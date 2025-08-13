Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Užfiksuotas šiurpus vaizdas – štai kaip namų kieme ugniagesys užpuolė ir sudaužė vairuotoją

2025-08-13 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 21:30

Rugpjūčio 10 d. vakare Mažeikiuose Žemaitijos g. tarp kelių vyrų kilo konfliktas, kurio metu buvo sumuštas žmogus. Pirminiais duomenimis, vienas iš įvykyje dalyvavusių asmenų – ugniagesys-gelbėtojas, kurio automobilyje taip pat galimai buvo rasta narkotikų. 

Mažeikiuose rugpjūčio 10 d. 21 val. 41 min. įvyko konfliktas tarp kelių vyrų. 

Pirminiais duomenimis, ne tarnybos metu neuniformuotas PAGD ugniagesys-gelbėtojas (gim. 1991 m.), priėjo prie automobilyje BMW  sėdinčio vairuotojo (gim. 1990 m.) ir jį sumušė.

Gyventojai pasidalino vaizdo įrašu iš įvykio vietos

Įvykį pavyko užfiksuoti ir daugiabučių gyventojams, kurie filmuota medžiaga pasidalino ir su naujienų portalu tv3.lt. 

Kaip matyti iš pasidalintos medžiagos, greta BMW automobilio sustojus AUDI A4 iš jos išlipę 2 vyrai smurtauja prieš BMW vairuotoją. 

Vienas iš jų, pasilenkęs prie vairuotojo durelių lango smūgiuoja vairuotojui ir bando jį ištraukti iš automobilio, o tuo metu kitas užpuolikas užšoka ant BMW kapoto, užlipa ant greta esančio automobilio ir pradeda spardyti į BMW langą iš keleivio pusės.

Tada užpuolikas dar kartą užšoka ant BMW automobilio ir panašu, kad nulaužęs valytuvą, su juo pradeda daužyti priekinį BMW langą, tokiu būdu įskeldamas stiklą. 

Galiausiai vairuotojui pavyksta išsilaisvinti iš užpuolikų, pradėjus važiuoti atbuline eiga. Tiesa, tokiu būdu jis šiek tiek atsitrenkė į automobilių aikštelėje stovėjusį vieną iš automobilių.

Tuomet BMW vairuotojas pradeda važiuoti į priekį, kliudydamas užpuolikų AUDI A4, o jį atakavę vyrai pradeda sekti paskui automobilį. 

Įtariamieji sulaikyti

Telšių VPK komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Evelina Latakytė patvirtino, kad nufilmuotas vaizdo įrašas iš tiesų yra susijęs su rugpjūčio 10 d. nutikusiu įvykiu.

Be to, kaip pažymėjo E. Latakytė, nukentėjęs asmuo į gydymo įstaigą nesikreipė, o įtariamieji šiuo metu yra sulaikyti ir uždaryti į areštinę.

„Rugpjūčio 10 d. 21.41 val. Mažeikiuose, Žemaitijos g., viešoje vietoje neblaivus (1,43 prom.) vyras, gim. 1995 m., užlipęs ant vyro, gim. 1990 m., automobilio BMW variklio gaubto, jį apgadino. Tuo metu kitas blaivus vyras, gim. 1991 m., iš šio automobilio bandė ištraukti lauk automobilio savininką ir prieš jį smurtavo.

Nukentėjusysis į gydymo įstaigą nesikreipė, turtinė žala tikslinama. Įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į areštinę“, – nurodė Telšių VPK atstovė.

Ji taip pat pridėjo, kad policijos pareigūnai apžiūros metu įtariamojo automobilyje galimai rado narkotinių medžiagų.

„2025-08-10 22.57 val. policijos pareigūnai, apžiūros metu įtariamojo vyro, gim. 1991 m., priklausančiame automobilyje AUDI A4, rado ir paėmė degtukų dėžutę, kurioje buvo penki folijos lankstinukai su sintetinės kilmės, įtariama narkotine medžiaga“, – Teigė E. Latakytė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

