės pavaduotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas R. Kuodienė.

Sveikatos apsaugos ministerijos planuojami pakeitimai Kėdainių ligoninę turėtų paliesti jau po metų – 2023-ųjų sausio 1-ją.

Kaip planuojama teikti paslaugas?

Jei reforma nebus sustabdyta, esamus 4 Reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų lygius keis 2 lygiai – intensyvios priežiūros ir intensyvios terapijos.

Intensyvi priežiūra – tai bazinis lygis. Jam priskiriama intensyvi stebėsena, ribotos intervencijos, vienos organų sistemos palaikymas, trumpalaikė kompleksinių ligonių stabilizacija iki paciento pervežimo į kitą ligoninę.

Antrasis išplėstinis lygis – tai intensyvi terapija, kai ligoniui bus teikiamas pilnas reanimacijos ir intensyvios terapijos intervencijų ir būtinosios diagnostikos spektras. Deja, Kėdainių ligoninei tokių paslaugų pagal pirminį planą nebenumatyta leisti teikti.

Nelikus intensyvios terapijos paslaugų, jos būtų teikiamos pacientams integruotos sveikatos priežiūros klasterių principu. Kitaip sakant, esant gydymo reanimacijos ir intensyvios terapijos poreikiui, ligoniai būtų pervežami į artimiausią tokį skyrių, o kai yra specifinių intervencijų poreikis, pervežami ten, kur jiems būtent ta pagalba gali būti suteikta.

Intensyviosios terapijos paslauga būtų pasiekiama per 60 minučių esant normalioms eismo sąlygoms, skaičiuojant kelionės laiką tarp ligoninių.

Pagal sudėliotą planą Reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas Kėdainių gyventojams teiks Kauno klasteris su jam priskirtomis ligoninėmis. Viską organizuos centrinė klasterio ligoninė − LSMUL Kauno klinikos, o pačias paslaugas be klinikų teiks dar 3 ligoninės: Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė.

Praktiškai tai reiškia, kad Kėdainiuose lieka tik dienos chirurgija. Neliks čia budinčių chirurgų ir sudėtingesnes operacijas atliekančių chirurgų bei ginekologų, nes ligoniams po sudėtingų operacijų reikalinga intensyvioji terapija.

Įstatymo rengėjai teigia, kad po chirurginių operacijų labai mažai kam (tik 8 proc.) ligonių reikia intensyvios terapijos, tačiau įsakymo projekte numatoma, kad būtent intensyvios terapijos licencija reikalinga teikiant II lygio chirurgijos paslaugas ir dienos chirurgijos paslaugas.

Kėdainių ligoninėje bus galima atlikti tik nesudėtingas ginekologines operacijas: abrazijas, smulkias gimdos kaklelio operacijas, taip pat bus galima atlikti otolaringologines operacijas: adenoidų šalinimą, kai kurias nosies operacijas, o, pavyzdžiui, tonzilių šalinti jau nebus galima. Bus atliekamos planinės urologinės ir traumatologinės operacijos, bet dėl skubių traumų ir lūžių teks vykti į Kauną.

„Ir dabar ligoninėje dirba daug atvykstančių aukštos kvalifikacijos gydytojų, kurie darbą rinksis jau kitur. Mūsų geri specialistai chirurgai išvažiuos ieškotis darbo kitose ligoninėse, nes čia neturės darbo, atitinkančio jų kvalifikaciją“, − sako R. Kuodienė. − Per koronaviruso pandemijos valdymą kasdien susiduriame su reanimacijos ir intensyvios terapijos būtinybe čia vietoje. Ir dabar pas mus guli trys ventiliuojami ligoniai, nes Kaune nėra vietų. Krizinė situacija gerai parodo realybę ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos pajėgumus.“

Keisis ir Priėmimo darbo laikas

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus likvidavimas paliekant tik intensyvią priežiūrą be pasekmių nepalieka ir kito ligoninės skyriaus – Priėmimo ir skubios pagalbos.

Nesant reanimacijos, skyriuje gydytojai konsultuos darbo dienomis ne trumpiau kaip 12 val. Likusį laiką ligoninėje budintys gydytojai esant reikalui atliks šio skyriaus pacientų konsultacijas.

Įvertinus pacientų 2021 metų I pusmečio apsilankymų srautus Priėmimo – skubios pagalbos skyriuose visose rajono lygmens ligoninėse, nustatytos dažniausios vizitų valandos. Net 89 % pacientų į Priėmimo-skubios pagalbos skyrių dėl chirurginių paslaugų atvyksta nuo 8 iki 22 valandos. Ir tik 11% atvyksta jau po 22 valandos iki 8 ryto.

Kad būtų dar aiškiau, galima pasakyti, kad rajono ligoninėse per naktį dėl chirurginių paslaugų apsilanko 1 pacientas arba 1 pacientas ne dažniau nei kartą per 2 naktis. Be to, tik 20 proc. pacientų yra guldomi į ligoninę.

Kas padaryta?

VšĮ Kėdainių ligoninės laikinajai vadovei nenuleidžiant rankų, į kovą dėl Kėdainių ligoninės išlikimo įsitraukė ir buvęs seimo narys Darius Kaminskas, Kėdainių rajono savivaldybė Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas gydytojas Alfredas Hofmanas ir savivaldybės administracija, kuri surašė raštus ir juos išsiuntė Savivaldybių asociacijai, Seimo Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkui Antanui Matului ir Sveikatos apsaugos ministerijai.

„Mes negalime sutikti su tokiu projektu, kokį mums pateikė ministerija. Pagal jį Reanimacijos ir intensyvios priežiūros Kėdainiuose nelieka, o tai reiškia, kad negalės išlikti ir chirurginis skyrius, kuriame atliekamos sudėtingos ir žmonėms būtinos operacijos. Tai reiškia, kad Kėdainių ligoninei yra iškilusi didžiulė grėsmė, todėl sprendžiant šią problemą turime visi susitelkti ir dirbti visuose lygmenyse: tiek rajone, tiek Seime, tiek Sveikatos apsaugos ministerijoje, tiek ir Vyriausybėje.

Labai tikiuosi, kad visi tie veiksmai, kuriuos kasdien darome spręsdami šią bėdą, padės išsaugoti mums vietos ligoninėje teikiamas paslaugas, į kurias turi teisę visi mūsų rajono gyventojai,“ − sako už sveikatos priežiūrą atsakingas mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis.

Jam antrina ir gydytojas Alfredas Hofmanas: „Mano ir mūsų visų siekis – kad ligoninė su operuojančiais gydytojais liktų Kėdainiuose.

Nesu tikras ar tikrai mus pasiekė visa informacija bet reforma yra procesas ir mes su ligoninės vadove dabar dar aiškinamės ir tikslinamės situaciją, o tuomet siūlysime geriausius sprendimus“, – sako Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, chirurgas Alfredas Hofmanas.

Savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius sako, kad tai, kas dabar vyksta, yra ne kas kita kaip žingsnis į ligoninės sunaikinimą. Vyksta centralizavimas ir taip žlugdomi regionai.

„Kalbama apie regionų vystymą, pagalbą jiems, tačiau veiksmai rodo ką kitą. Ir akušerinį skyrių norėtume išlaikyti, ką jau kalbėti apie chirurginį. Mūsų rajone daug pramonės ir daug gyventojų – jiems reikia paslaugų“, − sako savivaldybės administracijos direktorius A. Kacevičius.

Norint vis dėlto teikti intensyvios terapijos paslaugas reikia atitikti daugybę naujų kriterijų, gauti licencijas, keisti ligoninę struktūriškai ir organizaciniu požiūriu, investuoti į patalpas, medikų kvalifikaciją, medicinos priemones.

Pagal naują projektą, intensyviai terapijai bus keliami tokie reikalavimai, kokius šiuo metu atitinka tik Kauno, Santaros klinikos ir gal dar Klaipėdos ligoninė, tačiau teisė vykdyti intensyvią terapiją kažkodėl numatyta ir ligoninėms, kurios jau dabar turi perpus mažiau chirurgijos profilio pacientų nei Kėdainių ligoninė.

***

- 2019 metais reanimacijos skyriuje gulėjo 1 636 ligoniai, 2020 metais pandeminiais metais – 1 125. Higienos instituto duomenimis Kėdainių ligoninėje iš viso yra 139 lovos.

- Aktyviojo stacionaro pacientai išvykstantys gydytis kitur – 45 procentų pacientų.

- 2020 metais Chirurgijos profilyje gydyti 1 342 pacientai. Skyriuje yra 30 lovų.

- Hospitalizacijų skaičius nuo 4 517 paciento 2000 metais pakito iki 660 pacientų 2019 metais

- Dažniausiai suteikiamos chirurgijos paslaugos pacientams (be dienos stacionaro) Kėdainių ligoninėje:

- Kaulų ir raumenų sistemos bei jungiamojo audinio ligos ir sutrikimai – 211

- Virškinimo sistemos ligos ir sutrikimai − 184

- Ausų, nosies, burnos ir gerklės ligos bei sutrikimai − 148

- Moterų reprodukcinės sistemos ligos ir sutrikimai − 58

- Kepenų ir tulžies takų bei kasos ligos ir sutrikimai – 54

- Kraujo apytakos sistemos ligos ir sutrikimai – 39

